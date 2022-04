Las mejores bandas tributo del rock internacional llegan en junio a Málaga y Marbella

Undercover Music Festival llegará a Marbella y Málaga los días 24, 25 y 26 de junio con un total de diez bandas tributo que interpretarán los mayores éxitos del rock clásico internacional.

Esta experiencia musical podrá disfrutarse en dos espacios de la Costa del Sol: Marbella Arena en Puerto Banús y la Sala Paris 15 en Málaga. Para los conciertos de Marbella las entradas salen este sábado a la venta, según han informado desde la organización en un comunicado.

La belleza de 'Stairway to Heaven' (Led Zeppelin) de Boot Led Zepelin, 'Wonderwall' (Oasis) Oasish, Fore Fighters, 'Viva La Vida' (Coldplay) Coldplace, o el enérgico 'We Will Rock You' '(Queen) interpretado por QE2-Queen, sonarán en Marbella Arena el viernes 24 de junio.

'Come as you are' y 'Smells Like Teen Spirit', las canciones más famosas de uno de los grupos que mejor han representado los 90, Nirvana, serán algunos de los temas que se podrán escuchar el sábado 25 de junio en la Sala Paris 15 de Málaga.

Y para concluir, el Undercover Music Festival regresará de nuevo a Marbella Arena el domingo 26 de junio para reunir a Absolute Bowie, Young Elton John, un sorprendente Axl Rose liderando Guns'2 Roses y Not The Rolling Stones, con el mejor Mick Jagger.