Una malagueña se cuela en 'La Familia Addams'

Mañana se estrena La Familia Addams. Una comedia musical de Broadway en el Teatro Cervanes, una obra con un largo recorrido internacional. Carmen Soler, malagueña es una de los ancestros de este nuevo especáculo. Con poco más de veinte años forma parte del elenco de actores de la compañía de teatro de LetsGo Company, responsables de otras obras como Dirty Dancing, The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero. Es la primera vez que se enrola en un proyecto a nivel nacional en España. Durante su adolescencia estuvo formándose en Estados Unidos; en Nueva York y Los Ángeles.

Allí estuvo en diversas compañías y escuelas; la escuela de ballet de África Guzmán, durante tres años los veranos los invertía formándose en Steps on Broadway (Nueva York), donde realizó su formación de baile, sin embargo musicalmente se graduó en el Conservatorio Profesional de piano de Málaga. A día de hoy sigue perfeccionando la técnica vocal y canto con José Masegosa.

Madrid ha sido la primera ciudad en la que se ha estrenado esa historia, en el Teatro Calderón."Es una comedia muy divertida, tiene buena acogida en el público". Todos los días actuan, un sin parar, "es alucinante de trabajar, estar rodeado de elenco en general con grandes estrellas de teatro. Me siento una más", confiesa. A pesar de ser el mismo guión "al cambiar de ciudad, los escenarios...no siempre están los mismos compañeros, por lo que cambian las sensaciones". Sarna con gusto no pica, o como dice la actriz, "no se hace pesado si te gusta".

A pesar de su trayectoria como bailarina, este ancestro de La Familia Addams ha descubierto un nuevo amor platónico. Tras este espectáculo espera hacer más musicales, "el teatro musical es lo que más me gusta", declara.

Esta familia característica ya ha estado en Madrid, Vigo y Burgos. Posteriormente estarán en Barcelona cuatro meses seguidos, entre otras muchas ciudades. La gira durará dos años.

La obra se basa en el libreto de Brickmann y Elice, que cuenta con música de Andrew Lippa. La obra comienza su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010. En España han apostado por ofrecer a este espectáculo con un prisma socia. La productora LETSGO firma el primer acuerdo a nivel internacional de los musicales para ofrecer un sistema de accesibilidad integral para esta obra. Su objetivo es hacer accesible el teatro a las personas con discapacidad sensorial auditiva o visual, utilizando una tecnología creada por la Universidad Carlos III de Madrid con la coordinación de Escena Global y Comunicados apoyados de la Comunidad de Madrid, y con la imagen creativa de la agencia C&W.