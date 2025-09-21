La San Diego Comic-Con de Málaga ultima detalles para pulsar el botón de 'start'

La San Diego Comic-Con de Málaga ya calienta motores y promete convertirse en el epicentro del universo geek en Europa. Desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad acogerá a cinéfilos, fanáticos del cómic, gamers, cosplayers e ilustradores, con un amplio cartel de invitados nacionales e internacionales. La convención será una gran fiesta llena de talleres, partidas en vivo, charlas con creadores y conciertos que envolverán los sentidos de los más de 120.000 asistentes que se esperan.

La expectación es máxima. Visitantes de toda España y de otros países europeos, con acreditaciones que se agotaron en poco tiempo, podrán disfrutar de más de 80.000 metros cuadrados con más de 300 horas de contenido. El evento se ha convertido en un fenómeno cultural, turístico y económico, que no solo llenará hoteles y restaurantes, sino que proyecta la imagen de Málaga como una ciudad abierta a la cultura popular, ubicándola en el centro de las miradas del mundo.

El jueves 25 de septiembre comenzará con talleres de cómic, ilustración digital, efectos especiales y animación. Desde primeras horas de la mañana, los visitantes podrán probar videojuegos de última generación, participar en partidas de rol o asistir a mesas redondas sobre la influencia de la inteligencia artificial en la industria creativa. La ceremonia inaugural, programada para la tarde en el Hall M, con la presencia de parte de los invitados estrella. Será el pistoletazo de salida para cuatro días de inmersión total en la cultura pop.

Invitados de honor

En cuanto a los invitados, el gran titular de esta edición es Arnold Schwarzenegger, que ejerce como padrino y ofrecerá una masterclass titulada Total Recall. Será un repaso a su carrera, desde Terminator hasta su faceta como gobernador de California, con anécdotas y reflexiones sobre la industria de Hollywood. No menos esperado es Jim Lee, presidente de DC Comics y leyenda del dibujo, que ofrecerá una charla sobre la creación de universos gráficos y el futuro de Batman y Superman en el cómic contemporáneo.

Los fans de las series también están de enhorabuena con la llegada de Norman Reedus, eterno Daryl Dixon de The Walking Dead. A él se suman figuras como Gwendoline Christie (Juego de Tronos, Star Wars, The Sandman), Luke Evans (La Bella y la Bestia), Dafne Keen (Logan, His Dark Materials) y Brian Austin Green, estrella de la serie de los 90 Beverly Hills 90210.

Pero la Comic-Con también tiene un fuerte acento nacional. El director Juan Antonio Bayona protagonizará un encuentro sobre su recorrido internacional, desde Lo imposible hasta el fenómeno global de La sociedad de la nieve. El actor Pedro Alonso, conocido mundialmente como Berlín en La Casa de Papel, participará en el Hall M en un panel sobre su trayectoria y los retos del audiovisual español. Creadores como Koldo Serra (Reina Roja, La Casa de Papel), Jaume Balagueró ([REC]), o el dibujante Jorge Jiménez, estrella en DC, darán voz a una generación de artistas españoles con impacto global.

Espacios de la San Diego Comic-Con Málaga

El Palacio de Ferias y Congresos se ha quedado pequeño para este gran evento. Es por ello que la San Diego Comic-Con Málaga ha tenido que construir levantar una pequeña ciudad, Village, de 22.000 metros cuadrados en la zona de aparcamiento. Cuenta con césped artificial y se han levantado varias carpas para albergar varias actividades. También habrá un escenario en el que poder disfrutar de actuaciones de k-pop o del arte del Cosplay.

Uno de los espacios exteriores es la Gaming Plaza, el punto gamer del evento. Torneos de Mario Kart, Fortnite, League of Legends o Valorant pondrán a prueba a jugadores de todas las edades. La expectación es alta en torno a la presentación oficial de EA Sports FC 26, con demo incluida, y la llegada de Monument Valley. Las compañías aprovecharán el escaparate para mostrar avances y prototipos y también habrá charlasy talleres.

Una imagen del montaje para la Comic-Con Málaga. / Javier Albiñana

La Ludic Plaza será otro punto fuerte, con editoriales como Devir, Asmodee y Shadowlands ofreciendo partidas abiertas y torneos. Habrá sesiones de Catan, Carcassonne, Arkham Horror o The Walking Dead RPG, que contará con un espacio exclusivo donde recrear escenarios icónicos de la serie. Uno de los platos fuertes será la experiencia inmersiva Blood on the Clocktower, que convertirá a los asistentes en protagonistas de una trama de misterio colectivo.

Actividades, paneles y cosplay

Los auditorios del Palacio de Ferias y Congresos acogerán paneles y conferencias de alto nivel. Habrá mesas redondas sobre cine y series en todas sus vertientes, el estado del cómic europeo, el auge del manga y el papel del cómic latinoamericano en el mercado global. Uno de los momentos más emotivos será el homenaje al dibujante Carlos Pacheco, figura fundamental del cómic español fallecido en 2022, con proyecciones, testimonios y reediciones especiales de su obra.

La Comic-Con no sería lo mismo sin el cosplay, convertido ya en seña de identidad del evento. Durante los cuatro días habrá talleres de confección de armaduras, pelucas y accesorios, impartidos por profesionales de renombre. El gran concurso oficial tendrá lugar el sábado 27 en el Hall M. Se espera la participación de centenares de cosplayers que exhibirán personajes de anime, cómic, videojuegos y cine. El jurado contará con figuras internacionales: Yaya Han, Anhyra Cosplay y Geheichou.

En cuanto a música, los asistentes podrán disfrutar del concierto dedicado a Nobuo Uematsu, compositor de la saga Final Fantasy, cuyas melodías serán interpretadas por orquestas locales. La pianista Elesky ofrecerá un recital en directo con piezas de videojuegos clásicos. En el plano audiovisual, destacan proyecciones especiales como Toy Story en su 30 aniversario, preestrenos de nuevas series de AMC y Paramount, y paneles exclusivos de Disney, con Tron: Ares, y NBC Revival.

Programación

La Comic-Con arranca su primer día con una mañana dedicada a los videojuegos y la creatividad. Desde las 11:00, los fans pueden competir en Mario Kart World en la Gaming Plaza, mientras en la Ludic Plaza se desarrollan juegos familiares. Para los que apuestan por el arte, tienen varias opciones: en Workshop 5 se imparte un taller de dibujo de superhéroes, y en Workshop 1 se inicia la pintura de miniaturas con Ángel Giráldez. Paralelamente, Feroca presenta en Workshop 3 cómo combinar materiales antiguos y nuevos en escenografía y caracterización, y en Auditorio 2 se profundiza en El viaje del héroe y la heroína.

A mediodía, el ritmo continúa con charlas y talleres simultáneos: Revival+ Especial San Diego Comic-Con en Auditorio 1, la creación de Webtoon en Workshop 4 y una mesa redonda sobre League of Legends LEC Finals en Gaming Plaza. La programación combina ocio y conocimiento: desde Walter White “cocinando juegos” hasta Animum presenta: La magia de los efectos visuales. Feroca propone además un taller sobre cómo dar vida a tus personajes favoritos y, para los amantes de las miniaturas, hay sesiones de pintura avanzadas y live drawing.

Por la tarde, se suceden actividades como Entre héroes y villanos en el Hall M, la reinvención del miedo en Auditorio 2, y la creación de props en 3D en Workshop 5. Los roles en vivo ocupan gran parte de la agenda con Shadowlands y Devir, mientras que los talleres de dibujo y animación siguen activos hasta primera hora de la noche. La jornada culmina con la ceremonia de inauguración y proyecciones especiales como WTF Annecy y conferencias como la charla sobre Carlos Pacheco.

El viernes abre con talleres de rol, videojuegos y cosplay. Feroca lidera una sesión de caracterización en Auditorio 3, mientras en Gaming Plaza los gamers se preparan para torneos de Fortnite y EA Sports FC 26. Talleres de pintura con AK Interactive y Animum se combinan con charlas sobre el héroe en el cómic europeo y americano, y el público puede asistir a Monument Valley: The Art of the Illusion o descubrir los secretos de The Matrix de la mano de John Gaeta.

Durante la tarde, la Comic-Con propone actividades para todos los gustos: creación de cosplays, diseño de héroes y villanos, presentación de juegos de mesa y charlas sobre cine fantástico y superhéroes. Hall M acoge el multiverso de Spider-Man y Disney presenta Tron: Ares. Matt Fraction y Jorge Jiménez hablan sobre Batman en el Auditorio 1. Las sesiones de rol se extienden hasta bien entrada la noche, y los talleres de pintura, storyboarding y live drawing permiten a los asistentes practicar con expertos como Kenny Ruiz y Dave Dorman. La música y la narrativa también están presentes con Nobuo Uematsu y la charla El viaje del héroe de UDIT.

El sábado combina conciertos, rol y talleres creativos. Elesky abre la jornada en Gaming Plaza con bandas sonoras de videojuegos españoles, mientras los fans de Star Wars pueden disfrutar de Star Wars Unlimited o construir escenarios en Ludic Plaza. Workshop 2 ofrece Diseña tu héroe, y Workshop 5 mantiene talleres de dibujo de superhéroes y cosplay.

Durante la tarde, la programación se intensifica con actividades como Construir historias, el arte de Laura Pérez, y el taller de Blood on the Clocktower de Bumblebee Interactive. La industria del cine y la animación está representada en conferencias sobre Production I.G, la premiere de las Tortugas Ninja, o Del guión a la gran pantalla: Cine fantástico hecho en España, con la presencia de David Galán Galindo, Jaume Balagueró, Carlota Pereda y Koldo Serra. También será el live drawing con Peach Momoko. La tarde del sábado también acogerá la proyección de Toy Story, Talamasca: The Secret Order + Daryl Dixon y la primera edición del Concurso de Cosplay de San Diego Comic-Con Málaga.

El último día de la Comic-Con comienza con Arnold Schwarzenegger ofreciendo la masterclass de Total Recall en Hall M. Paralelamente, los roles en vivo siguen activos en múltiples salas, y los fans de League of Legends disfrutan de un showmatch con los creadores de contenido de Movistar KOI y GiantX. Workshop 2 propone un taller para crear cortos 3D y Workshop 5 continúa con dibujo de superhéroes y cosplay.

A media mañana y durante la tarde, se combinan actividades de rol, talleres de pintura y creación de personajes, y charlas sobre animación y cine fantástico. Destacan encuentros con profesionales como Juan Antonio Bayona, Simon Bisley y Jim Lee, así como presentaciones de series, videojuegos y proyectos de animación como Bad Guys 2. La jornada culmina con Blood on the Clocktower, talleres de cosplay y conferencias que cierran la convención.