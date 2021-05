Plácido Domingo escoge Marbella para su regreso a los escenarios españoles

Plácido Domingo volverá a cantar en España en los próximos meses: lo hará el 9 de junio en el Auditorio de Madrid y el 18 de agosto en el Festival Starlite de Marbella, en las que serán sus primeras presentaciones en vivo en el país tras dos años de ausencia de sus escenarios. Tal y como informaron desde la organización del festival marbellí, los espectadores asistirán a una "gran fiesta musical en honor de Plácido Domingo", en la que actuarán varios artistas invitados con la presencia ya confirmada de Ainhoa Arteta.

Con la incorporación de Plácido Domingo a su cartel, el Starlite consolida y refuerza de manera poderosa su posición entre los grandes festivales del verano en España, además de garantizarse una atención mediática de primer orden dadas las expectativas que despierta el regreso del cantante a los escenarios españoles. Las entradas para su actuación en Marbella saldrán a la venta este martes en la página web oficial de Starlite.

"Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente", señaló Domingo en declaraciones recogidas en el comunicado de su primera actuación, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Madrid en una gala benéfica titulada #VocesResponden, organizada por la Fundación Excelentia a favor de Cruz Roja Responde y de las personas más vulnerables afectadas por la pandemia.

La actuación de Marbella únicamente se acompaña de momento de otra fecha en España para el próximo verano, el 9 de junio en Madrid

En una entrevista concedida el pasado mes de enero, con motivo de su 80 cumpleaños, el tenor ya reconoció que soñaba con volver a actuar en España, concretamente en su ciudad natal, Madrid, "en un futuro no muy lejano". Domingo actuó por última vez en Madrid en un concierto gratuito que ofreció en junio de 2019 en la catedral de la Almudena con conmemoración del Año Jubilar Mariano. Importantes actuaciones suyas en la capital previstas para 2020 fueron canceladas a raíz del reportaje publicado en EEUU en agosto de 2019 por presuntos abusos a compañeras de profesión y la publicación de un comunicado suyo posterior que se entendió como una asunción de los hechos.

"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", dijo entonces.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) decidió entonces suspender su participación en el Teatro de la Zarzuela. "Hemos entendido que desde el momento que ha reconocido los hechos y ha querido asumir las responsabilidades, nuestra obligación era dar cumplida cuenta de eso y que no es el momento de que participe en la programación", dijo el ministro de Cultura de España, José Manuel Rodríguez Uribes, "en coherencia con unos hechos reconocidos por él". Solo un día después, el propio tenor decidió retirarse de las representaciones de La Traviata que tenía programadas en el Teatro Real de Madrid y sus responsables confirmaron esta cancelación seguidamente. Tiempo después, en una intervención en televisión, aclaró que el comunicado "no fue un mea culpa, aunque pareciera que sí" y condenó "el abuso en cualquier situación, lugar y época". "Pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer", insistió.

Mientras la Ópera de Washington donde Domingo fue director general entre 1996 y 2011 no consideró necesaria ninguna investigación, el Sindicato Americano de los Artistas (AGMA) y la Ópera de Los Angeles sí emprendieron pesquisas internas con la colaboración del artista. Su conclusión fue que había "tenido un comportamiento inapropiado" en el primer caso y, en el segundo, que las acusaciones eran "creíbles", "en parte debido a las similitudes en sus procedimientos", pero no se encontraron evidencias de abusos. "Plácido Domingo nunca ha sido investigado ni juzgado por ningún tribunal u otro órgano de investigación institucional por ningún cargo", ha subrayado asimismo durante todo este tiempo el equipo del artista, que ha seguido actuando en importantes plazas de países como Rusia, Francia, Alemania o Italia.