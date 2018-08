La plataforma por el Auditorio insta a aprovechar la disposición del Ministerio

Las declaraciones del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que publicó este periódico el pasado sábado 25 y en las que mostraba su disposición a "sentarnos a trabajar con ellos" [en referencia al Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía] para la reactivación del proyecto del Auditorio de la Música de Málaga abren "un paisaje muy distinto y prometedor" respecto a la posibilidad de que el edificio sea una realidad en los próximos años. Quien se expresa en estos términos es el gestor cultural Carlos de Mesa, portavoz e impulsor decisivo de la plataforma ciudadana Por el Auditorio de la Música de Málaga, el colectivo que de manera más decidida ha puesto sobre la mesa el asunto Auditorio . La agrupación celebra la disposición del ministro e insta al Consistorio y al Gobierno Andaluz a que la misma no caiga en balde y obtenga la respuesta consecuente "cuanto antes". En una entrevista concedida al Grupo Joly, editor de Málaga Hoy , Guirao afirmó que la del Auditorio "es una iniciativa que tienen que impulsar el Ayuntamiento y la Junta. Y si ellos consideran adecuado impulsar ese proyecto y quieren contar con nosotros, estaremos encantados". El ministro recordó que "el primer proyecto que había se vino abajo porque era caro", aunque "quizás si requieren ahora al Ministerio nos sentemos a trabajar con ellos".

Un calendario "razonable" a culminar en 2026

Para que no se diga, la plataforma ciudadana Por el Auditorio de la Música de Málaga baraja un calendario "razonable" que culminaría con la inauguración del equipamiento en 2026 si el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno atienden a su llamamiento y acceden a reunirse para tal fin en los próximos meses. "Si las tres instituciones se sientan a trabajar en 2019, a fin de año podría estar constituido el consorcio y podrían licitarse las obras. De esta forma, las mismas podrían destinar ya en sus presupuestos para 2020 partidas específicas para el Auditorio, con lo que no sería descabellado que las obras empezaran este mismo año. Contemplando un plazo para la intervención de cinco años, las obras terminarían en 2025 y la inauguración del Auditorio de Málaga sería una realidad en 2026", explica Carlos de Mesa, quien añade que Málaga precisa "un Auditorio para todas las músicas, no sólo la clásica".