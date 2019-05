El programa de actividades de La Noche en Blanco de Málaga 2019

La Noche en Blanco de Málaga 2019 se celebra este sábado 18 de mayo a través de numerosas vueltas al mundo. En total, unas 200 actividades gratuitas que se repartirán entre 80 espacios.

Una Noche en Blanco que coincide además con el Día Internacional de los Museos, y en Málaga sabemos un rato de museos. Recuerda que, aunque la mayoría de las propuestas están abiertas y son libres, otras requieren de una inscripción previa y el cupo estará, más que probablemente, cubierto.

Nochecita en Blanco

Las acciones dedicadas a los más pequeños de la casa:

La Vuelta al Mundo en zeppelin

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Lena Bu

Lugar: calle Tomás Heredia

Horario: 19:00 – 23:00

Pases: 5 pases de 35 minutos (19:30, 21:00, 21:45, 22:30 y 23:15)

Entrada: Sin inscripción previa

Cuentos y canciones para un mundo mejor. Concierto didáctico y participativo para educar en valores y emociones.

Juegos del Mundo

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Sport Is Live

Lugar: calle Tomás Heredia

Horario: 19:00 – 23:00

Entrada: Sin inscripción previa

Juegos de diferentes partes del mundo que harán que los más pequeños se diviertan pasando por los cinco continentes.

La Vuelta al Mundo sin salir del parque

Organiza: Área de Educación del Ayto. de Málaga

Lugar: paseo del Parque

Horario: 19:00 – 23:00

Aforo: 50 personas cada 45 minutos

Pases: 5 pases

Entrada: Inscripción previa: amsolis@malaga.eu (los días 13, 14 y 15 de mayo)

En nuestro singular Parque de Málaga conviven especies de plantas de los cinco continentes. Es por eso por lo que dos misteriosos descendientes de la familia Fogg viajan a Málaga durante esta Noche en Blanco para conocer las especies botánicas de todo el mundo, antes de que se acabe el tiempo de sus relojes de época. Los participantes se adentraran en un mundo de fantasía tropical y exótica y conocerán el Parque de la Alameda a través de sus diferentes continentes y culturas.

Sinfonía Viajera

Organiza: Escuela Infantil Novaschool Málaga Centro

Lugar: calle Los negros, 14

Horario: 19:00 – 20:30

Aforo: 45 personas

Pases: 2 pases de 30 minutos (19:00 y 19:30)

Entrada: Inscripción previa 951100096

Se realizará un recorrido musical por los diferentes países y continentes a través de actividades musicales para menores de 0-3 años. Se realizarán dos sesiones con grupos diferenciados por rangos de edad, 0-15 y 16-36 meses.

Un Paseo por Japón – Taller de Origami (Papiroflexia)

Organiza: Hotel Sallés Málaga Centro

Lugar: calle Mármoles, 6

Horario: 20:00 – 22:55

Aforo: 15 participantes

Pases: 5 pases (20:00, 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00)

Entrada: Sin inscripción previa

A través de una explicación práctica, el asistente al taller podrá realizar una figura de papel relacionada con la vuelta al mundo. Se trata de una figura fácil de realizar con el apoyo de la monitora.

Aromas y Luces del Mundo

Organiza: Isiwax Velas Artesanas

Lugar: plaza del Pintor Eugenio Chicano, 2

Horario: 20:00 – 23:00

Aforo: 10 participantes

Pases: 3 pases de 60 minutos

Entrada: Necesaria inscripción previa en: velasisiwax@hotmail.com / 659544619

Taller decoración de fanales.

La Vuelta al Mundo en Videojuego

Organiza: Kaiju Entertainment

Lugar: calle Molina Larios

Horario: 19:00 – 01:00

Pases y aforo: 5 pases para 50 participantes. Talleres: 1 hora (20 participantes), Demostración VR (+30 participantes) 45 minutos; photocall interactivo 5 minutos – pases a las 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

El videojuego será el vehículo utilizado para viajar alrededor del mundo con especial énfasis en la creatividad y la imaginación.

Talleres de creación de videojuegos (Arte y programación).

Demostraciones de creación con realidad virtual (Quill en Oculus Rift).

Se creará una historia en RV en 3D de una viajera que desde Málaga parte para conocer mundo. Esta historia estará narrada a modo de cuento y creada en tiempo real.

Photocall interactivo. Usando un chroma key y elementos corporeos y props para los participantes, se visitará distintas ciudades del mundo representadas en videojuegos.

La Vuelta al Mundo con Playmobil

Organiza: La Caja de los Clicks

Lugar: calle Callejones del Perchel, 15

Horario: 19:00 – 19:45

Entrada: Sin inscripción previa

Conoce distintos países y grandes civilizaciones de la mano de uno de los juguetes más queridos de todos los tiempos. Desde que Playmobil naciera hace más de 40 años, los clicks han viajado por todo el globo y, además, han traído al cuarto de miles de niños y niñas las grandes culturas del mundo. Asia, África, Europa y América se dan cita en esta actividad para toda la familia que combina proyecciones, juegos y espacio expositivo.

Una Noche Viajando con Tintín y Milú

Organiza: La Caja de los Clicks

Lugar: calle Callejones del Perchel, 15

Horario: 20:00 – 20:45

Entrada: Sin inscripción previa

Tintín, el intrépido reportero ávido de aventuras, está preparando un viaje para celebrar su 90º cumpleaños que le llevará desde el Tíbet hasta Sidney, pasando por el Congo. ¿Te atreves a colarte en su maleta? Viaja por el mundo con él, Milú y un montón de divertidos personajes a través de sus aventuras en un juego que pondrá a prueba tus conocimientos geográficos y tu olfato de detective. Ideal para toda la familia.

Liliputienses por el Mundo: Egipto

Organiza: Mahatma Showroom

Lugar: calle Andrés Pérez, 12

Horario: 20:00 – 22:00

Aforo: 30 participantes

Pases: 4 pases de 25 minutos (20:00, 20:30, 21:00 y 21:30)

Entrada: Necesario inscripción previa en info@mahatmashowroom.com

Se construirá entre varios participantes pirámides con sus tumbas de faraones interiores que brillarán de forma especial en la noche.

Un Mundo de Colores

Organiza: Mamis del Parque

Lugar: calle Tomás Heredia

Horario: 19:00 – 20:00

Aforo:20 participantes

Pases: 2 pases de 60 minutos (19:00 y 20:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Las familias que acudan a este espacio podrán manipular materiales de diferentes texturas y junto a la pintura plasmar un mundo de colores. Será un taller sensorial del que podrán disfrutar mayores y pequeños.

Conociendo Mundo

Organiza: Museo de Málaga

Lugar: plaza de la Aduana s/n

Horario: 19:00 – 20:00

Aforo: 35 participantes

Pases: 60 minutos

Entrada: Necesaria inscripción previa: visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto Nochecita en Blanco 2019

Taller infantil para público familiar donde se explorará el mundo a través de un viaje que recorrerá la Malaka fenicia, romana y musulmana para regresar al finalizar el taller a la Málaga actual.

Las Canciones del Mundo

Organiza: Olga Vorobei y Bella Band

Lugar: calle Tomás Heredia

Horario: 19:00 – 20:15

Pases: 2 pases de 30 minutos (19:00 y 20:15)

Entrada: No es necesaria inscripción previa

Un coro de niños de 6 a 11 años nos deleitarán con canciones populares en distintos idiomas.

Con Música y Pintura Recorreremos el Mundo

Organiza: Mavego Centro Infantil

Lugar: calle Elena Soriano, 11

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Necesario inscripción previa: info@mavego.es / 664273260

A través de la pintura, en pared, se dibujará y pintará el planeta tierra, diferenciando primero por colores cada continente y añadiendo recortables de cada uno donde aparezcan sus características más relevantes. Todo esto acompañado por la música de cada zona, región y continente. Así se hará al terminar una vuelta rápida del mundo valorando las diferencias y opinando sobre ellas. Es una actividad para niños donde los padres pueden dejarlos sin necesidad de que estar presentes. Edad: 2 años a 14 años.

Viajamos con la Música

Organiza: Área De Cultura Ayto. De Málaga – Azul Soluciones Integrales – Carmen León Cruzado – Hotel Room Mate Valeria

Lugar: plaza Poeta Alfonso Canales, 5 – Hotel Room Mate Valeria Sala Florencia

Horario: 19:00 – 23:00

Aforo: 12 niños (acompañados cada uno por un adulto)

Pases: pases de 45 minutos (19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00)

Entrada: Libre previa inscripción con confirmación en eventos@azulazafatas.com

Esta propuesta está dirigida a niños y niñas con NEE (acompañados por una persona adulta) ofreciendo la oportunidad de conectar con la música directamente. Se experimenta desde diversas formas a través del cuerpo como instrumento natural, la danza y la audición activa. La actividad será desarrollada por Carmen León, profesora de Música, musicoterapeuta y experta en ACI.

Acciones artísticas en la calle

Mientras vamos de ubicación en ubicación ¿qué mejor que ir paseando por la calle donde también hay multitud de actividades durante esta Noche en Blanco 2019?:

Teatro de Sombras

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Acroevents

Lugar: plaza de la Marina

Horario: 19:00 – 01:00

Pases: 3 pases de 10 minutos (22:15, 23:15 y 00:15)

Entrada: Sin inscripción previa

La imaginación nos llevará a distintas partes del mundo a través de las sombras creadas por cuerpos de bailarines que se convierten en iconos de la noche en Blanco y de distintas ciudades del mundo; todo ello acompañado de una música y una proyección instalada en una pantalla gigante.

La Vuelta al Mundo en un Coche

Organiza: Museo Automovilístico y de la Moda

Lugar: Principio de calle Larios (esquina BBVA)

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

¿Será una noche suficiente para dar la vuelta al mundo? Si utilizamos el fantástico Coche de Hidrógeno seguro que sí. Disfruta de la apasionante aventura del emblemático personaje del Museo Automovilístico y de la Moda y descubre cómo serán los viajes del futuro.

Revello de Toro da la Vuelta al Mundo

Organiza: Museo Revello de Toro

Lugar: calle Afligidos, 5

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

El Museo Revello de Toro ofrece, en su fachada, una instalación donde se muestra la dimensión más internacional de este artista. En 1987 y con motivo de la designación de Barcelona como sede de las olimpiadas de 1992, Félix Revello realiza un gran retrato colectivo de los miembros del Comité Olímpico Internacional que se conserva en la sede del COI en Suiza. En él figuran representantes de los cinco continentes presididos por el español Juan Antonio Samaranch. El museo conserva y muestra varios bocetos de esta obra en su colección permanente. La reproducción en gran formato de uno de los bocetos del cuadro del COI irá acompañada de la bandera olímpica con los anillos que representan Europa, Asia, África, América y Oceanía.

Il Giro Di Italia con la Dante Alighieri Málaga

Organiza: Dante Alighieri Málaga

Lugar: calle Andrés Pérez

Horario: 20:00 – 22:00

Aforo: 15 participantes cada 15 minutos

Pases: 3 pases (21:00, 21:30 y 22:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Esta noche la calle Andrés Pérez será la pequeña Little Italy de Málaga, decorada con imágenes que evocarán la belleza de Italia (obras de arte, paisajes, máscaras de carnaval…); fragmentos de textos literarios de autores italianos.

Viajando sin Mover los Pies

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Álvaro Granado

Lugar: calle Molina Larios

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Viajar a distintos lugares de Málaga de manera virtual donde los participantes podrán elegir entre diferentes paisajes malagueños utilizados como fondo de escenario, que a través de la realidad aumentada configurará una fotografía que les será entregada al instante.

Flotados: Un Viaje por el Amor y el Encuentro

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Ciudadano Kien

Lugar: plaza de la Marina

Horario: 19:00 – 01:00

Pases: 2 pases de 35 minutos (21:30 y 23:30)

Entrada: Sin inscripción previa

Un piano de cola colgado a ocho metros de altura será la puerta para entrar en un mundo singular, donde se descubrirá una historia de amor emocionante. Poesía en estado puro, destreza, humor, la música como lenguaje vehicular, danza, acrobacia, proyecciones y luz nos transportarán a un universo único y apasionante.

Arte en Arena

Área de Cultura Ayto. de Málaga – Eventus Culture

Lugar: plaza de la Marina

Horario: 19:00 – 01:00

Pases: 3 pases de 20 minutos (21:00, 22:30 y 00:30)

Entrada: Sin inscripción previa

Una vuelta al mundo a través de la creación de escenas realizadas en directo con arena fina dibujando con los dedos.

Un Cielo de Globos

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Makyre Eventos

Lugar: calle Echegaray

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Un cielo de globos aerostáticos de papel, iluminados por una hilera de luces led que nos transportarán a lugares lejanos, con la ayuda de una cesta con globos a modo de photocall para que el público pueda hacerse fotos.

La Vuelta al Mundo en Nueve Grafittis

Organiza: Área de Participación – Área de Cultura del Ayto. de Málaga – Asoc. de Mujeres Kartio – Asoc. Arrabal

Lugar: plaza de la Marina

Horario: 20:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

Nueve grafiteras y grafiteros, en nueve paneles diferentes, darán la vuelta al mundo.

Cities in the Air

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Escuela de Arquitectura

Lugar: calle Larios

Horario: 19:00 – 01:00

Visitas guiadas por los estudiantes (20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00 – 23.30 – 24.00) Duración 10 minutos

Instalación urbana realizada por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura en que se propone la vuelta al Mundo en una noche a través de los skyline de sus principales ciudades. Estas ciudades colgadas del cielo nos permitirán conocer su historia, arquitectura y elementos más destacados de su fisonomía.

Derivas Utópicas

Organiza: Muelle Uno – Centre Pompidou Álaga – Ets de Arquitectura de Málaga

Lugar: Muelle Uno. Fachada del Centre Pompidou Málaga

Horario: 19:00 – 01:00

Instalación realizada por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura en el que unen Muelle Uno y el Centre Pompidou Málaga a través de un particular viaje que nos llevará a la deriva por distintos paisajes utópicos y oníricos. Se trata de una experiencia inmersiva que, gracias a la utilización de la tecnología y a la creación de espacios mágicos nos permitirá revisitar distintas coordenadas temporales y espaciales.

Arte, museos y exposiciones

Visitar los museos malagueños durante la Noche en Blanco es algo casi obligado por ley, como si no hubiese otro día para entrar en ellos:

Transfusiones del Extrarradio

Organiza: José Cortés – Fotógrafo

Lugar: Explanada de la Estación, 7 – Estación de metro El Perchel

Horario: 19:00 – 01:00Entrada: Sin inscripción previa

Visita Guiada a la Colección Permanente del Mupam. Proyecto Visual Fotografía Contemporánea

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: plaza de Reding,1

Horario: 19:00 – 21:00

Aforo: 40 participantes cada 50 minutos

Pases: 2 pases (19:00 y 22:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Participa en una visita guiada, por la colección permanente del MUPAM, que te permitirá conocer la multiculturalidad que hay en Málaga y a los artistas malagueños, de nacimiento o adopción, que se convirtieron en referentes del ámbito artístico local.

Visita Guiada a la Exposición Temporal: "Daniel Quintero: Dibujos y Grabados"

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: plaza de Reding,1

Horario: 20:00 – 00:00

Aforo: 25 participantes cada 40 minutos

Pases: 2 pases (20:00 y 23:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Participa en la visita guiada por la exposición temporal del MUPAM sobre la producción gráfica de este pintor y grabador malagueño, Daniel Quintero. Una muestra de algunos de sus grabados al aguafuerte y dibujos que nos permitirán conocer los temas por los que mayor preocupación siente: el enigma que encierran los seres vivos, el ser humano y la naturaleza.

Visita Guiada a la Exposición Temporal: "Pedro Zamora: Sin Arte Casi"

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: plaza de Reding,1

Horario: 21:00 – 01:00

Aforo: 45 participantes cada 40 minutos

Pases: 2 pases (21:00 y 00:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Participa en una visita guiada por la exposición temporal “Sin arte casi” con la obra de Pedro Zamora. Una oportunidad de acercarse al trabajo de este artista, los primeros auxilios y el rescate final de esos fragmentos de realidad dados por muertos y que, sin embargo, están muy vivos. Fragmentos de cartón, maderas de obras sucias, cajas de botellas, trozos de libros y enciclopedias desahuciadas son su materia prima pictórica.

Colección Permanente del MUPAM

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: plaza de Reding,1

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Un elenco de piezas únicas que permiten conocer la historia y la cultura de Málaga, a la vez que nos acerca a sus tradiciones y costumbres. Una colección cuyo diálogo con el visitante comienza en el origen de la ciudad con varias piezas arqueológicas, y se extiende por el resto de siglos a través de la obra pictórica, escultórica y gráfica expuesta.

Exposición Temporal, "Pedro Zamora: A Salvo"

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: plaza de Reding,1 – Salas de exposiciones La Coracha

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Hace más de una década que Pedro Zamora no pinta con pintura. Abandonó la pintura pintada el día que encontró tirada en la calle una caja de cartón rojo que quiso utilizar de inmediato. Quería exactamente ese trozo de color y no el que saliera de los tubos de óleo. Comenzó así a pintar sin pintura. Atento a cualquier trozo de la vida al borde de la desaparición, Pedro Zamora muestra en “A salvo” este continuo rescate de pedazos de realidad dados por muertos que, sin embargo están muy vivos. Fragmentos de cartón, maderas de obras sucias, cajas de botellas, trozos de libros y enciclopedias desahuciadas son su materia prima pictórica.

Exposición Temporal, "Daniel Quintero: Dibujos y Grabados"

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: plaza de Reding,1

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Daniel Quintero, pintor y grabador malagueño. En esta exposición temporal queda recogida una muestra de su obra gráfica donde, sobre todo, encontramos grabados en los que trabaja la técnica del aguafuerte. Los temas más recurrentes en su producción se dirigen a reflexionar sobre el enigma que encierran los seres vivos, el ser humano y la naturaleza.

Exposición Anual – Santas, Reinas y Obreras. La Imagen de la Mujer en el Arte Ruso

Organiza: Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga

Lugar: avenida Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

En 2019 el hilo conductor de la exposición es la mujer. De las vírgenes, que en los iconos trascienden los códigos hieráticos de representación, en gestos de profunda y sencilla humanidad, hasta las amazonas del proletariado que se muestran orgullosas en el trabajo, fieramente independientes, en igualdad con sus camaradas, la galería de retratos femeninos seleccionados por la comisaria Evguenia Petrova nos ofrecerá no solo un muestrario de gran pintura rusa de todas las épocas, con autores como Repin, Kustódiev o Guerásimov, sino también una radiografía social a través de estos personajes femeninos de todas las épocas.

Exposición Temporal – Libres y Decisivas. Artistas Rusas entre Tradición y Vanguardia

Organiza: Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga

Lugar: avenida Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

La vertiginosa modernización de la sociedad rusa a principios del siglo XX trajo consigo una incorporación de la mujer a territorios antes acotados al hombre, muy señaladamente en el ámbito de la cultura. Nombres de mujer tan distinguidos como Goncharova, Exter, Popova o Dimshits-Tolstáia, en pie de igualdad con sus colegas masculinos. La exposición da cumplida cuenta de estas pioneras y avanza hasta nuestros días para mostrar la obra de creadoras contemporáneas de gran significación.

Exposición Temporal – Libres y Decisivas. Artistas Rusas entre Tradición y Vanguardia

Organiza: Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga

Lugar: avenida Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Antonina Gmurzynzka fue tal vez la primera coleccionista occidental que mostró un interés serio y profundo por el arte ruso de inicios del siglo XX. Desde hace ya varias décadas, su hija Krystyna ha continuado y enriquecido la labor coleccionista. La colección presenta un considerable número de obras debidas a mujeres artistas: no es más que el reflejo de lo que fue la realidad de aquellos años. Esto ha permitido seleccionar un conjunto de obras de artistas excepcionales cuya obra es difícil de ver en otros lugares: Elena Guro, Xenia Ender o Anna Leporskaya, discípula de Malévich que produjo con él un proyecto para el Teatro Rojo de Leningrado.

La Mirada Lateral. Una Intervención Artística de Emmanuel Lafont en la Colección del Museo- Maf 2019

Organiza: Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga

Lugar: avenida Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

El pensamiento lateral, término acuñado por Edward de Bono en 1967, se emplea para resolver problemas de manera creativa. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento. ‘La mirada lateral’ busca ofrecer alternativas en la estructura de los modelos artísticos –obra, continente, espectador- al tiempo que ofrece una reflexión sobre los límites de nuestra mente y nuestra mirada.

Un Viaje a Rusia de la Mano de sus Mujeres

Organiza: Colección del Museo Ruso San Petersburgo/Málaga

Lugar: avenida Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

Mediación en sala. Las tres exposiciones actuales nos permiten iniciar un viaje por formas de expresión y relación con el mundo capaces de conectarnos con realidades diversas. Para visualizar estas conexiones, los visitantes podrán encontrarse con los mediadores y mediadoras del museo que, durante toda la noche, recorrerán las salas para entablar diálogos con el público desde los cuales visualizar estas conexiones entre el arte ruso y otras culturas.

Utopías Modernas

Organiza: Centre Pompidou Málaga

Lugar: Pasaje. Dr. Carrillo Casaux s/n

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición semipermanente. Este nuevo recorrido presentado hasta 2020, relata la historia de las grandes utopías de los siglos XX y XXI a través de grandes obras provenientes del Centre Pompidou. Temática, multimedia y cronología, este recorrido está marcado por seis grandes capítulos: “La gran utopía”, “El fin de las ilusiones”, “Juntos”, “La ciudad radiante”, “Imaginar el futuro” y “La edad de oro”. Las obras seleccionadas reflejan los acontecimientos históricos que han marcado nuestro tiempo y que han alimentado la imaginación y los ideales de los artistas modernos y contemporáneos.

Exposición Temporal – Un País Nuevo. Henri Matisse (1869-1954)

Organiza: Centre Pompidou Málaga

Lugar: Pasaje. Dr. Carrillo Casaux s/n

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Selección de obras maestras de Henri Matisse procedentes de la colección del Museo Nacional de Arte Moderno, que alberga el que seguramente sea el mayor conjunto monográfico de obras del artista, un corpus que ilustra la posición preponderante de Matisse en el destino del arte moderno en el siglo XX. El recorrido, a la vez cronológico y temático, articula diferentes capítulos alrededor de la relación entre signo y color en la obra de Matisse: los años de formación en el taller de Moreau, la liberación del color puro en los años de experimentación, la interacción constante entre escultura y obra pintada y, finalmente, el giro conceptual y temático en la postguerra, fusionando cuerpo, espacio y color.

Con Ojo. La Exposición. Miradas sobre el Punto de Vista. Exposición-Taller del Espacio Joven

Organiza: Centre Pompidou Málaga

Lugar: Pasaje. Dr. Carrillo Casaux s/n

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Mon Œil, personaje principal de la serie web del Centro Pompidou Paris para niños y niñas, invita a cinco artistas (diseñadores o ilustradores) a crear instalaciones interactivas para sumergirse en sus intensos y coloridos universos. Siguiendo los pasos de este «ojo», los visitantes vivirán la aventura de buscar, cual arqueólogos de la creación con Raphaël Garnier; escudriñarán los secretos de la arquitectura del Centro Pompidou en el lienzo de Vincent Broquaire; mover los elementos de Paul Cox para ver mejor; y componer con colores a partir de las formas de Stéphane Kiehl. Desde películas de animación, hasta talleres de plástico, todos compartirán su punto de vista sobre el diseño gráfico.

2º Movimiento. Una Intervención Artística de D. Darko en el Centre Pompidou Málaga-Maf 2019

Organiza: Centre Pompidou Málaga

Lugar: Pasaje. Dr. Carrillo Casaux s/n

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

El artista malagueño Darko (Málaga, 1981) ha tenido en cuenta en su obra “2º Movimiento”, como punto de partida, cuatro ejes desde los que construir este gran mural: la disposición arquitectónica, la pasada intervención de Mimi Ripoll, motivos de las obras de algunos de los artistas que forman parte de la muestra ‘Utopías modernas’ y la exposición de Dubuffet ‘El viajero sin brújula’ que se exhibió en el Centre Pompidou Málaga. Un mural de gran formato, que el artista ha realizado en un solo día y que en el propone un juego entre las dos partes que lo componen, incorporando, a este juego, la arquitectura del espacio y al espectador como elemento fundamental de la obra, estableciendo un puente con las exposiciones del centro.

Un Viaje a las Utopías

Organiza: Centre Pompidou Málaga

Lugar: Pasaje. Dr. Carrillo Casaux s/n – Escaleras de acceso a la Colección

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

Mediación en sala. A partir del tema escogido para esta edición, la mediación del Centre Pompidou Málaga invita a los visitantes a participar en un viaje abierto por la colección Utopías Modernas. Para ello, a lo largo de toda la noche, los mediadores transitarán por las diferentes salas iniciando diálogos breves y espontáneos con el público desde donde visualizar la dimensión multicultural de la exposición.

Visita al Museo Picasso de Málaga

Organiza: Museo Picasso de Málaga

Lugar: calle San Agustín, 8

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Esta noche podrás visitar las exposiciones “Pablo Picasso. Nueva colección” y “Olga Picasso”. Es también una buena ocasión para recorrer su arquitectura y visitar el yacimiento arqueológico y asistir en la sala de proyecciones a la emisión del documental “Picasso Crea”. En el patio interior pueden contemplar el Tórculo Crommelynck, en el que se estamparon cerca de mil obras de Picasso, así como disfrutar de la Librería y el Café del Museo.

Museo Casa Natal

Organiza: Fundación Picasso. Museo Casa Natal

Lugar: plaza de la Merced, 15 – Primera planta

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición permanente. Primera planta: el visitante encontrará la colección permanente de la Fundación Picasso con obras de arte, objetos personales, documentos y fotografías que testimonian la relación de Picasso con su Casa Natal y su ciudad.

Exposición Perversidad. Mujeres Fatales en el Arte Moderno (1880-1950) y Exposición Modernas y Seductoras. Mujeres en la Colección ABC (1900-1936)

Organiza: Museo Carmen Thyssen Málaga

Lugar: calle Compañía, 10

Horario: 19:00 h – 01:00h

Entrada: Sin inscripción previa

La Colección del Museo Carmen Thyssen está plagada de obras que representan el folklore español que tanto gustaba a los viajeros del siglo XIX. La mujer española, ocupa un lugar protagonista en muchas de estas obras, observándose diferencias entre la representación de mujeres de clases populares y mujeres de la aristocracia. Este recorrido se complementa con las exposiciones con una nueva visión de la mujer moderna que empieza a surgir en países europeos a finales del siglo XIX y que tiene su eclosión a principios del siglo XX. Pero ¿Qué ocurre con las mujeres de otras culturas?

Iliazd & Picasso. Páginas de Arte y Vida

Organiza: Fundación Picasso. Museo Casa Natal

Lugar: plaza de la Merced, 13 y 15 – Salas de exposiciones, 15 (planta baja), y Sala de exposiciones, 13. Museo Casa Natal

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición temporal. La Fundación Picasso acoge la exposición, única en España, que muestra la larga colaboración y amistad entre el artista malagueño y el escritor, artista y editor Iliazd y que es también, no un encuentro, sino un reencuentro, con una de las más prestigiosas instituciones culturales de Rusia y de fama internacional: el Museo Pushkin de Moscú. La exposición incluye además del conjunto de las nueve colaboraciones entre Picasso e Iliazd (entre 1940 y 1972), otros ejemplos sobresalientes de la obra de Iliazd en su calidad de miembro de la vanguardia rusa previa a la Revolución y de diseñador gráfico. La complicidad y el espíritu libre de aquellos dos artistas que compartieron su condición de extranjeros en el París de las vanguardias toman carta de naturaleza en esta exposición que recupera documentos y obras nunca vistas.

Visita al Museo de Málaga

Organiza: Museo de Málaga

Lugar: plaza de la Aduana s/n

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Visita temática en las colecciones de Arqueología del Museo.

Un Viaje por el Automóvil y la Moda

Organiza: Museo Automovilístico y de la Moda

Lugar: avenida Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

El Museo Automovilístico y de la Moda ofrece a sus visitantes la oportunidad única de visitar diversos lugares del mundo a través de casi un centenar de vehículos y más de 320 piezas de alta costura que harán disfrutar a mayores y pequeños de una experiencia única en el mundo.

Visita libre del Museo del Vino Málaga

Organiza: Museo del Vino de Málaga

Lugar: plaza de los Viñeros,1

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Visita libre al museo del vino Málaga, en la que se podrá conocer las etiquetas de vinos y cobertura pasera de finales del siglo XIX y principios del siglo XX dirigidas a diferentes países del mundo a los que se exportaban los vinos y pasas.

La Vuelta al Mundo a través de la Música

Organiza: Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA)

Lugar: calle Beatas, 15

Horario: 20:00 – 00:00

Entrada: Recogiendo invitación a partir del lunes 13 de mayo a las 10:00 en la tienda del museo

Aforo: 15 participantes cada 45 minutos

Pases: 5 pases (20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00)

Los participantes darán una vuelta al mundo a través de la música en las distintas salas que componen el museo. Conoceran instrumentos de Europa, África, Asia, América y Oceanía acompañados por una educadora que introducirá a los participantes en las músicas del mundo.

Un Viaje hacia la Naturaleza Humana

Organiza: Museum Jorge Rando

Lugar: calle Cruz del Molinillo, 12

Horario: 19:00 – 22:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición Naturalezas de Jorge Rando.

Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares

Organiza: Museo de Artes y Costumbres Populares – Fundación Unicaja

Lugar: plaza Enrique García Herrera,1

Horario: 19:00 – 01:00

Aforo: 100 participantes cada 60 minutos

Pases: 5 pases (20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00)

El Museo Unicaja de Artes Populares reúne una gran colección de piezas etnográficas de Málaga y provincia.

Volando voy

Organiza: Museo del Aeropuerto

Lugar: plaza Pierre Georges Latécoère – Aeropuerto de Málaga

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

A través de nuestras cabinas de aviones abiertas al público, mostraremos cómo gracias a la aviación, la vuelta al mundo está al alcance de cualquier viajero con ganas de aventura. Sortearemos entre los participantes una sesión de simulador de vuelo.

Exposición permanente y Exposición Carteles de Fiesta

Organiza: Museo Revello de Toro

Lugar: calle Afligidos, 5

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el afamado retratista y pintor figurativo malagueño Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De las ciento cuarenta y dos obras se muestran al público ciento trece entre óleos, bocetos y dibujos que forman la colección permanente del Museo. En la sala de exposiciones temporales se ofrecen al visitante los Carteles de Fiesta. Es dina de atención también el inmueble que lo alberga,la Casa-taller de Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se conservan en Málaga de aquel periodo. En un memorial se visualiza la vida y la obra de este gran artista con una mesa interactiva y un documental con un final sorprendente.

Escucha este Silencio

Organiza: Área se Cultura - Ayto se Málaga

Lugar: calle Alameda Principal, 23 – Salas Mingorance del Archivo Municipal

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Selección de fotografías, videocreaciones y fotogramas de la artista Mar Garrido. Imágenes de la fragilidad que invitan a dejar un resquicio para el aliento y la reflexión.

El Mundo de la Encaustica en una Noche

Organiza: Asoc. Cultural Somos Desarte

Lugar: calle Alemania, 17 – Galería Taller 54

Horario: 21:00 – 23:00

Aforo: 40 participantes cada 30 minutos

Pases: 2 pases (21:00 y a las 23:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Llevar al espectador al mundo encaústico (cera derretida de abeja pigmentada), sentir las texturas de las obras, las transparencias, las formas, dando la vuelta al mundo de la encaústica en una noche mágica, con formas que pueden realizar, murales, instalaciones, un mundo de expectativas desconocido. Una técnica ancestral poco usada y poco conocida.

El Mundo en Cinco Maletas

Organiza: Asoc. de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA)

Lugar: avenida del Comandante Benítez, 7 – Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo

Horario: 19:00 – 23:00

Aforo: 90 participantes cada 30 minutos

Pases: 5 pases (19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Instalación compuesta por cinco maletas realizadas con materiales reciclados. Cada maleta representa a un continente. El artista o el ciudadano que lo desee podrá pintar, pegar postales, fotos de sus viajes, recortes de prensa, frases, poemas, etc, sobre las maletas.

Photocall Viajero

Organiza: Aula 7

Lugar: plaza del Carbón

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

Photocall en el que los visitantes de la Noche en Blanco se podrán hacer fotos con iluminación profesional y donde se podrán recoger las fotos en formato papel de la pasada edición de NB. Simultáneamente en el lateral del stand colocaremos una exposición fotográfica.

Un Paseo por la Medina de Tetuán. Exposición de Fotografías de Pepe Ponce

Organiza: Centro de Estudios Hispano-Marroquí

Lugar: calle Muro de San Julián, 33

Horario: 20:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

En esta noche de trotamundos os proponemos un paseo por la Medina de Tetuán, visitando la exposición de fotografías de Pepe Ponce, que, desde el objetivo de su cámara fotográfica, ha sabido retener en imágenes los silencios, los trasiegos, la nobleza de los oficios artísticos, lo humano, lo divino, lo obvio y lo invisible de esta Medina de Tetuán, Patrimonio de la Humanidad.

Still Life Around The World. El Bodegón Fotográfico Actual en la Escuela de Arte San Telmo

Organiza: Escuela de Arte San Telmo

Lugar: calle Puerta Buenaventura, 3 – Librería

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

El Bodegón es uno de los géneros más antiguos en la fotografía por lo que su historia llega desde la representación más clásica a la más actual. Dentro de esa actualidad, la fotografía ha tomado una forma determinada en la que la subversión de la Naturaleza Muerta se torna tanto de manera clásica llena de elementos simbólicos hasta de la forma más atrevida descontextualizando los objetos. Los alumnos y alumnas de 1º de Fotografía de la Escuela de Arte San Telmo darán su propia vuelta al mundo a través del bodegón fotográfico con una mirada contemporánea

Ciudades de Papel

Organiza: Escuela de Arte San Telmo

Lugar: calle Álamos, 19 – Escaparates Óptica Visual Málaga

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

A través de los trabajos de "Construcción Tridimensional" de los alumnos de segundo de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte San Telmo, recorreremos ciudades emblemáticas del mundo. Lo haremos de la mano de nuestro protagonista Redman que, desde su mirar contemplativo, admiraremos los contornos de sus skylines en varios niveles de profundidad realizados en papel blanco y metidos en cajas, escenarios llamados dioramas.

The San Telmo School. La Mirada Fotográfica Alrededor del Mundo.

Organiza: Escuela de Arte San Telmo – Polo Digital (PROMÁLAGA)

Lugar: Av. Sor Teresa Prat, 15 – Polo Digital

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Esta exposición es una visión general de lo que significa la imagen, tanto en la fotografía contemporánea como en el arte actual, a través de la representación de las diferentes miradas de la Fotografía alrededor del mundo. Gracias a la realización de un trabajo basado en las diferentes escuelas y corrientes que existen en la actualidad, se analizan una serie de proyectos como la Escuela de Helsinki, Boston, Düsseldorf, la Escuela China, de África, la Escuela de Holanda, Japón y Vancouver. Los alumnos y alumnas de 2º de Fotografía harán su propia representación usando como referentes a los grandes fotógrafos y fotógrafas del mundo.

Leonardo Da Vinci. Observa, Cuestiona, Experimenta

Organiza: Fundación Bancaria La Caixa

Lugar: calle Alcazabilla

Horario: 19:00 – 01:00

Aforo: 35 participantes cada 30 minutos

Pases: 5 pases (9:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00)

Entrada: Sin inscripción previa

De todas las cosas que nos admiran de Leonardo da Vinci, si tuviéramos que destacar alguna quizá sería su capacidad de adelantarse a su tiempo en todo lo que hacía. Pintura, ingeniería, anatomía, geometría y botánica son sólo algunas de las disciplinas donde aún pervive su huella. La Obra Social la Caixa presenta una exposición donde el objeto es intangible: el pensamiento y la curiosidad de Leonardo, la manera de ir siempre más allá en el conocimiento. ¿Qué actitudes y aptitudes le permitieron innovar? El vínculo entre el Leonardo de los siglos XV-XVI y nosotros, visitantes de la exposición en el siglo XXI, es mucho más natural y directo de lo que nos podamos imaginar…

Los Mundos de Rafael Pérez Estrada

Organiza: Fundación Rafael Pérez Estrada

Lugar: calle Larios

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Un paseo por los mundos artísticos y literarios que salieron de la imaginación del escritor malagueño Rafael Pérez Estrada y que tiene a la misma ciudad de Málaga como sujeto artístico de su obra. Un paseo por los mundos perezestradianos para descubrir una Málaga llena de color.

La Vuelta al Mundo a través de los Cuentos

Organiza: Galería de Arte Benedito

Lugar: calle Niño de Guevara, 2

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición temática sobre “Cuentos” en la que participan veinte pintores plasmando en sus cuadros su versión de los cuentos clásicos y/o actuales.

Vuelta al Arte en una Noche

Organiza: Hotel del Pintor

Lugar: calle Álamos, 27

Horario: 20:00 – 00:00

Pases: Pases de 10 minutos

Entrada: Sin inscripción previa

Viaja por el mundo del pintor y poeta malagueño "Pepe Bornoy" y descubre en una noche un apasionante espacio donde apreciar cultura en estado puro. Viajeros de todo el mundo llegan a nuestro hotel boutique "Del Pintor" para descubrirlo.

Museo Antonio Acosta: Un Viaje por la Fauna del Mundo

Organiza: IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos)

Lugar: plaza de Martiricos, 11

Horario: 19:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

El museo de Ciencias Naturales "Antonio Acosta" del Instituto, expone al visitante una atractiva colección de especies animales de los cinco continentes.

Málaga, Eterno Retorno

Organiza: IES Vicente Espinel

Lugar: calle Gaona, 7 – Sala de Exposiciones Gaona- Patio de columnas del IES Vicente Espinel

Horario: 20:30 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Obras realizadas en los últimos años. Imágenes de países con las que se forma mi mapa personal. Uso de formatos y soportes variados, maderas antiguas, papel y arpillera. Acrílico y acuarela. Al final, la vida es un viaje.

Principio y Fin

Organiza: IES Vicente Espinel

Lugar: calle Gaona, 7

Horario: 20:30 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Instalación colocada en el Patio de Columnas del IES Vicente Espinel, antiguo Palacio de los Condes de Buenavista, siendo una estructura que representa las diferentes trayectorias descritas en los múltiples viajes que conforman nuestra existencia a lo largo de la vida.

¡Tela de Arte! – Exposición

Organiza: IES Vicente Espinel – Artífices Cultura Integral

Lugar: calle Gaona, 7 – Aula de Dibujo IES Vicente Espinel Gaona

Horario: 21:00 – 00:00

Entrada: Sin inscripción previa

Juan de Miguel coge el tiempo y lo llena de tela, ideas, colores, texturas, telas, estados, energía, silencio, tela, sentimientos, música, tela, y emociones.

Desaparecer del Mapa

Organiza: María Calvo & Victoria Villa

Lugar: avenida Cervantes, 4 – Patio de Banderas

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición fotográfica con audiovisual y música propia. El tema es la sensación que se experimenta cuando alguien se marcha a vivir a otros países. La añoranza, la sensación de desubicacion, el miedo, la emoción…

Constelación de Globos

Organiza: Matraca Gallery

Lugar: plaza del Pintor Eugenio Chicano, 1

Horario: 19:00 – 22:00

Entrada: Sin inscripción previa

Intervención artística en nuestro espacio con globos aerostáticos, en los que sumergir al visitante en una «constelación» de globos donde poder perderse para viajar al lugar que deseen.

Exposición Fotográfica Imágenes de un Año en Sala Unicaja Siglo

Organiza: Sala Siglo – Fundación Unicaja

Lugar: plaza del Siglo, s/n – Sala de Exposiciones Unicaja Siglo

Horario: 20:00 – 02:00

Aforo: 50 participantes cada 30 minutos

Pases: 5 pases (20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 00:00)

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición fotográfica en colaboración con la Agencia EFE que resumen la actualidad de Andalucía a través de cincuenta imágenes

We Are Here

Organiza: Sociedad Económica Amigos del Pais – Área de Cultura del Ayto. de Málaga

Lugar: plaza de la Constitución, 7 -Salas de Exposición de la SEAP

Horario: 19:00 – 02:00

Aforo: 100 participantes

Pases: cada 10 minutos

Entrada: Sin inscripción previa

Esta exposición pretende mostrar el momento presente de las renovadas prácticas multidisciplinares y de las tendencias artísticas innovadoras que hoy van apareciendo en Málaga, para dar a conocer esa emergente generación de jóvenes creadores con sus espléndidas ópera prima.

Noche de Puertas Abiertas en el Teatro Romano

Teatro Romano de Málaga

Lugar: calle Alcazabilla

Horario: 19:00 – 01:00

Pases: más de 4 pases

Entrada: Sin inscripción previa

Apertura nocturna del Teatro Romano de Málaga con visita libre.

Exposición Todas. Artistas Andaluzas Contemporáneas

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga

Lugar: avenida Cervantes, 2 – Sala de exposiciones del Rectorado UMA

Horario: 22:00 – 01:00

Aforo: 400 participantes

Entrada: Sin inscripción previa

La exposición recoge una muestra de la obra de 18 artistas andaluzas contemporáneas en formato variado: fotografía, video, pintura y escultura.

Exposición Msd-Make Something Different- La Gran Corriente Pop fel Siglo XXI

Organiza: Area de Cultura del Ayto de Málaga

Lugar: Espacio municipal en calle Alemania s/n (Antiguo mercado de mayoristas)

Horario: 19:00 – 01:00

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición colectiva con obras de artistas como Mark Ryden, Javier Calleja, KAWS, James Jarvis, ErikParker, Hajime Sorayama y Keiichi Tanaami.

Exposición Msd-Make Something Different- La Gran Corriente Pop del Siglo XXI. Visita Guiada Exposición Temporal Pedro de Mena. Granatensis Malacae

Lugar: Palacio Episcopal de Málaga. Centro de Arte

Horario: 19:00 – 01:00

Aforo: 25 personas. Pases de 60 minutos cada 25 minutos

Entrada: acceso previa inscripción

Información y reserva: info@palacioepiscopal.es

Disfruta de una visita guiada que te acercará a re descubrir el trabajo escultórico del genial artista Pedro de Mena.

La Noche y el Mundo

Organiza: Aula 7 – IES Nuestra Señora de la Victoria

Lugar: plaza de Martiricos, 11 – IES Nuestra Señora de la Victoria

Horario: 19:00 – 00:00

Aforo: 40 pax cada 20 minutos

Pases: más de 4 pases

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición en el IES Nuestra Señora la Victoria, instituto de Martiricos, sobre su particular forma de ver la noche a lo largo y ancho del mundo.

Exposición Abierta

Organiza: Cartel Fine Art SL

Lugar: calle Cortina del Muelle 5

Horario: 19:00 – 01:00

Aforo: 100 participantes

Entrada: Sin inscripción previa

Exposición plástica.

Artes escénicas

Las actuaciones escénicas también tienen su espacio y tiempo en la Noche en Blanco 2019:

Paseo en Corto por el Mundo

Organiza: Área de Igualdad del Ayto. de Málaga

Lugar: plaza del Teatro, s/n

Horario: 20:00 – 1:00

Pases: 90 minutos/pase. 35 participantes/pase (20:00, 21:30, 23:00 y 00:30)

Proyección de materiales audiovisuales realizados por mujeres ocon ellas como protagonistas.

La Vuelta al Mundo con Mirada Violeta

Lugar: Centro Ciudadano Plaza Montaño. Calle Dos Aceras, 23

Horario: 21:00 – 22:00

Aforo: 60 participantes

"Sombras luminosas" nos transportará a diversas épocas donde hubo mujeres que hicieron historia. La obra es un recorrido musical dramatizado por la vida de estas mujeres literatas, políticas, artistas, científicas… como Sta. Teresa de Jesús, Frida Khalo, Clara Campoamor o la mujer como personaje en la obra de Lorca o Dora Maar, entre otras. El hilo argumental y las canciones nos llevan a diversos puntos del mundo donde vivieron estas mujeres. Pieza teatral creada e interpretada por la entidad Teatro Didáctico.

La Vuelta al Mundo en 72 días

Organiza: Área de Igualdad del Ayto. de Málaga – Museo de la Música (MIMMA)

Lugar: calle Cárcer, 4

Horario: 20:30 – 21:30

Pases: 20 minutos/pase. 70 participantes/pase.

Representación teatralizada del personaje de Elizabeth Jane Cochrane (más conocida por su seudónimo Nellie Bly) que rompió las barreras que le eran impuestas como mujer e hizo real la aventura del personaje Phileas Fogg en la famosa novela 'La vuelta al Mundo en 80 días' de Julio Verne, completando la hazaña en 8 días menos y batiendo un record en 1889.

La Vuelta al Mundo en una noche cargada de monólogos y diálogos

Organiza: Asoc. de Vecinos El Perchel

Lugar: Centro Ciudadano. Calle La Serna, 10

Horario: 20:00 – 21:30

Aforo: 80 participantes

Las Comediantas, monólogos cortos.

Dirección Mel Rocher.

Compañía: Teatro de la Orilla.

La Noche de las Almas Libres

Organiza: Asoc. Histórico Cultural Torrijos 1831

Lugar: plaza de la Libertad

Horario: 21:00 – 23:00

Pases: 60 minutos/pase. 35 participantes/pase (21:00 y 23:00)

Representación, a cargo de los integrantes del colectivo, en cuatro escenas diferentes, relacionadas con los sucesos de 1831: última noche de Mariana de Pineda, la defensa de Mari Carmen Torrijos en cuanto a los restos de su hermano, llegada de las almas libres y réquiem por Torrijos, donde el fantasma de Torrijos se dirige al público asistente.

Proyección Documental 'Un Viaje Apasionante a rravés del Mundo de Kooza de Cirque du Soleil'

Organiza: Cirque du Soleil – Ateneo de Málaga

Lugar: Ateneo de Málaga. Calle Compañía, 2

Horario: 19:00 – 1:00

Pases: 50 minutos/pase (19:10, 20:00, 20:50, 21:40 y 22:30)

Documental realizado durante la creación del espectáculo. En esta pieza descubrimos todos los departamentos implicados en la puesta en marcha de la producción y su manera de abordar el apasionante mundo de la creación de un espectáculo que viaja por todo el mundo. Kooza ha sido visto por más de 7,5 millones de personas en todo el mundo desde su creación en 2007.

Teatro en la Andalucía Emigrante

Organiza: Colectivo Cultural Maynake – La Casa del Cardenal

Lugar: La Casa del Cardenal. Calle Andrés Pérez

Horario: 19:00 – 23:00

Pases: 20 minutos/pase. 40 participantes/pase (19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00)

Representación a cargo del grupo de teatro MAYNAKE de dos obras del escritor José Mª Rodríguez Méndez: La Taberna de las Tinajas y la Andalucía de los Quinteros. Las obras son testimonio de una época en Andalucía en la que el autor critica de forma solapada, eludiendo la censura, el caciquismo y la necesidad de emigrar de un pueblo que se debatía en la pobreza y el abuso de autoridad de determinada clase social.

Viaje a la Libertad

Organiza: Colegio de Abogados de Málaga

Lugar: plaza de la Farola, 13

Horario: 20:00 – 20:45

Aforo: 200 participantes

Microteatros sobre la Libertad a cargo del Grupo de Teatro "Rafael Pérez Estrada" del Colegio de Abogados de Málaga.

Volando en el Interior del Colegio de Abogados

Organiza: Gate-52 Acróbatas

Lugar: plaza de la Farola, 13

Horario: 20:00 – 21:30

Pases: 3 pases. 10 minutos/pase. 150 participantes/pase.

Acrobacia de trapecio y telas en espacio vertical de 15 metros de altura.

Teatro del Mundo

Organiza: Escuela Municipal Teatro. Rincón de la Victoria

Lugar: calle Molina Larios

Horario: 21:00 – 22:00

Pases: 2 pases. 40 minutos/pase.

Escenas de teatro de varias épocas.

La Casa Habitada

Organiza: Fundación Picasso. Museo Casa Natal

Lugar: plaza de la Merced, 15

Horario: 19:00 – 1:00

Pases: 30 minutos/pase. 50 participantes/pase.

Dos actores interactuarán con los visitantes de la Casa Natal interpretando a los padres de Picasso, don José y doña María, para compartir vivencias como anfitriones de los visitantes que esta noche tendrá la que fuera su casa.

Terapia. Comedia en Tres Sesiones y un Diagnóstico.

Organiza: IES Vicente Espinel – Grupo Callejón del Gato

Lugar: Salón de Actos de IES Vicente Espinel (Gaona). Calle Gaona, 7

Horario: 21:45 – 23:00

Entrada: Recogiendo entrada en el propio instituto a partir de las 19:00. No recomendada a menores de 14 años.

Pases: 75 minutos/pase. 200 participantes/pase.

Una comedia hilarante que tiene como trasfondo el mundo de la psiquiatría. Psiquiatra y paciente nos sumergen en un cúmulo de situaciones desconcertantes con un desenlace que nos deja un buen sabor de boca.

Cuadros de Amor y Humor, al Fresco

Organiza: IES Vicente Espinel – Teatro Gaona

Lugar: Salón de Actos de IES Vicente Espinel. Calle Gaona, 7

Horario: 20:00 – 20:50

Entrada: Recogiendo entrada en el propio instituto a partir de las 19:00h

Pases: 1 pase de 50 minutos

Cuatro piezas teatrales escritas en 2006 por el dramaturgo José Luis Alonso de Santos e interpretadas por alumnos del centro.

Música y danza

La danza y la música tienen una especial relevancia en esta Noche en Blanco, como demuestra la cantidad de actividades propuestas que nos harán sudar bailando:

'Chamana' Homenaje A Chavela Vargas

Organiza: Área de Cultura del Ayto. de Málaga – La Pili

Lugar: Estación Marítima de Málaga. Avenia Manuel Agustín Heredia,1

Pases: 3 pases. 30 minutos/pase (20:00, 21:00 y 22:00)

Homenaje a esta dama del arte puro en el centenario de su nacimiento. Un recorrido emocionante por su vida, sus canciones y pensamientos, harán que el público vibre de emoción. Viajaremos con su arte a Costa Rica, México, Cuba y España, pues fueron escenarios muy importantes para ella.

Concurso Coreográfico y Kpop. Danza Urbana

Organiza: Área de Deporte – Área de Cultura del Ayto de Málaga – Dflow Studios

Lugar: Cauce río Guadalmedina

Horario: 19:00 – 23:00

Entrada: Previa inscripción rellenando formulario en Dflow Studios.

Concurso coreográfico de múltiples estilos de danza y concurso de kpop haciendo covers de música pop asiática.

La Vuelta al Mundo con Mirada Violeta

Organiza: Área de Igualdad del Ayto. de Málaga

Lugar: Centro Ciudadano Plaza Montaño, salón de actos. Calle Dos Aceras, 23

Horario: 19:30 – 23:00

Pases: 30 minutos/pase. 60 participantes/pase. (19:30 y 23:00)

Daremos la vuelta al mundo con la mirada violeta aterrizando en la Norteamérica de los años 50 de la mano de The Vintage Girls; un trío que rememora los mejores éxitos vintage con un toque “Andrew Sisters”. Un show repleto de baile, música y colorido; un verdadero viaje al pasado repleto de momentos mágicos, interacciones con el público, toneladas de swing de una calidad inigualable.

Mujeres Danzando El Mundo

Organiza: Área de Igualdad del Ayto. de Málaga – Museo Carmen Thyssen

Lugar: Museo Carmen Thyssen. Patio Interior. Calle. Compañía 10

Horario: 19:50 – 00:30

Pases: 25 minutos/pase. (19:50, 21:00 y 22:40)

Propuesta multidisciplinar y estéticamente sorprendente, sobre el papel de las mujeres en la sociedad contemporánea, a través de la danza y la música de varios países. Tres piezas de danza de diferentes culturas, hilvanadas por un texto dramatizado que dará luz a reflexiones en torno a las diferentes realidades de las mujeres en el mundo.

Mujeres y Mestizaje Musical

Lugar: Museo Carmen Thyssen. Patio Interior. Calle Compañía 10

Horario: 23:30 – 00:30

Concierto que nos propone un viaje lleno de folklore y fuertes esencias de diferentes puntos del planeta. Desde la mirada e interpretación de un grupo de mujeres, cantante e instrumentistas, que pasan a ser las protagonistas de esta expresión artística. Vienen de la mano del Centro de Arte y Música Moderna Maestro Puyana.

De los Rincones

Organiza: Área de Igualdad del Ayto. de Málaga – Museo de la Música (MIMMA)

Lugar: Calle Cárcer, 4

Horario: 23:30 – 00:00

Aforo: 70 participantes

Mujeres que desde diferentes lugares del mundo crearon alternativas y abandonaron la norma, dinamitando su confort. Maestras, aviadoras, escritoras o artistas plásticas que la escuela nunca nombró, grandes mujeres que cambiaron el mundo. Cinco escenas que se sucederán una tras otra, compuestas a través de lecturas, obras, estéticas, sensaciones o imágenes.

Viajando por el mundo de la música con Mirada de Mujer

Lugar: Calle Cárcer, 4

Horario: 22:30 – 00:30

Pases: 2 pases. 20 minutos/pase. 70 participantes/pase

Recorrido musical por el mundo donde se interpretarán composiciones escritas por mujeres o donde se destacará la figura de alguna mujer relevante del lugar al que se viaje musicalmente. Interpretación de varias piezas de música africana acompañadas de un breve texto de Ellen Johnson-Sirleaf. desde Latinoamérica traeremos la figura de Chavela Vargas y de Mercedes Sosa y de vuelta a nuestro continente, música clásica escrita por mujeres como son Clara Schumman o Nanerl Mozart. El viaje acabará en Málaga, con el estreno absoluto de una pieza compuesta para la ocasión por una compositora malagueña.

Música del Mundo

Organiza: Banda Municipal de Música – Área de Cultura del Ayto. de Málaga

Lugar: Recinto Eduardo Ocón. Plaza del Parque

Horario: 21:30 – 22:30

Concierto de la Banda Municipal de Música con un programa formado por músicas de diferentes partes del mundo.

La Vuelta al Mundo en el Mercado

Organiza: Asoc. de Comerciantes Mercado El Carmen

Lugar: Mercado del Carmen. Cl. La Serna s/n

Horario: 20:00 – 1:00

Pases: 30 minutos/pase. 100 participantes/pase (19:00 y 22:30)

Música internacional en un enclave especial y distinto como es un mercado de abastos.

Rumbeando por el Mundo

Organiza: Bar Amaros

Lugar: calle Juan de Padilla, 13

Horario: 21:00 – 23:00

Pases: 45 minutos/pase. 60 participantes/pase (21:00 y 22:00)

Rumbas dedicadas a grandes ciudades del mundo.

Viajar con un Arpa en la Maleta

Organiza: Carmen Escobar Cebreros

Lugar: Patio de Banderas. Avenida Cervantes, 4

Horario: 19:30 – 20:30

Aforo: 50 participantes

Recital con un programa que nos hace viajar a diferentes países y épocas hasta llegar a nuestros días.

La Música Hace Viajar

Organiza: Cartel Fine Art SL

Lugar: calle Cortina del Muelle 5

Horario: 19:00 – 1:00

Aforo: 100 participantes

Concierto.

La Vuelta al Mundo en Blues

Organiza: Casaestudio Suso De Marcos – Lito Blues Band

Lugar: calle Lope de Rueda, 1

Horario: 21:00 – 23:00

Aforo: 180 participantes

Concierto llevado a cargo de la formación musical Lito Blues Band.

Un Viaje Espectacular

Organiza: Colegio de Abogados de Málaga

Lugar: paseo de la Farola, 13

Horario: 22:30 – 00:00

Aforo: 200 participantes

Concierto de voces más base musical en el que se interpretarán temas conocidos que reflejen la pluralidad de culturas del mundo (variedad de estilos y/o idiomas) a cargo de la Escuela de canto Alba Bermejo de Málaga.

Pasaje a la India con Bollywood

Lugar: paseo de la Farola, 13

Horario: 21:45 – 22:15

Aforo: 200 participantes

Show 'Un viaje por la India', Mera Bharat (mi país). A cargo de Anita Tolaram Sawalani, profesora, coreógrafa y bailarina de la danza Bollywood.

Músicas del Mundo

Lugar: Paseo de la Farola, 13

Horario: 19:15 – 19:45

Aforo: 200 participantes

Concierto a cargo del Coro “Jose Luis Rueda Peña” del Colegio de Abogados de Málaga. Programa "Músicas del Mundo".

La Música a través del Mundo

Organiza: Colegio Oficial de Médicos de Málaga

Lugar: Salón de actos del Colegio de Médicos. Calle Curtidores, 1

Horario: 19:00 – 22:00

Encuentro con la juventud musical de Málaga que realizará interpretaciones de música de diferentes países. Así mismo contaremos con la intervención de la Coral del Colegio de Médicos y la Coral Ibero Americana Tantankuy.

Viajamos a USA con la Música Gospel

Organiza: Coro Hoy es Tiempo (Gospel)

Lugar: calle Alcazabilla

Horario: 21:30 – 00:00

Pases: 60 minutos/pase. (21:30 y 23:00)

50 voces nos harán viajar a USA a través de sus canciones de estilo gospel norteamericano, interpretado en inglés y en español. Gospel actual y clásico. ¿Viajas con nosotros?

Viaje por la Historia del Coro en Europa

Organiza: Coro Spiritum Vitae – Luis Alfonso Magaz Balmaseda

Lugar: calle La Serna, 9

Horario: 19:00 – 21:00

Pases: 90 minutos/pase. 20 participantes/pase.

El Coro Spîritum Vîtae cantará temas relacionados con la historia y la evolución del coro en Europa.

El Clarinete Viajero

Organiza: Cuarteto de Clarinetes ARS Nova

Lugar: Patio de Banderas. Avenida Cervantes, 4

Horario: 21:00 – 23:00

Pases: 2 pases. 45 minutos/pase

Concierto para formación de cuarteto de clarinetes en el que se realizará un recorrido por distintas músicas y compositores de todo el mundo, tanto originales para esta formación como adaptadas para la misma.

La Música y el Mar que nos llevan lejos

Organiza: Eurogate Group Terminals SL

Lugar: Terraza de la Estación Marítima de Málaga (Muelle 3). Av. Manuel Agustín.

Horario: 20:00 – 22:30

Pases: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00

Actuaciones musicales en pases de 30’ a cargo de La Pili y Exhibiciones de Tango alternativamente.

Delrey. Actuación en Directo

Organiza: Fnac Málaga

Lugar: calle Armengual de la Mota, 12

Horario: 19:00 – 20:00

Aforo: 50 espectadores

DelRey es una banda afincada en Cáceres que acaban de editar su primer disco titulado 'Let’s go exploring!' con referencias sonoras a grupos como Nada Surf, Dinosaur JR o Sebadoh. Su estilo secaracteriza por capas de guitarras afiladas y una potente base de batería, todo ello bajo la suave voz del brasileño Breno Fernandes.

Cantares

Organiza:Fundación Hispania Música – Concerto Málaga

Lugar: Patio de los Naranjos. Cl. Cister

Horario: 23:00 – 00:30

Concerto Málaga, orquesta de cuerdas española nominada a los premios Grammy Latinos 2019 y con grabaciones realizadas para Deutsche Grammophon, SOMM Recordings, Genuin Classics yBelsuono String Records (sello discográfico propio), ofrece esta actuación a través de su clavecinista, Juan Pablo Gamarro, que interpretará como ya es tradición desde 2010 un programa deimprovisación al piano que recoge algunas de las melodías más inspiradas y famosas de todas las épocas, las más bellas y las más enérgicas. Un concepto de concierto ecléctico, dinámico y llenode contrastes, que cuida la calidad y pureza del sonido y que hará disfrutar al público de momentos musicales inolvidables.

Una Vuelta Musical

Organiza: Fundación Musical de Málaga

Lugar: Pl. del Obispo

Horario: 19:00 – 00:00

Pases: 20 min/pase (19:00, 20:00, 21:00 y 22:00)

Breves conciertos con temática de un determinado lugar del mundo a cargo de agrupaciones vinculadas a la Fundación.

Viaje A Través del Pasodoble – La Música en los Toros

Organiza: Fundación del Toro de Lidia (Capítulo de Málaga)

Lugar: Recinto Eduardo Ocón. Pº del Parque

Horario: 20:00 – 21:00

Viaje musical por la historia del pasodoble como uno de los ritmos más populares, genuinos y representativos de la música española, que nos identifica en cualquier parte del mundo. Seacompaña con relatos literarios e históricos a cargo del escritor y conferenciante Francisco Aguado Montero.

Un Viaje por el Mundo a través de la Danza

Organiza: Hotel Molina Lario

Lugar: Patio Matiz. Cl. Molina Lario, 22

Horario: 19:00 – 20:00

Aforo: 100 participantes

De la mano de la escuela de Victoria Artillo, la coreografía invitará al espectador a trasladarse y disfrutar de los diferentes lugares y rincones del mundo a través de la danza.

El Mundo a través de la Música

Lugar: Terraza The Top. Cl. Molina Lario, 22

Horario: 22:00 – 00:00

Aforo: 100 participantes

El grupo de música malagueño Living Camboya de ritmos de Funk, rock, indie, garaje…. hará un recorrido por todos estos estilos logrando un resultado de energía pura.

Danzando El Mundo

Organiza: Hotel Sallés Málaga Centro

Lugar: Cl. Mármoles, 6

Horario: 19:15 – 23:15

Pases: 150 participantes /pase (19:15, 20:00, 20:45, 21:30 y 22:15)

La compañia de Olalla Ciganska nos ofrece una representación de danzas del mundo. Un viaje que se inicia en Serbia para terminar en Turquía, en el que disfrutaremos de varias coreografías de danzas tradicionales de los siguientes países Serbia Macedonia, Albania, Grecia, Turquía.

El Camino

Organiza: Ice Renacer

Lugar: Recinto Eduardo Ocón. Paseo del Parque

Horario: 23:00 – 00:30

Pases: 2 pases. 45min/pase. (23:30 y 00:30)

Música Pop-Gospel, intercalada con Danza Urbana y Teatro.

Viaje Musical

Organiza: IES Nuestra Señora De La Victoria (Martiricos)

Lugar: Paseo de Martiricos, 11

Horario: 20:00 – 23:00

Pases: 30 minutos/pase. 150 participantes/pase (20:00 y 22:00)

El coro Martiricos realizará un viaje musical a través de canciones de las distintas culturas y continentes. Contaremos con la presencia Marina Gallardo, profesional de danza y alumna del centro.

De Europa a América en un Barco de Seis Cuerdas

Organiza: IES Vicente Espinel – Alumnos de Guitarra del Conservatorio Superior de Málaga

Lugar: Patio del IES Vicente Espinel. Cl. Gaona, 7

Horario: 22:00 – 23:00

Cuatro de los más brillantes alumnos del Conservatorio Superior, ofrecerán un concierto de guitarra donde se interpretarán obras clásicas y contemporáneas del más alto nivel, de compositoreseuropeos y latinoamericanos.

Un Viaje Musical desde el Patio de Gaona

Organiza: IES Vicente Espinel – Conserv. Prof. Música GONZALO Martín Tenllado

Lugar: Patio del IES Vicente Espinel. Cl. Gaona, 7

Horario: 20:30 – 21:45

Pases: 30 minutos/pase. (20:30 y 21:15)

Interpretación de obras de música de cámara de diferentes países.

Un Viaje Pianístico

Lugar: Patio del IES “Vicente Espinel”. Entrada por calle Cabello

Horario: 20:30 – 21:45

Entrada: Recogiendo entrada en el propio Instituto a partir de las 19:00

Pases: 30 minutos/pase. 70 asistentes/pase (20:30 y 21:15)

Interpretación de obras pianísticas de diferentes países.

Coro la Mar de Voces y los Músicos del Titanic

Organiza: IES Vicente Espinel – Coro La Mar De Voces

Lugar: Patio de Columnas del Instituto Vicente Espinel (Gaona). Cl. Gaona, 7

Horario: 23:00 – 00:00

Concierto del Coro La Mar de Voces. Grupo vocal compuesto por 70 personas que interpreta un amplio repertorio de músicas del mundo y canciones populares. El Coro está acompañado porinstrumentos étnicos como la mandolina, el djembé africano o la gaita gallega, entre otros.

Canto Acompañado de Piano

Organiza: IES Vicente Espinel – Javier Contreras de la Fuente

Lugar: La cripta del I.E.S. Vicente Espinel. Cl. Gaona, 7

Horario: 22:00 – 23:00

Aforo: 70 asistentes

Entrada: Recogiendo entrada en el propio instituto a partir de las 19:00

Concierto ofrecido al canto por Javier Conte, antiguo profesor del centro y al piano, Fran Criado, grado profesional de piano, acompañante en conciertos de coros, sopranos y tenores. El repertorio: baladas y canción napolitana.

Una Noche de Tango ¡Bienvenidos a Buenos Aires!

Organiza: La Llave del Tango

Lugar: Cl. Malpica, 7

Horario: 20:00 – 21:00

Entrada: Libre, previa inscripción: lallavedeltango@hotmail.com

Aforo: 20 asistentes

Ven, entra en nuestro estudio, y accede a la magia del tango argentino. Te invitamos a una clase de iniciación al tango para que puedas experimentar los secretos de la danza argentina más universal.

Viajamos Hasta Argentina con el Tango

Organiza: Málaga es Mundial – Alex Che

Lugar: Estación Marítima de Málaga (Muelle 3). Av. Manuel Agustín Heredia, 2

Horario: 20:30 – 22:30 (20:30 y 21:30)

Actuación de los jóvenes bailarines de tango Natasha y Alfredo.

De Viena a Málaga en una Noche

Organiza: Mario Campoy Reviriego – Conservatorio Superior de Música

Lugar: Patio de los Naranjos. Cl. Cister

Horario: 21:45 – 22:15

Recital de piano con la interpretación de la Sonata Op. 53 (Waldstein) de Ludwig van Beethoven.

Músicas del Mundo

Organiza: Metro de Málaga – Conserv. Prof. Música Gonzalo Martín Tenllado

Lugar: Estación de metro El Perchel. Cl. Explanada de la Estación, 7

Horario: 19:30 – 21:00

Pases: 30 minutos/pase. 300 particiopantes/pase (19:45 y 20:30)

Selección del músicas representativas de distintas partes del mundo, interpretadas por alumnos del conservatorio profesional de música Gonzalo Martín Tenllado.

Músicas del Mundo en una noche

Organiza: Musicmaster Estudio

Lugar: Pl. Feliz Saenz

Horario: 19:00 – 22:00

Entrada: Libre, previa inscripción en info@malagamusic.es o en www.malagamusic.es

Pases: 30 minutos/pase (19:00, 2º: 19:45, 20:30 y 21:15)

Muestra de diferentes estilos musicales por bandas malagueñas amateur.

El Flamenco en el Mundo

Organiza: Peña Juan Breva – Área de Cultura del Ayto de Málaga

Lugar: Cl. Ramon Franquelo, 4

Horario: 19:30 – 1:00

Aforo: 80 participantes

Concierto flamenco durante las visitas al museo.

Canciones Internacionales

Organiza: Peter Edgerton

Lugar: The Shakespeare Public House. Cl. Muro de Puerta Nueva, 5

Horario: 22:30 – 1:00

Pases: 60 minutos/pase. 64 participantes/pase (22:30 y 00:00)

Temas musicales de varios países del mundo interpretados por distintos artistas.

Un Paseo por el Mundo a través del Góspel

Organiza: Primera Iglesia Bautista de Málaga

Lugar: Cl. Alcazabilla

Horario: 19:30 – 21:15 (19:30 y 20:45)

Concierto del Coro Góspel de la Primera Iglesia Bautista de Málaga con un repertorio netamente Góspel que nos traerá música exportada desde Australia o Estados Unidos con raíces espirituales y cantadas en español.

Concierto de David Otero

Organiza: Radio Popular SA – Cope

Lugar: Pl. de la Constitución

Horario: 21:30 – 23:00

Con su disco '1980', David ha sido nominado por los Music Awards 2018 de los 40 como 'Disco del año' en su última edición. Actualmente, David se encuentra inmerso en la gira de presentación de '1980' por todo el país y preparando sus siguientes pasos.

Jazzinho para Ela Quartet. Mujeres en el Jazz

Organiza: Sala de Conciertos Maria Cristina – Fundación Unicaja

Lugar: Cl. Marqués de Valdecañas, 2

Horario: 21:30 – 22:30

Aforo: 364 participantes

Un proyecto transversal con una visión de 'Creación en Femenino' y la misión de suscitar la curiosidad para desarrollar o descubrir nuestra parte creativa en el entorno de la mujer. Un repertorio inédito con raíces latinas y aportaciones originales, con arreglos y letras.

Visitas y actividades extraordinarias

Visitas a lugares que normalmente no se pueden visitar:

Visita de los Sentidos a la Alcazaba

Organiza: Alcazaba de Málaga – Área de Cultura Ayto. de Málaga

Lugar: Cl. Alcazabilla s/n

Horario: 21:00h – 1:00h

Entrada: Inscripción previa. Imprescindible asistir con entrada que se entregará en la recepción de la Alcazaba a partir del 17 de mayo a las 8:00h. Max. 4 entradas por persona.

Pases: 50 min/pase. 40 pax/pase.

Visita nocturna guiada a la Alcazaba de Málaga, para ver el monumento lleno de misterio y con otra visión.

El Archivo Municipal, Una Historia Repleta de Viajes

Organiza: Archivo Municipal – Área de Cultura del Ayto. de Málaga

Lugar: Patio central Archivo y Sala de Lecturas. Cl. Alameda Principal 23

Horario: 19:30h – 00:45h

Aforo: 400 pax.

Entrada: Libre previa inscripción: archivomunicipal@malaga.eu, al teléfono 951928340 / 951928774 o en la web www.archivomunicipal.malaga.eu (a través del buzón disponible)

Pases: 30 min/pase. 80 pax/pase (20:00, 21:15, 22:30 y 23:45)

Perfomance con algunos de los más conocidos viajeros de nuestra historia. Exposición de documentos relacionados con los llamados viajeros románticos, así como con el origen y evolución del Puerto y el Aeropuerto de Málaga.

Mil Notas y un Catamarán

Organiza: Área de Cultura Ayto. de Málaga – Álvaro Granado

Lugar: Palmeral de las Sorpresas, esquina con Muelle Uno

Horario: 20:00h – 23:15h

Pases: 25 min/pase. 120 pax/pase. Pase cada 45 min

La vuelta al mundo comienza en el Málaga, dando un paseo en catamarán por nuestra bahía, donde no puede faltar la música pues se trata de una noche para viajar a través del arte, la música, la danza y las artes escénias. Un viaje, una experiencia más que sumar a tu Noche en Blanco.

Culturas del Mundo

Organiza: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

Lugar: Pº de Reding, 1

Horario: 19:00h – 00:45h

Aforo: 45 pax

Comienza tu viaje esta noche, en el MUPAM, descubriendo ciudades de diferentes países, su cultura y los monumentos que las definen. Adivina cuáles son éstos y participa en nuestra exposición universal decidiendo el contenido que en ella podemos mostrar. Además, podrás elegir en nuestro taller entre varios monumentos reconocidos a nivel mundial, diseñarlos y llevártelos a casa como recuerdo.

Historia de la Ciudad. Maqueta y Videomapping

Lugar: Pº de Reding, 1

Horario: 19:00h. – 00:30h

Aforo: 25 pax

Ven a disfrutar de este recurso audiovisual proyectado en la Sala III del MUPAM, que permite conocer de una forma muy dinámica, los más de 2000 años de historia que tiene la ciudad de Málaga.

La Vuelta al Mundo en 80 Juegos

Organiza: Asoc. Cultural Requiem

Lugar: Centro Ciudadano Rafael Teruel. Cl. Gavilán, 20

Horario: 19:00h – 23:00h

Pases: 60 min/pase. 25 pax/pase (19:00h, 20:00h, 21:00h y 22:00h)

Ya sea en ferrocarril, barco o avión, los viajeros siempre han "matado" el tiempo a través de juegos. Durante esta noche, nuestro colectivo abre su ludoteca a la ciudadanía para que se divierta y cruce el mundo a través de los juegos de mesa.

Visita a la Exposición Permanente del Centro de Interpretación Histórico José María Torrijos

Organiza: Asoc. Histórico Cultural Torrijos 1831

Lugar: Centro de Interpretación Histórico José María Torrijos. Cl. Eslava

Horario: 20:00h – 22:00h

Pases: 60 min/pase. 30 pax/pase. (20:00h y 22:00h)

Visita guiada a través de la exposición permanente del Centro de Interpretación Histórico José María Torrijos (Refectorio).

Una Vuelta por el Universo en una Noche

Organiza: Astroándalus, SL, Planetario Portátil

Lugar: Pl. de la Merced

Horario: 21:00h – 00:00h

Entrada: Libre previa inscripción en info@astroandalus.com

Pases: 30 min/pase. 60 pax/pase (21:00h, 21:30h, 22:00h, 22:30h y 23:00h)

Planetario portátil de mayor capacidad de España para la proyección de breve película sobre astronomía y ciencia.

Los Cielos del Mundo

Organiza: Aula del Cielo

Lugar: Pl. Alemania s/n

Horario: 21:00h – 1:00h

Entrada: Libre previa inscripción en secretaria@auladelcielo.es o al tlf. 600703700 o por la web http://auladelcielo.es

Pases: 30min/pase. 40/70pax/pase (21:00h, 22:00h, 23:00h y 00:00h)

Sesiones de planetario gigante digital Aula del Cielo con imagen 4k y sonido excepcionales, dirigidas por un astronomo que realizando la sesión en vivo, podrá situarse como en cualquier lugar del mundo y tratar, interactuando con el público, cómo localidades diferentes disfrutarán de diferentes cielos, a cual más bonito, según su posición geográfica.

80 días en una Noche

Cementerio Histórico S. Miguel (Parcemasa)

Lugar: Pl. del Patrocinio, 8.

Horario: 20:00h – 00:00h

Entrada: Libre previa inscripción en sanmiguel@parcemasa.es

Pases: 60 min/pase. 100 pax/pase (20:00h, 21:00h, 22:00h y 23:00h)

Un viaje a través de las figuras históricas más importantes de Málaga en los cinco continentes.

Flores del Mundo

Organizar: Cofradía de las Penas

Lugar: Pl. Virgen de las Penas

Horario: 19:30h – 00:00h

Pases: 30 min/pase. 40 pax/pase.

A través de los mantos de flores de nuestra titular se podrán observar variedades de flores del mundo; una manera de viajar en el tiempo y en el espacio. Además habrá concierto y visitas.

Un Viaje Espectacular a la Historia del Colegio

Organiza: Colegio de Abogados de Málaga

Lugar: Pº de la Farola, 13

Horario: 19:30h – 00:00h

Aforo: Cuando se formen grupos de 25 pax.

Visitas guiadas al edificio del Colegio de Abogados donde se narra la Historia del edificio y de sus fondos de Biblioteca.

Pedregalejo, Escala de Navegantes

Organiza: Ecomuseo Astilleros Nereo

Lugar: Astilleros Nereo y entorno. Call.n de la Marina, 8.

Horario: 20:00h – 1:00h

Aforo: 25 pax

Entrada: Libre previa inscripción: museovivo@astillerosnereo.com o en el tlf. 952207338.

Una visita a las instalaciones históricas de Astilleros Nereo consideradas Conjunto Industrial Histórico y entidad de la Memoria por el Ministerio de Cultura de España. Visita didáctica sobre la construcción artesanal de barcos a lo largo de los siglos, las herramientas tradicionales del Carpintero de Ribera. Habrá talleres de nudos; talleres de elaboración de cuerdas especialmente dirigido para niños; talleres de navegación tradicional en jábega, y botes de espejo; Se realizará una proyección de un video sobre la réplica fenicia construida, y la actividad del Ecomuseo.

La Dieta Mediterránea: Una Velada en La Cónsula

Organiza: Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula

Lugar: Finca La Cónsula s/n (Churriana)

Horario: 19:30h – 22:00h

Aforo: 75 pax

Entrada: Libre previa inscripción:laconsula.ma.sae@juntadeandalucia.es.

Exposición ilustrada de los beneficios que reporta en nuestra salud la dieta mediterránea y un viaje por su cocina a través de países como Túnez, Marruecos, España, Italia, Turquía, Francia, Grecia y las islas mediterráneas. Con esta “Velada en la Cónsula” podrás ampliar tus conocimientos sobre la “Dieta Mediterránea“ y sus conocidos beneficios para la salud, así como disfrutar de una celebración entre amigos degustando bocados de la rica gastronomía mediterránea en un entorno privilegiado. Con imaginación, podrás viajar sin salir de casa, por Turquía, Grecia o Italia.

Waldorf Alrededor del Mundo

Organiza: Escuela Waldorf Internacional El Farol

Lugar: Librería Proteo. Pl. Puerta Buenaventura, 3

Horario: 19:00h – 1:00h

Una muestra de las escuelas Waldorf en los cinco continentes, mostrando la idiosincrasia cultural y educativa de cada país. Desde Hawai, Japón, la India, Nueva Zelanda, Nueva York, Brasil, Rusia, Namibia, Finlandia… hasta Málaga. Una muestra de material pedagógico y cultural de cada una de estas escuelas.

Descubre La Estación Marítima de Málaga

Organiza: Eurogate Group Terminals SL

Lugar: Estación Marítima de Málaga. Av. Manuel Agustín Heredia, 1

Horario: 19:00h – 20:00h

Pases: 40 min/pase. 40 pax/pase (19:00h y 20:00h)

Visita guiada a las instalaciones de la Estación Marítima de Málagapara dar a conocer la actividad que se desarrolla en ella día a día.

El Cementerio de los Cinco Continentes

Organiza: Fundación Cementerio Inglés de Málaga

Lugar: Av. Pries, 1

Horario: 21:00h – 1:00h.

Pases: 45 min/pase. 30 pax/pase (21:00h, 21:50h, 22:40h, 23:30h y 00:20h)

Aforo: 150 pax.

Entrada: Libre previa inscripción en las oficinas del Cementerio Inglés a partir del día 13 de mayo. Cada persona podrá inscribir un máximo de 2 personas en uno de los 5 pases disponibles. Los patronos de la Fundación Cementerio Inglés de Málaga acompañarán a los visitantes por el camposanto en visitas guiadas.

Recorre Las Aguas del Hammam

Organiza: Hammam Al Ándalus

Lugar: Pl. de los Mártires, 5

Horario: 19:00h – 1:00h

Cuando empieza a anochecer, un halo de magia y delicadeza nos envuelve y es entonces cuando abrimos nuestras puertas para regalarles un trocito de la belleza y armonía que desprende Hammam Al Ándalus a todos aquellos que se acerquen a descubrirlo.

Un Paseo por Japón

Organiza: Hotel Sallés Málaga Centro

Lugar: Cl. Mármoles, 6

Horario: 20:30h – 23:00h

Pases: 4 pases

Sumérgete en una experiencia japonesa, en la que además de vestir kimono en un ambiente de estética nipona, podrás degustar el vino japonés de arroz o sake. Disfruta de una experiencia japonesa de la mano de Okami Restaurante, a través de un paseo ficticio por un paisaje nipón. Podrás hacerte una foto en el PhotoCall preparado para tal efecto.

Grandes Personalidades del Instituto

Organiza: IES Nuestra Señora de la Victoria (Martiricos) de Málaga al Mundo.

Lugar: Paseo de Martiricos, 11

Horario: 19:00h – 00:00h

Recorrido por la historia de la educación en Málaga en el que ver, por un lado, el excepcional patrimonio con que cuenta el centro, y por otro, la huella de algunas de las personalidades que en una temprana edad pasaron por las aulas del Instituto y que hoy en día tienen un reconocimiento mundial: los premios Nobel Vicente Aleixandre y Severo Ochoa, Pablo Ruiz Picasso, Ortega y Gasset, Blas Infante…

Una Puerta al Mundo. Los Viajeros del Gaona

Organiza: IES Vicente Espinel

Lugar: Cl. Gaona, 7

Horario: 21:00h – 22:00h

Aforo: 40 pax

Entrada: Recogiendo entrada en el propio Instituto a partir de las 19:00h

Un recorrido por el edificio del IES “Vicente Espinel”, construido en diferentes etapas a lo largo del siglo XVIII. La visita incluye el patio porticado de la antigua Casa de Estudios de la Congregación de San Felipe, la Casa de Baltasar Guerrero, el antiguo jardín con el histórico aguacate, el primitivo refectorio o comedor, el Aula dedicada al Premio Nobel Severo Ochoa y el Aula de Náutica donde se exponen el modelo de corbeta que perteneció al Colegio de San Telmo y las cartas náuticas empleadas en la enseñanza.

Visita Teatralizada al Mundo del Gaona

Lugar: Cl. Gaona, 7

Horario: 19:300h – 20:30h

Aforo: 25 pax

Entrada: Recogiendo entrada en el propio Instituto a partir de las 19:00 h.

En la visita teatralizada al mundo del Gaona, una serie de personajes históricos se encargarán de enseñar las instancias más destacadas del edificio histórico donde se asienta el mítico Instituto de la ciudad de Málaga, Vicente Espinel. Los alumnos de primero de bachillerato encarnarán algunos de los personajes más importantes de la historia del centro o de Málaga, como el Conde de Buenavista, Napoleón, el Padre Rojas, Pedro Blanco, Severo Ochoa o María Zambrano. Todo ello amenizado con música en directo, la visita se convierte en una vuelta al universo Gaona divertida, instructiva y muy amena.

Los Cinco Continentes

Irma de La Guardia & Academia Maquillaje Dni School – Hotel Málaga Palacio Exhibición de Pintura Corporal

Lugar: Hotel Málaga Palacio. Cl. Cortina del Muelle, 1

Horario: 19:00h – 23:00h

Muestra de cinco bodypaints o pintura corporal con temáticas representativas de la cultura y el entorno de los cinco continentes: África, América, Asia, Europa, Oceanía. La puesta en escena de los proyectos se realizarán por las alumnas del Curso Máster de Bodypaint 3D, de la Escuela DNI Make Up School de Málaga; siendo la docente del mismo Irma De la Guardia Ramos. El proceso final de los maquillajes se realizará vista al público, previo a la exhibición final de los 5 proyectos en los escaparates y salones del Hotel Málaga Palacio.

Jesús González | Photo & Film

Organiza: Panoramic Lands

Lugar: Cl. Carretería, 24

Horario: 19:30h – 22:00h

Pases: 20 min/pase. 10 pax/pase (19:30h, 20:00h, 20:30h, 21:00 y 21:30h)

Proyección de una serie de cortometrajes de viajes, producidos con la técnica "timelapse", en formato 4K.

Exposición de Artesanías del Mundo

Organiza: La Brecha-Plaza de los Artesanos

Lugar: Pl. Pintor Eugenio Chicano

Horario: 19:00h – 22:00h

Aforo: 100 pax

Exposición de diseñadores y artesanos de diferentes nacionalidades y procedencia.

La Vuelta al Mundo en 4 Vinos

Organiza: Museo del Vino-Málaga

Lugar: Pl. de los Viñeros, 1

Horario: 21:00h – 22:00h

Aforo: 25 pax

Entrada: Libre previa inscripción en el museo en horario de 10:00h a 17:00h los días 16 y 17 de mayo. Máximo dos plazas por asistente. Los asistentes podrán dar la vuelta al mundo a través de una cata de 4 vinos de diferentes zonas vitivinícolas.

Nuria Ortigosa – Marta Chavarri (ante Atelier, Architectural Office) Mondialité

Lugar: Subdelegación del Gobierno en Malaga. Pº de Sancha, 64

Horario: 19:00h – 23:00h

Mondialité es un recorrido por diferentes ciudades del mundo a través de su arquitectura. Los edificios y espacios públicos que conforman nuestras ciudades son los elementos que acaban haciéndolas reconocibles y componiendo la imagen que tenemos de estas. Se realizará una guía efímera de edificios tomando el plano de Málaga como base, generando una relación entre el icono introducido y la ciudad a través de una pequeña ficción-descripción. La vuelta al mundo a la arquitectura del mundo en una noche.

La Vuelta al Mundo en 80 Videojuegos

Polo Digital – Promálaga

Lugar: Av. Sor Teresa Prat, 15

Horario: 19:00h – 1:00h

Viajes por el mundo con diferentes videojuegos de cada país.

Sabores y Aromas de los Siete Mares

Organiza: Restaurante Vegetariano Cañadú

Lugar: El concurso al aire libre junto a la terraza del restaurante (en Pl. de la Merced) y concierto de piano, en el interior del local.

Horario: 20:00h – 22:30h

Pases: 2 pases. Aforo: 40 pax

Concurso con ojos vendados donde los participantes tendrán que reconocer el sabor o el aroma de especies y fragancias de los 5 continentes. Si aciertan, recibirán un menú gratuito por cortesía de Cañadú. De forma paralela a esta actividad en Plaza de la Merced, nuestro pianista propone un recorrido musical en el salón del restaurante con estilos de cada continente.

Hablamos de Cultura Cervecera

Organiza :San Miguel Fábrica de Cerveza

Lugar: Fábrica de San Miguel, Ctra. Aeroclub, s/n

Horario: 19:00h – 00:00h

Aforo: 3 grupos de 35 pax c/u. (19:00h, 20:00h, 21:00 y 22:00h)

Entrada: Formación de grupos a través de las redes de San Miguel.

Taller de elaboración de cerveza donde las personas asistentes podrán experimentar elaborar su propio mosto y posterior cata de cerveza San Miguel, con algunas tapas procedentes de diferentes culturas gastronómicas.

Viaja con las Estrellas

Organiza: Sociedad Malagueña de Astronomía

Lugar: Centro Cultural José María Gutierrez Romero. Cl. República Argentina, 9

Horario: 20:00h – 00:00h

La Sociedad Malagueña de Astronomía invita a todos los visitantes a conocer nuestra sede y las actividades que desarrollamos a través de las estrellas, con observación de la luna con telescopios,exposición de meteoritos, exposición de paneles divulgativos y la proyección en directo del cielo de otras partes del planeta con cámaras instaladas en distintos lugares de la Tierra.

Exposición Fotográfica

Organiza: Subdelegación del Gobierno en Málaga

Lugar: Hall del edificio de la Subdelegación Pº de Sancha, 64

Horario: 20:00h – 00:00h

Pases: 30 min/pase (20:00h, 22:00h y 00:00h)

Entrada: Libre previa inscripción en: nocheblancocaleta.malaga@correo.gob.es

Historia del edificio de la Subdelegación.

Y también puedes ver…:

Por si fueran pocas las cosas en la Noche en Blanco de Málaga aún puedes disfrutar de:

Viajando por el Mundo en un Cuerpo

Organiza: Alessandra Canu

Lugar: Espacio Municipal, Antiguo Mercado de Mayoristas

Horario: 19:00 h – 23:00h

Body Painting en Directo

Viajar hasta Italia desde Málaga

Organiza: Dante Alighieri Málaga

Lugar: Cl. Andrés Pérez

Horario: 20:00 h – 22:00h

Aforo: 15 pax

Pases: 3 pases

Clases de Italiano básico en los comercios de la calle Andrés Pérez.

Apertura con Iluminación Especial de la Exposición Mater Christi

Organiza: Hermandad del Sagrado Descendimiento

Lugar: Cl. Manuel Martin Estévez, 6, Casa Hdad. Cofradía del Descendimiento

Horario: 22:00h – 01:00h

Iluminación con iluminarias y velas y música de capilla en la antigua capilla del hospital noble, actual capilla del sagrado descendimiento. entrada a la exposición Mater Christi, que atesora imágenes marianas de toda Andalucía y otros lugares con piezas desde el siglo XVIII a nuestros días, con esplendidos ajuares de bordado y orfebrería, que solo esta noche se iluminaran de forma especial.

Exposición del Certamen de Pintura 125 Aniversario / Aniversario Fundacional de la Real Hermandad

Organiza: Real Hermandad del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad

Lugar: C. Abadía Sta. Ana, 6, Iglesia conventual de Santa Ana del Cister

Horario: 20:00h – 21:00h

Exposición de obras que han participado en certamen temático de la hermandad.

Prepara Tu Piel para Dar la Vuelta al Mundo en una Noche

Estefania Olmo – Kiehl’s Málaga Larios

Lugar: Kiehl’s Málaga Larios – Cl. Marqués de Larios, 10

Horario: 19:00 h – 20:00h

Aforo: 5 pax cada 15 minutos

Pases: 5 pases a las 19:00h, 19:15h, 19:30h, 19:45h, y 20:00h

Taller para el cuidado de la piel.

Penitencia A La Luz De Las Velas

Organiza: Agrupación de Cofradías

Lugar: Cl. Nosquera,16

Horario: 22:00 h – 1:00h

Aforo: 600 pax cada 60 minutos

Pases: 3 pases

En el interior de la Iglesia y antiguo Hospital de San Julián (1699), alumbrada a la luz de la vela, con música, canto y teatro, narraremos una historia que empieza con una procesión medieval y que acaba en nuestros días

Sabores del Mundo

Ice Renacer

Lugar: Pº del Parque, Recinto Eduardo Ocón

Horario: 23:00 h – 00:30h

Aforo: 5 pax cada 15 minutos

Pases: 2 pases de 45 minutos

Mesa de Degustación de Tapas representativas de más de 10 nacionalidades, escoltada con personas ataviadas con trajes típicos de cada país de las que procede cada tapa.

La Vuelta al Mundo con la Cocina de las Abuelas

Karuna Escuela de Cocina Natural

Lugar: Cl. Don Rodrigo, 10

Horario: 21:30 h – 22:30h

Aforo: 20 pax

Pases: 2 pases de 60 minutos

Entrada: Necesaria inscripción previa: luzytierramalaga@gmail.com / 627204400 / www.espaciokaruna.com / En la tienda

Cocinaremos y hablaremos de tres platos que unen las cocinas de la sabiduría de las abuelas de todo el planeta. Veremos las enormes similitudes que hay en las cocinas de todo el planeta.

El Mundo de las Cofradias

Magna Cofrade

Lugar: Cl. Alcazabilla

Horario: 20:00 h – 23:00h

Aforo: 10 pax

Pases: 5 pases de 60 minutos – 20:00h, 21:00h, 22:00h, 22:30h y 23:00h

Entrada: Necesaria inscripción previa: reservas@magnacofrade.com

Visita a las Cofradías, las iglesias y las Hermandades

La Vuelta al Mundo de Nuestra Especie

Yacimientos Arqueológico de La Araña

Lugar: Cl. Escritor Aguirre García, s/n

Horario: 20:00 h – 22:00h

Aforo: 25 pax

Pases: 3 pases (20:00h, 21:00h, 22:00h)

Entrada: Con inscripción previa a direccion@complejohumo.org / 674729574

"La vuelta al mundo de nuestra especie" es una actividad donde veremos las ocupaciones del Hombre anatómicamente moderno y su expansión por todo el mundo hasta quedar como únicos homos sobre el planeta. Se visitará el Centro de Interpretación que combinaremos con la visita de una de las Cuevas, en las que habitó nuestra especie, así como sus herramientas de piedra, su alimentación y su forma de vida.

En Mundo en el Museo

Real Archicofradía Del Dulce Nombre De Jesús Nazareno Del Paso Y María Santísima De La Esperanza

Lugar: Pl. de Lola Carrera

Horario: 20:00 h – 22:00h

Aforo: 60 pax

Pases: más de 4 pases de 30 minutos (20:00h, 20:30h, 21:00h y 22:00h)

Entrada: sin inscripción previa

Visita Guiada al museo.

