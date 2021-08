Raphael: reválida en Starlite para la leyenda

"¿Te imaginas un mundo sin música? Que tristeza sería", reflexionaba Raphael este miércoles momentos antes de empezar su segundo concierto del año en Starlite, tras su primera cita del pasado 5 de agosto. Y lo cierto es que el recital sirvió para dar buena cuenta de la verdad de esta afirmación. El artista volvió a Marbella dentro de la gira de presentación de su último disco, Raphael 6.0, con el que celebra sus seis décadas de carrera, y brindó dos horas y media de canciones interpretadas de manera magistral. "Me emociona estar en esta décima edición del festival porque yo estuve en la primera. He estado en varios de ellos, a veces me ha pillado fuera, pero en casi todos he estado y para mí es un honor que me sigan llamando para actuar", comentaba Raphael antes de su salida al escenario. El repertorio fue un viaje por su trayectoria profesional, una equilibrada selección de sus clásicos y algún tema nuevo, acompañados por vídeos del Raphael de los primeros años de carrera, recorrido que llevó a los asistentes a pasear por sus propios recuerdos anclados a canciones tan emblemáticas como Mi gran noche o No puedo arrancarte de mi.

Raphael se metió al público en el bolsillo desde que apareció en el escenario. Con su habitual carisma y sonrisa siempre presente, se movió por La Cantera de Starlite con gracia y soltura. Sus ademanes y peculiares coreografías no se hicieron esperar para delirio de sus seguidores, que querían ver al Raphael de siempre. La leyenda viva de la canción vino acompañada por una gran orquesta a la que solo dejó de lado momentáneamente para interpretar, de manera más íntima solo con el sonido del piano, Nostalgias. No faltaron grandes clásicos de su repertorio como Estar enamorado, Resistiré, Qué sabe nadie, Yo soy aquel o Escándalo, en una cuidada selección de himnos. Para finalizar, el artista interpretó Como yo te amo justo antes de declarar a su público que estaba encantado de estar en Marbella: "Es una maravilla estar con ustedes un año más y yo voy a procurar no faltar nunca", a lo que el público respondió con una larga ovación de varios minutos de duración intercalados con vítores del más absoluto cariño.