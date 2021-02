Una gala telemática y sin la presencia de nominados para los Goya en Málaga

La organización de la 35 gala de los Premios Goya que acogerá el Teatro del Soho Caixabank en Málaga el próximo 6 de marzo se establece, en muchos sentidos, al día: la evolución de la epidemia del coronavirus y de las restricciones que se adaptan en los distintos territorios obligan a asumir decisiones con vistas a plazos cada vez más breves respecto a lo que será posible y lo que no. Finalmente, la junta directiva de la Academia de Cine acordó este lunes asentar ciertas cuestiones definitivas que este martes han hecho públicas en la rueda de prensa celebrada en la sede de la misma institución en Madrid su presidente, Mariano Barroso, y los directores y presentadores de la gala, Antonio Banderas y María Casado: finalmente, la gala se celebrará de forma esencialmente telemática sin la presencia de nominados en el teatro. El evento, concentrado por tanto en sus hechuras de espectáculo televisivo, contará en escena únicamente con los citados Banderas y Casado, los entregadores de cada uno de los premios en las distintas categorías y las actuaciones que tendrán lugar, eso sí, con música en directo. Los ganadores podrán agradecer sus reconocimientos pero a distancia, de manera telemática desde casa o desde "los espacios que la producción tenga a bien habilitar allí donde sea posible".

Así se expresó Mariano Barroso, quien subrayó que la gala se celebrará "de la manera más responsable y con todos los protocolos de seguridad para los presentes", incluidas pruebas PCR, mascarillas y distancias de seguridad. Apuntaba Barroso que "la gala de los Goya es, esencialmente, dos cosas: un encuentro festivo de los compañeros del cine español y un programa televisivo. Este año no vamos a poder tener lo primero, pero sí lo segundo. Es más, este año tenemos aún más conciencia y más voluntad de dirigirnos a nuestro público. Queremos reencontrarnos con los espectadores y demostrar que somos capaces de sobreponernos a penas tan duras como la de este año". Admitió el presidente que desde el mismo estallido de la pandemia "barajábamos la hipótesis de una gala no presencial que es como finalmente la vamos a hacer. Pero eso no por eso el espectáculo televisivo va a resentirse".

Por su parte, Antonio Banderas incidió en la necesidad "de ser rigurosos con los protocolos sanitarios, no sólo por quienes van a estar físicamente en la gala sino también por el mensaje de responsabilidad que queremos transmitir". Así, "si el verano pasado parecía abrirse la posibilidad de que pudiéramos hacer la gala con los nominados en el teatro, finalmente estamos aquí, en la cresta de la tercera ola", por lo que el malagueño reclamó "el apoyo, la comprensión y la ayuda de todos los compañeros del mundo del cine, especialmente de los nominados. La de este año quedará para la historia como la gala del Covid y hay que atenerse a eso". En este sentido, Barroso apuntó que la Academia estudia actualmente fórmulas para llevar los premios a sus respectivos ganadores en el menor plazo posible después de la gala, si bien tanto el presidente como Antonio Banderas recordaron que el trofeo "es sólo un símbolo, el Goya significa algo mucho más grande. Lamentablemente, los ganadores no podrán recoger el premio en el momento, pero eso no es una tragedia porque el Goya encierra mucho más". Así se expresó Banderas, quien recordó que "durante estos 35 años, el protocolo de la Academia ha sido mantener en secreto el nombre de los ganadores hasta el mismo momento de la gala, y queríamos mantener eso. En cuanto a los entregadores, sí es posible contar con ellos en escena porque hablamos de un número reducido, con lo que el control sanitario es sencillo. Y de esa manera, con los presentadores y entregadores en el teatro, podremos mantener de alguna forma el espíritu original de la gala". Respecto a la alfombra roja, la Academia de Cine estudia aún las posibilidades "aunque lo más seguro es que optemos por un formato más corto y desde luego sin público, únicamente para la prensa".

En cuanto a la gala en sí, María Casado apuntó, en consonancia con lo ya anunciado, una gala "más corta, de dos horas y pico de duración, más sobria y elegante, como quería Antonio Banderas, en la que rendiremos homenaje al mundo del cine con la magia de las primeras veces". Banderas añadió por su parte que será una gala emocionante "pero no porque la empujemos especialmente en ese sentido, sino porque las circunstancias se manifiestan a favor de antemano. Este año hemos perdido a compañeros que se han ido antes de tiempo por culpa del coronavirus. Y eso, inevitablemente, estará en el ambiente. Queremos rendir homenaje a los compañeros del cine, a todos, no sólo a los que optan a premios, también a quienes trabajan en los catering o descargando camiones, porque todos hacen posible que el público pueda seguir viendo películas. La alfombra roja y la fama son sólo la punta del iceberg: vamos a mostrar cómo somos".

La gala contará con saludos e intervenciones a distancia de personalidades internacionales del mundo del cine de la mano del propio Antonio Banderas: "Contaremos con gente con la que he trabajado no sólo en Hollywood, también en México, en Argentina y en Europa. Decidí pedir mensajes de apoyo para la cinematografía española y la respuesta de mis compañeros fue abrumadora", explicó el actor. La gala incluirá actuaciones musicales en directo con la participación de la Orquesta Sinfónica del Teatro del Soho, actualmente en formación tras las audiciones celebradas recientemente, y, entre los artistas invitados, María Casado anunció la presencia de Aitana y Vanesa Martín. El encuentro contará igualmente con un homenaje a Luis García Berlanga en su centenario. En este sentido, Mariano Barroso descartó posibles conexiones en directo con Valencia, tal y como se había barajado: "Dado que no vamos a contar con público presencial, no tiene sentido hacer la inversión que requeriría esta desconexión", apuntó, si bien confirmó que Valencia acogerá la gala de los Goya en 2022. Respecto a la hora del comienzo de la gala de este año, por cuyo adelanto ya se había pronunciado Antonio Banderas muy a favor, Barroso señaló que la Academia está estudiando las posibilidades "con las autoridades malagueñas.

Coincidieron Antonio Banderas y María Casado al afirmar que Escena en blanco y negro, el programa televisivo de actuaciones musicales producido por la división televisiva del Teatro del Soho que dirige Casado y que estrenó la plataforma Amazon Prime Video, "nos ha servido de ensayo general para la gala de los Goya". Ambos afirmaron igualmente que las condiciones telemáticas finalmente adoptadas no les ha restado "un ápice de ilusión. Al contrario: la situación lo hace todo mucho más especial".