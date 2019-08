En los alrededores del castillo Sohail de Fuengirola el sol pega con fuerza a la una de la tarde mientras los operarios y promotores del concierto ultiman los detalles técnicos para la gran cita musical del verano en la Costa del Sol. La artista puertorriqueña Jennifer López se subirá este jueves al escenario del Marenostrum Music Castle Park, situado en la ladera de la fortaleza árabe, de espaldas al mar, donde tiene previsto dar su único concierto en España dentro de su gira It’s My Party Tour, con la que celebrará su 50 cumpleaños.

Ya son más de 13.700 las entradas vendidas, quedando solo 300 a pocas horas del concierto para cubrir el aforo completo, según confirmó a este periódico uno de los promotores del evento.

La cita se confirmó hace poco más de un mes, situando a Fuengirola, una vez más, en el centro neurálgico de la música internacional en pleno mes de agosto. De igual modo, la presencia de la actriz y cantante Jennifer López en la localidad está generando una gran expectación entre los empresarios y comerciantes, que esperan la llegada de un aluvión de personas en estos días, pues las entradas vendidas hasta el momento están repartidas por toda la geografía española mientras que un 20% proceden del resto de Europa. Aunque habrá que esperar hasta después del concierto para conocer el impacto económico generado en el municipio.

En cuanto a la artista, está previsto que la cantante y actriz llegue a la capital hoy miércoles sobre el mediodía, desde donde se trasladará a uno de los hoteles más lujosos de la Costa del Sol, donde se hospedará hasta la noche del concierto. Una cita en la que se combinarán algunos de sus temas nuevos y clásicos y en el que no escatimará en esfuerzos técnicos, además de contar con un selecto grupo de bailarines, un vestuario deslumbrante y con la última tecnología para traer a Fuengirola un show pocas veces visto en España.

La noche de mañana jueves no faltarán algunos de sus grandes éxitos como Love Don’t Cost a Thing, I’m Real y On the floor, entre otros, así como algunos de los más recientes como El anillo. La apertura de puertas está prevista a las 19:00, y una hora más tarde tendrá lugar una actuación previa al concierto.