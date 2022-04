Los ritmos melódicos y la voz malagueña de Alba La Merced

Entre ritmos melódicos y suaves, con una gran presencia del sonido del piano, Alba La Merced entona Ego con una tono de voz profundo. Quiero cambiar/Quiero vencer/Quiero saltar/Echar a correr. Estos son los primeros versos del último tema de una artista que con solo 21 años ya ha experimentado dos etapas diferentes en su carrera musical. Llevando a Málaga por bandera y acoplando la plaza que mira a la Alcazaba y en la que se crio en su nombre artístico, hoy ofrecerá un concierto en su ciudad que le hace especial ilusión, “porque yo soy muy malagueña”. A las 20:00 abrirán las puertas de la sala El Chispazo en Dos Aceras para este espectáculo.

Hace un mes que decidió alejarse del grupo con el que comenzó en este mundo, Flavia, y apostar por un estilo “más consolidado”. “Ahora es como empezar de 0. Había apostado todo a ese perfil y a ese personaje, confiaba plenamente en la música que hacía”. La solución y Mucho ruido, los dos temas que representan la “vieja era” proponen sonidos más fuertes, dinámicos e incluso entremezclando partes de rap. “Antes quería ser otro rollo, una artista más como Rosalía, con un estilo extravagante. Ahora estoy en otra búsqueda, aunque creo que ya voy a dejar de experimentar porque estoy empezando a encontrarme”. Confiesa que en esta nueva etapa ha retomado la costumbre de fijarse en Jorge Bresler, “un compositor que siempre me ha gustado y en el que cual trato de recrearme ahora”. Aunque no podría definir en qué se inspira para su música, el nombre de artistas como Silvia Pérez Cruz se le escapa de su boca al hablar de este tema. “Siempre he sido muy influenciable en el sentido musical, alguien me enseñaba un estilo y a mi me daba por eso”. La artista se muestra agradecida ante este afán cambiante, ya que cree que para llegar al lugar que está ahora ha necesitado experimentar. En su veintena, queda lejos la niña de 8 años a la que cuando le regalaron una guitarra, solo quería componer en inglés “influenciada por las series de Disney Channel”, recuerda entre risas.

“Es una forma de liberarme y dejar atrás todo lo que fui”. Así define la artífice de Ego su tema. Una canción que estuvo a punto de no ver la luz, porque se grabó antes de decidir cambiar de estilo. Un empujón de su padre que definió el tema como una “canción de transición” y unos arreglos para disminuir la parte electrónica y aumentar el sonido del piano hicieron que el 30 de marzo, condiciendo con el cumple de Alba, saliera en las plataformas. “Antes se llamaba La trampa, pero aprendí que en psicología el ego es la personalidad que tú construyes. Yo sentía que había creado una personalidad a raíz de mi grupo anterior y ahora he encontrado otra. Cambiando el nombre sentía que había empezado de principio”.

“Me quedaría con la música, no podría elegir”. Así responde la joven ante la pregunta de qué elegiría entre todas las facetas que domina: composición, cante, piano, interpretación e incluso baile. A Alba le inundaban los acordes desde la cuna: “mi abuela cantaba, mi padre tocaba la guitarra y siempre se escuchaba música en casa”. La compañía familiar Ted Teatro es un punto de inflexión en su carrera, ya que sus andaduras como compositora comenzaron en ella, creando la banda sonora de las obras a los 9 años. Alba La Merced mantiene los espectáculos teatralizados en los que trata temas sobre igualdad o feminismo. Femenino Plural es una de estas obras y está inspirada en las mujeres de la vida de Lorca. “Es que yo soy muy teatrera”, y en sus conciertos en sala, como el que está previsto para hoy, mantiene la esencia. Alba se subirá al escenario, acompañada por el artista Nicolás Ramos, para deleitar al público con su voz y los dos instrumentos que domina: piano y guitarra.

Respecto al panorama musical que domina las plataformas en este siglo, confiesa que a veces se enfada y que cree que deja mucho que desear. “Lo mismo me estoy equivocando y se está revolucionando la música. A lo mejor soy como un pintor purista de la época en la que rechazaban a Picasso”. Alba confía en que “lo que es verdaderamente bueno, prevalece” y cree que hay música de hoy en día que en 20 años desaparecerá. Aun así, le cabrea que haya gente muy bien preparada que no pueda mostrar su talento.