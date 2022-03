La censura y la invasión ucraniana, un diálogo de Vargas Llosa y Cartarescu

Málaga, conocida por sus museos y su festival de cine, ha decidido apostar una vez más por la cultura y acoger la primera edición del I Festival Literario de América y Europa 'Escribidores', un potente encuentro de de escritores, editores, críticos y periodistas especializados -organizado por la Cátedra Vargas Llosa y el Centro de Cultura Contemporánea La Térmica- que ha dado el pistoletazo de salida este miércoles y se prolongará hasta el viernes.

El Premio Nobel Mario Vargas Llosa, que se ha mostrado agradecido de inaugurar el festival, ha explicado que el objetivo del encuentro es “estimular la lectura y el contacto entre lectores y escritores”. Y es que, según ha manifestado, “la cultura del libro es la más importante que existe”. Aunque sin desmerecer al resto, ha revelado que los escritos permiten “soñar con un mundo mejor”, lo que resulta “indispensable para tener una sociedad pujante y que aspira a ser una sociedad mejor”.

Asimismo, ha recordado que, durante cuarenta años, los escritores de América Latina “ignoraron a sus colegas españoles porque se decía que estos debían ser franquistas”. Una frialdad que -asegura- se rompió en Barcelona gracias al poeta y editor Carlos Barral y a la agente literaria Carmen Balcells, “dos personas que trabajaron inmensamente por reunir otra vez a los latinoamericanos y a los españoles en torno al libro y consiguieron hacer de Barcelona la capital de la literatura hispanoamericana”.

En este sentido, Vargas Llosa ha puesto en valor el español, un idioma que -ha apuntado- comparten 600 millones de personas alrededor de todo el mundo, lo que ha originado multitud de matices y al mismo tiempo ha unido “de por vida” a los hispanohablantes.

Tras la presentación, también ha habido espacio para el diálogo. El escritor peruano ha mantenido un conservatorio con el poeta, prosista y crítico literario rumano Mircea Cartarescu. Ambos han debatido sobre la censura literaria de sus países de origen, la forma de trabajar que le caracteriza a cada uno y la situación actual que vive Ucrania tras la invasión rusa hace apenas una semana.

Censura literaria

Mario Vargas Llosa, asombrado tras conocer que en Rumanía durante los años 70 y 80 tan solo los autores iberoamericanos se libraron de la censura, ha peguntado a Cartarescu sobre esta cuestión. Este ha confesado que el editor que “traducía” las novelas era “un hombre escurridizo” y amante de las obras de Gabriel García Márquez o Cortazar, entre otros. Motivo por el que no cambió ni una palabra, además de que “tenía suficiente poder político para permitírselo”. Sin embargo, ha lamentado que para el resto de escritos -incluidos los libros para niños o los de recetas de cocina- sí existía la censura.

En Perú, Vargas Llosa ha explicado que la censura no existió, aunque encarcelaban a algunos escritores. “Los libros circulaban aunque los escritores se excedieran en las críticas que hacían al gobierno”.

Influencias y modo de trabajar

En cuanto a la manera de trabajar cuando se sientan ante un folio en blanco, Cartarescu ha reconocido que no puede escribir una sola línea si no está inspirado, nunca tiene un plan previo y no edita sus texto -tan solo borra una palabra cada dos o tres páginas- “Escribo solo por las mañanas y en una especie de trance. Para mí es como si la página estuviera escrita y cubierta por un folio blanco y yo intento borrar esa capa”, ha manifestado.

Por su parte, el autor peruano ha revelado que lo que más le cuesta es seleccionar una de las tantas ideas que tiene, así como saber cuando ha de terminar la novela. Además, ha explicado que el primer paso que da cuando comienza una obra es documentarse mediante otros libros o trasladándose al lugar en el que contextualiza la historia.

Ambos han asegurado verse influenciados por el escritor francés Gustave Flaubert. Vargas Llosa ha reconocido que quedó “tan impresionado con Madame Bovary” que fue cuando descubrió el tipo de escritor que quería ser.

Invasión ucraniana

Estas dos figuras de la literatura también han mostrado su rechazo ante el sufrimiento que vive la comunidad ucraniana. “Este pueblo no está luchando contra los tanques rusos, sino que lo está haciendo por cada uno de nosotros, por los peces y los pájaros, contra un poder que no sabe que es la vida y que amenaza todo aquello que se mueve sobre la faz de la Tierra”, ha expresado Mircea Cartarescu.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha intervenido durante la presentación del festival, ha señalado que este tipo de iniciativas culturales, además de una oportunidad para profundizar en la literatura española e iberoamericana, son “el mejor antídoto ante la barbarie” y “estimulan la libertad”.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, también ha apuntado que "las conversaciones que se van a mantener son muy necesarias", ya que se necesitan "que den pausa al ritmo vertiginoso que estamos atravesando", ha añadido.

"Málaga es un referente cultural y patrimonial ante el mundo, un orgullo para Andalucía. Cuatro días donde Málaga va a ser ejemplo no solo de buena literatura, sino también de libertad y de democracia", ha expresado la la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.

En la presentación también han intervenido el vicerrector de Planificación Estratégica y Desarrollo Estatutario, Gaspar Garrote; la ministra consejera de la embajada de Colombia, María Andrea Torres, y el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola.

En La Térmica, el auditorio Edgar Neville, el Rectorado, el CAL y el Mupam se desarrollarán estos días mesas redondas y diálogos con el propio Mircea Cartarescu y autores como Hértor Abad Faciolince, Antonio Soler, Javier Cercas, Soledad Puértolas, Pierre Assouline, Jorge Edwards, Piedad Bonnett, Espido Freire y Juan Gabriel López, entre muchos otros.

Además, Colombia es el país invitado de honor y estarán algunos de sus escritores más renombrados, entre ellos Juan Gabriel Vázquez, ganador el año pasado de la cuarta bienal de novela Mario Vargas Llosa