De Italia a la Costa del Sol: una Venus rescatada del mercado negro vuelve al Museo de Málaga

De Italia a la Costa del Sol. El Ministerio de Cultura ha entregado al Museo de Málaga una escultura en mármol que representa el torso de la diosa Venus y que había sido exportada ilegalmente a Italia. La pieza, recuperada en una operación internacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales, pasa ahora a formar parte de las colecciones públicas de la pinacoteca.

La obra muestra un torso femenino identificado con Venus. En la pierna izquierda conserva restos de haber tenido adosada otra figura, posiblemente un amorcillo muy mutilado. El intenso pulido de su superficie sugiere que fue realizada en la Edad Moderna siguiendo modelos escultóricos clásicos, un tipo de pieza que solía emplearse para decorar jardines o palacios.

La escultura fue recuperada en la operación ‘Altarpiece’, desarrollada de forma conjunta por el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil y el Arma dei Carabinieri de Italia. Tras una investigación iniciada en 2023, la pieza había sido restituida a España en julio de 2025 junto con otros 68 bienes culturales de gran valor.

Durante la presentación en el Museo de Málaga, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subrayó que “el destino de las piezas recuperadas no es otro que las salas de los museos públicos de todo el Estado, en línea con el compromiso del Ministerio de seguir nutriendo las colecciones de nuestros museos, que son patrimonio de todos”.

La distribución final de estas 69 obras recuperadas se decidió en el último Consejo del Patrimonio Histórico, órgano en el que participan los responsables de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado.

La visita al museo —ubicado en el antiguo Palacio de la Aduana— contó también con la presencia de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. El recorrido fue guiado por la directora del museo, María Morente del Monte.

Durante su viaje a la ciudad, el ministro Ernest Urtasun asistió también a la inauguración de la 29ª edición del Festival de Málaga, celebrada ayer con la proyección de la película Calle Málaga, dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura.

Urtasun destacó que “el Festival de Cine de Málaga hace de esta ciudad una pieza clave en el diseño cultural de nuestro país y un polo de internacionalización de nuestra cultura”.

El festival se ha consolidado como uno de los principales escaparates del cine español y del cine iberoamericano. El Ministerio de Cultura respalda su organización con una aportación de 800.000 euros destinada a impulsar su proyección internacional y reforzar su papel como cita de referencia del sector cinematográfico.