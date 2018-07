El proyecto del Convento de la Trinidad toma forma y se prevé licitar en mayo

Sin novedades sobre la Biblioteca Provincial en San Agustín

"Mantenemos la misma reivindicación que con el gobierno anterior, lo único es que encontramos mayor receptividad y menos regates", dijo Vázquez. "Ahora esperamos que se siga la hoja de ruta pero a mayor velocidad, que no se busquen estrategias de dilación", agregó el consejero. También apuntó que desde 1994 la Junta asume el coste de una sede en alquiler en la que llevan invertidos ya más de 7 millones de euros y que Málaga es la única capital de provincia que no tiene una sede definitiva de la Biblioteca Pública Provincial. "Estamos seguros de que se tendrá especial sensibilidad con un proyecto que se dilata demasiado en el tiempo", aseguró y dijo que "me conformo con que se ejecute lo que se recoge en los presupuestos aprobados, que hasta ahora no hemos tenido ni eso".