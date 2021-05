El festival Oh, See! Málaga salva 2021 con un formato reducido

Tras la cancelación obligada del año pasado por la epidemia del coronavirus, la organización del festival Oh,See! Málaga dio también por cancelada la correspondiente al presente 2021. Al mismo tiempo, sin embargo, sus responsables buscaban la fórmula idónea para recuperar el certamen este año con una propuesta distinta, dado que, muy a pesar de la evolución favorable de la crisis sanitaria, el contexto obligaba a una revisión formal a fondo del certamen. Dicho y hecho: el Oh, See! volverá a su casa habitual, el Auditorio Municipal de Málaga, del 2 al 4 del próximo septiembre, pero con un formato reducido que, bajo el lema La Terraza de Oh, See!, ofrecerá conciertos de altura con todas las garantías respetadas y los protocolos aplicados.

Así lo anunciaron este miércoles fuentes de la organización, quienes explicaron que La Terraza de Oh, See! contará con aforo reducido, el público sentado en su totalidad "y cumpliendo las actuales medidas sanitarias". Además, cada jornada será independiente de las otras; "es decir, cada día tendrá su propia entrada sin posibilidad de comprar un abono para las tres jornadas". En cuanto al cartel, el adelanto servido confirma las actuaciones de Vetusta Morla, Dorian, Viva Suecia y Carlos Sadness, entre otros, así como "una artista internacional de primer nivel aún por confirmar".

En concreto, el menú incluye las actuaciones de Vetusta Morla y Ale Acosta Dj set (Fuel Fandango) el 2 de septiembre; Dorian, la artista Internacional por confirmar, Rufus T. Firefly, Veintiuno, Putochinomaricón Dj set y Nita Deframe el 3 de septiembre; y Viva Suecia, Carlos Sadness, Los Punsetes, Arde Bogotá, Mondosonoro Djs y Nita Deframe el 4 de septiembre. "Dada la situación de pandemia actual, hemos sentido la responsabilidad de aplazar ya dos ediciones del festival tal y como estaba concebido, pero no queríamos dejar a Málaga sin una Terraza al aire libre llena de música en directo", explicaron desde la organización. Las entradas saldrán a la venta para cada uno de los días este viernes, 7 de mayo.