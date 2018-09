'Todos lo saben', el filme internacional con un elenco actoral español

La familia como espejo de los conflictos de una sociedad vuelve a ser el eje de la última película de Asghar Farhadi, Todos lo saben, sólo que esta vez el oscarizado director rodó en España y con un elenco hispano encabezado por Penélope Cruz y Javier Bardem, que ayer presentaron en Madrid.

Tras su paso por festivales como Cannes o Toronto, el octavo largometraje del cineasta iraní llevará a partir del próximo viernes a las salas de cine españolas su habitual combinación entre drama y suspense. Una boda en un pueblo reúne a la familia pero la fiesta se amarga cuando una niña desaparece y viejos secretos salen a relucir.

A Penélope Cruz le supuso un reto su papel debido a su carga dramática

"Un suceso les pone a todos a prueba a la hora de decir las verdades", resumió Bardem, "y eso es algo que está a la orden del día, mentir para sobrevivir"."Y los juegos de poder", añadió a su lado Eduard Fernández, que suma su nombre a un reparto estelar y soberbio en el que también destacan Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Ricardo Darín o Elvira Mínguez.

Farhadi, ganador de dos Óscar por Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016), tenía claro desde el principio que Bardem y Cruz, a quienes ya conocía, estarían en la película. Al resto los eligió a través de un largo proceso de entrevistas y ensayos por el que desfilaron más de cien actores españoles.

"De España me llevo la impresión de que el país ha sabido encontrar un camino intermedio entre la tradición y la modernidad, lo que no sucede en otras partes del mundo", opinió el cineasta. "Lo bueno de la película es que no tiene clichés", subrayó Penélope Cruz, "y es increíble que eso lo haya conseguido un director iraní; es una película cien por cien española y sin clichés".

Para Cruz, ganadora de un Óscar por Vicky, Cristina, Barcelona (2008), este fue uno de los papeles más complicados de su carrera, por su profunda carga dramática.