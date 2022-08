El musical de Los Javis 'La llamada' cierra el II Festival Summer Nights de Benalmádena

Summer Nights, el II Festival de Teatro y Musicales de Benalmádena llega a su semanal final de programación tras hacer vibrar al público un año más con sus 10 espectáculos de distintos géneros: musicales, comedias, dramas, magia, música, tributos...

Tras dos meses desde su inauguración a principios de julio, este sábado 27 de agosto finalizará en el Auditorio de Benalmádena el que ha vuelto a convertirse en uno de los acontecimientos teatrales del verano gracias a la calidad artística en cada uno de sus espectáculos y la gran acogida del público asistente.

Para la clausura, ayer martes y hoy miércoles el festival ha contado con el musical Totally Tina!, reconocido por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner. La obra sumerge a los espectadores en una suerte de concierto de la reina del rock y del soul. Así, y como consideran desde la organización, es "la mejor manera de disfrutar en directo de canciones como Simply The Best, Private Dancer o What’s Love got to do with it.

Por último, el ya mítico musical de Los Javis La llamada será el broche final del festival, con el que el público volverá a reír y a emocionarse con este fenómeno teatral del que hay una adaptación al cine y que ha conquistado ya a más de 1.000.000 de espectadores.

La Llamada es un musical con canciones originales y una banda en directo. Una comedia creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo sobre la fe, la amistad, el primer amor, la búsqueda de la identidad, el electro-latino y Whitney Houston. Con una gira por más de 30 ciudades, incluyendo Moscú, y seis temporadas en Madrid, más de 1.000.000 de personas ya han sentido La Llamada. En 2015 el fenómeno llegó a Latino América habiéndose estrenado ya en México, Chile, Republica Dominicana y Argentina.

Las funciones de este espectáculo están programados los días 25, 26 y 27 de agosto. Más información y venta de entradas en www.auditoriobenalmadena.com