Luz de maestros catalanes para el Museo Carmen Thyssen Málaga

Afirmaba al respecto la propia Lourdes Moreno en la presentación de la nueva exposición (en declaraciones recogidas por Efe) que si en el apartado internacional Carmen Thyssen “ha seguido la trayectoria que había iniciado su familia tiempo atrás, en la pintura española y catalana ha apostado de forma decidida y se ha involucrado de forma más personal , porque la une a sus raíces y gustos más personales”. Y señalaba que, si bien parte del periodo comprendido en la muestra, especialmente el siglo XIX, no había sido antes “demasiado bien acogido”, la decisión de Carmen Thyssen de dar forma y contenido a esta colección “ha puesto en valor y ha rescatado piezas importantes en subastas internacionales en Londres o Nueva York”, un órdago que justifica la elección de esta exposición para la celebración del décimo aniversario del museo en el sentido de que el mismo “se dispone a iniciar una nueva etapa de madurez”.

Carmen Thyssen: “No os preocupéis, que no me iré nunca”

La presentación de parte de la colección catalana de la baronesa Carmen Thyssen entrañó una especial ocasión de felicidad para la titular del museo malagueño, quien no dudó en dar muestras de su satisfacción: así, la propia baronesa calificó como “un placer extraordinario” y una sensación “emocionante” volver al museo que lleva su nombre después de unos meses de ausencia “en un año complicado”. “No os preocupéis, que no me iré nunca”, aseveró Carmen Thyssen, quien tiene la “ilusión de seguir siempre en este museo maravilloso” contra quienes dudan de la continuidad del proyecto.