Diana Navarro: "Creo que todos llevamos a Lorca en el ADN"

Diana Navarro sigue afrontando retos. La cantante, además de consolidar esta carrera, ya se ha adentrado en el mundo de la televisión y del cine. En 2021 se aventuró a acercarse al escenario teatral con la representación de En Tierra Extraña, una obra que se estrenó en noviembre en el Teatro Español. La primera toma de contacto no dio tiempo a la adaptación, ya que la malagueña tuvo que sumergirse en el papel de la coplera Concha Piquer.

El Teatro del Soho Caixa Bank ha incluido en su programación esta obra en la que Concha fuerza un encuentro con García Lorca. En un recorrido por la España en guerra, el arte y el sentimiento de nación se desarrolla En Tierra Extraña que se interpretará en Málaga del 28 de junio al 3 de julio.

¿De qué habla En Tierra Extraña?

Es una obra que va a sorprender porque no es solamente copla, ni un homenaje a esta. Estamos tres actores en escena: Alejandro Vera, que da vida a Federico García Lorca, Avelino Piedad, que interpreta a Rafael de León y yo. Es una historia ficticia con datos reales y que ocurre en el día en el que estalla la guerra en España durante un ensayo de Concha Piquer. La justificación de la obra es que Concha quiere una canción compuesta por Lorca, Rafael León los presenta y ahí, entre copla, poesía y un texto maravilloso escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio se va a desgranar una historia. La obra sorprende porque emociona, divierte pero sobre todo invita a reflexionar sobre la crispación que tenemos los humanos por no saber respetarnos ni escuchar.

¿A qué reflexión se refiere?

A la de que estamos loco con la política y con las ideologías. Un ser humano puede tener una ideología pero no deja de ser un humano. La ideología no puede estar por encima de las personas, y eso es lo que esta obra, en resumen, te puede transmitir.

¿A qué público invitaría a ver la obra?

A todo el público. No es una obra solo para la gente mayor que le gusta la copla y vivió una época tan terrible, ya que a las nuevas generaciones les puede hacer entender por qué estos son así y todo por lo que pasaron. Además que es cultura de nuestro país. De manera teatralizada y coplera, pero con canciones de Broadway, puede ser una pieza muy atractiva para todos los públicos con una gran parte de memoria histórica.

¿Cómo ha sido el proceso para adentrarse en la piel de Concha Piquer?

Lo primero de todo es que supone un reto tremendo porque es mi primera vez como actriz de teatro. Para mi las obras son como un concierto y cuando actúo en cine y televisión es como grabar un disco. Me he formado para interpretar a Doña Concha con la biografía que escribió su hija. También sus nietas me han ayudado con el perfume que usaba ella, el carmín y como era en la intimidad. Todo esto ha confeccionado una propuesta de Doña Concha que quizás no era muy conocida.

¿A qué propuesta se refiere?

Es una propuesta muy humana. Doña Concha tenía mucho carácter. Su padre muere cuando ella tiene doces años, tiene que sacar la familia adelante y eso la marca mucho. Llega a dirigir una compañía de cien personas siendo mujer en aquella época. Además vivía en pecado al tener una relación con un hombre casado. Para hacerse respetar tenía ese carácter y ese genio que, para mí, está totalmente justificado. La obra, al ser esta un ciclón emocional que empieza en un punto de emociones y acaba en otro, permite mostrar esta parte más humana.

¿Qué relación mantiene con la figura de Lorca?

Creo que todos llevamos a Lorca en el ADN. Está en nuestro inconsciente emocional y poético. Cada noche lo sufro mucho, porque el gran spoiler es que a Federico lo asesinan, es una parte muy triste. Parece que estás viendo a Lorca con Alejandro Vera interpretándolo y la escena es emocionante. Lorca es muy importante para mi, no solo porque estoy enamorada de Granada, sino porque también en el año 1999 grabé un disco con sus canciones populares.

¿Hacia qué líneas plantea su trabajo en el futuro?

Llevo tres cosas a la vez en estos momentos: En Tierra Extraña, De la Piquer a la Navarro y El amor Falla. Me encantaría hacer una tragedia griega, una obra de Lorca o una película como protagonista, esas cosas que una sueña y que por qué no. Aunque lo que realmente quiero es seguir creciendo y aprendiendo a seguir haciendo lo que vaya acorde con la edad que yo vaya cumpliendo, porque no quiero descumplir, quiero aceptar la edad como venga y encajar en lo que corresponda, pero hacerlo con calidad y respeto.