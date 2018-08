El director de la OFM reclama que "no se empiece de cero"

En la disyuntiva entre mantener el proyecto arquitectónico ya aprobado para el Auditorio de Málaga y la posibilidad de poner en marcha un proyecto distinto, el director titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Manuel Hernández Silva (uno de los agentes fundamentales en esta lidia) tiene clara su posición: "Estos días he revisado el proyecto de los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto y desde luego me parece el más apropiado para Málaga. Podría ser sin lugar a dudas un proyecto de gran alcance. Además, entre otros espacios contempla una sede para la Orquesta Filarmónica de Málaga, lo que nos evitaría al fin tener que depender de calendarios ajenos. Con un proyecto de estas características, no creo que sea necesario empezar de cero, sino trabajar para poder conseguirlo". Precisamente, Hernández Silva lamentó recientemente en unas declaraciones a Málaga Hoy que los debates actuales sobre el Auditorio "pasen por alto la necesidad de la Filarmónica de contar con una sede propia".