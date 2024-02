Música solidaria: exalumnos del Conservatorio Manuel Carra de Málaga crean una orquesta con fines benéficos

Ayudar al prójimo interpretando a los grandes genios (y lo que surja). Es el objetivo que se ha trazado un grupo de exalumnos de música de un conservatorio malagueño. Para ello, han creado la Orquesta Sinfónica del Antiguo Alumnado del Conservatorio Manuel Carra (OSAAMC), que tendrá su puesta de largo ante el público este lunes en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, y para cuyo disfrute la organización pide una aportación simbólica de diez euros. La recaudación será en beneficio de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga (Alfibroma).

A lo largo de esta cita con nobles intenciones se interpretará el siguiente repertorio: Obertura en Do mayor D. 591, Op. 170 al estilo italiano de Schubert, El Imposible Olvido de Silvia Olivero (Victoria López, Corno Inglés solista), Introducción y Rondó Caprichoso, Op. 28 de Saint-Säens (Gonzalo Jiménez, violín solista) y L'Arlésienne Suite n° 2 de Bizet.

La idea de la OSAAMC, según cuenta Diego González, su director musical, es realizar encuentros esporádicos, de manera que sea posible encajar la presencia de los alrededor de 45 músicos que la componen.

Aunque, asegura, podrían haber sido muchos más. "Hicimos unas pruebas de acceso y se presentó muchísima gente. Se ha ido corriendo la voz y así, a priori y antes de estrenar, ya está teniendo mucho tirón", cuenta sobre este proyecto solidario. "Esto requiere horas de ensayo que están fuera del trabajo. A nivel personal, mi único beneficio es poder enseñar. Es un trabajo muy edificante. Me siento muy satisfecho".

No obstante, esta orquesta también tiene un fin subyacente, que no es otro que dar cabida a todo el talento que sale de las aulas de este conservatorio y que por distintos motivos no encuentra un espacio para tocar, no tienen tiempo o, directamente, se han distanciado del mundillo con el paso de los años.

"También queremos premiar el esfuerzo y el sacrificio de los chavales. Hay un gran número de alumnos que, después de haber pasado diez años estudiando, no quiere continuar en el Superior porque quieren ser arquitectos, filólogos, cocineros... Lo que sea", afirma González.

Razón por la que este espacio, de alguna forma, puede ayudarles a que vuelvan a empuñar sus instrumentos. "Málaga necesita espacios de esta índole. No hay orquestas más allá de las profesionales; es decir, la Filarmónica, la Sinfónica y la Municipal. Es cierto que hay alguna que otra orquesta escuela. Pero siguen faltando. Los enamorados de la música tienen que tener un sitio donde compartir sus experiencias y hacer vida en común".

De este primer concierto de la OSAAMC, así como del resto, tal y como desvela González, se puede esperar "un nivel muy bueno", escenificado a través de un "repertorio formativo, que tenga también una labor pedagógica, sin afán pretencioso ni por encima de las posibilidades". No hay que olvidarlo: además de la solidaridad la ilusión de estos músicos es "seguir aprendiendo".