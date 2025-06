'Jurassic World', 'Misión Imposible' o 'Ant-Man': Alba Sánchez-Serrano, la malagueña detrás de superproducciones

Málaga/La nueva entrega de Jurassic World, con estreno en España el próximo 2 de julio, tiene un toque malagueño: el de Alba Sánchez-Serrano, una joven de Mijas de 29 años que ha trabajado durante meses como compositora de efectos visuales en una de las secuencias finales de la película. Su aportación forma parte del trabajo minucioso de Industrial Light & Magic (ILM), el estudio fundado por George Lucas en 1975, y donde Alba trabaja desde la sede de Londres. "Llevo trabajando en este sector un tiempo", explica en una entrevista con este periódico.

Su recorrido comenzó al terminar la carrera de Animación Digital en el centro universitario U-tad, en Madrid. Tras unas prácticas en España, decidió trasladarse a Londres, donde consiguió un puesto "puente" en el estudio Double Negative. "Es un estudio muy grande que ha hecho películas muy famosas como todas las de Dune u Oppenheimer", cuenta. Allí recibió formación especializada hasta llegar al puesto que ocupa hoy: el departamento de composición.

Su trabajo consiste en recibir las imágenes de los distintos departamentos que intervienen en una producción digital —modelado, texturizado, iluminación— y componer el plano final. "Lo mío es el último paso, digamos, en el que ya se integra todo", señala. En el caso de Jurassic World: El renacer, Sánchez-Serrano participó en la composición de un dinosaurio en 3D, que debía parecer absolutamente real dentro de la escena. "Aunque los decorados estaban muy bien logrados para representar la isla tropical donde transcurre la historia, la mayoría de los planos requerían extensiones digitales del entorno: selvas, montañas, cielo, mar...", detalla. Su reto: que la criatura no se notase como un elemento añadido.

El día a día en ILM, según la mijeña, consiste en recibir planos, proponer una primera versión, y mejorarla iterativamente con las indicaciones del supervisor interno del estudio y, posteriormente, con las del director de la película. "Es un proceso de ir haciendo versiones hasta que conseguimos la versión final", dice. En esta película, además, reconoce que el calendario fue especialmente ajustado: "Ha sido muy intenso y por supuesto exigían una calidad muy alta, el mayor reto era trabajar rápido pero bien, y creo que lo hemos conseguido".

Para la joven de 29 años, haber formado parte de esta saga es mucho más que un logro profesional. "Contribuir a dar vida a este universo con mi trabajo ha sido un auténtico privilegio", asegura, y añade: "De pequeña veía las películas con mis padres y me encantaban, así que formar parte de esta saga ahora, desde dentro, me ha hecho mucha ilusión". La nueva entrega está protagonizada por Scarlett Johansson y Jonathan Bailey y devuelve la historia a sus raíces visuales y narrativas.

En su carrera, Sánchez-Serrano ha trabajado en otros títulos de gran peso, como Misión Imposible: Sentencia Mortal, Ant-Man y la Avispa: Quantumania, o las series Andor, Willow, Chernobyl y Black Mirror. Su salto al mundo de la animación digital, sin embargo, fue un "salto de fe". "Desde pequeña me había gustado dibujar, mi padre me regaló una tableta digital y usaba Photoshop para hacer dibujillos. Sabía que quería dedicarme a algo artístico, pero no quería hacer Bellas Artes, así que cuando encontré esta universidad que ofrecía algo más moderno, decidí estudiar allí", comparte.

Pese a que no imaginaba acabar en superproducciones de Hollywood, la malagueña reconoce que ha llegado hasta aquí gracias a la constancia: "Yo diría que soy muy trabajadora, y al final el esfuerzo da su fruto. La vida te va llevando y si te esfuerzas y sigues tu meta, pues al final aquí estoy".

Desde Mijas hasta formar parte de una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine. Alba Sánchez-Serrano representa a una nueva generación de artistas digitales que trabajan desde la sombra, pero que son esenciales para que el espectáculo cinematográfico se mantenga vivo. El 2 de julio, cuando los dinosaurios regresen a la gran pantalla, lo harán también con algo de la Costa del Sol entre sus rugidos.