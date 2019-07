Los teatros de la Junta, entre la agitación y el último talento andaluz

“El teatro no produce calma. No es un analgésico, no es un bálsamo. Es algo más agitado”, afirmó este viernes la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en la presentación de las programaciones de los teatros de la Junta de Andalucía, el Central de Sevilla, el Alhambra de Granada y el Cánovas de Málaga. Esa agitación vendrá de la mano, la próxima temporada, de creadores habituados a interpelar y cautivar a los espectadores como Pablo Remón, Alberto Conejero, Miguel del Arco, Israel Elejalde, Jan Lauwers o Pascal Rambert.

El director artístico de los teatros públicos de Andalucía, Manuel Llanes, explicó que para elaborar la programación él y su equipo se habían hecho dos preguntas, “qué tenemos para ofrecer y qué sería estimulante. Nos informamos de qué han hecho los artistas y los productores, pero principalmente sobre qué se está cocinando. No nos gusta traer espectáculos devaluados, algo que lleve dos años circulando”, declaró el gestor. Ese interés por la creación “más contemporánea” alinea “una temporada más” al Central, al Alhambra y al Cánovas “con los escenarios nacionales e internacionales más exigentes”, defendió Llanes.

La voluntad de “tener los ojos y los oídos abiertos para conocer lo que se está haciendo” se extiende también a los autores e intérpretes de Andalucía. Este año, apuntó Del Pozo, “se potenciarán las coproducciones y colaboraciones” con compañías de la comunidad autónoma.

Susana Almahano, que estrenará Museum, y Ximena Carnevale, que hará lo propio con Perdedora, serán las compañías residentes del Cánovas, que presenta para el curso 2019/2020 un programa que profundiza a través de 32 espectáculos y más de 150 funciones en su carácter de escenario para públicos diversos con propuestas formativas, espectáculos de danza, humor, títeres y objetos, circo, teatro para bebés o de inclusión.

Además, la Sala Gades seguirá apostando por la danza, mientras que la oferta también alcanza a la escuela: entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se ofrecerá más de una veintena de sesiones didácticas por cuenta de las compañías Acuario Teatro, Varuma Teatro, Petit Teatro, Beyond Dance, y Pro Música, que estrenará el montaje Viva Vivaldi.

Tan Tontería Teatro, Virgina Noltin, Cristian Alcaraz y Alessandra García también pondrán sobre las tablas por primera vez nuevos montajes en Málaga.