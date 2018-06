El templo de la eterna paciencia

Por el valor patrimonial implicado, la enorme superficie disponible y la capacidad de regeneración social que entraña en un área bien sensible al respecto, el vacío ruinoso del Convento de la Trinidad, emblema de la arquitectura renacentista en la provincia desde sus orígenes en el siglo XVI, constituye uno de los fracasos más sonados no sólo de la política cultural, sino de la transformación urbana que ha experimentado la ciudad desde finales del siglo pasado. Desde 2006, descartado su uso como Museo Arqueológico en favor de la unificación del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, la Junta de Andalucía ha señalado el equipamiento como depositario de proyectos que se fueron sucediendo a la vez que lo hacían los consejeros en el cargo al frente de Cultura, sin una sola materialización más allá del papel: si Rosa Torres anunció el Parque de los Cuentos (una iniciativa que nunca llegó a ser bien comprendida, seguramente porque tampoco fue bien explicada), Paulino Plata prometió una sede especial del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico compartida con un centro de estudios del arte rupestre avalado por la Unesco y Luciano Alonso, por su parte, puso sobre la mesa el traslado de la Biblioteca Provincial en una maniobra que el Gobierno no tardó en enfriar al ratificar su postura de llevarla al Colegio de San Agustín (postura que, por otra parte, no ha quedado refrendada en el apartado presupuestario en ninguno de los ejercicios transcurridos). En los próximos días (se espera de hecho que la presidenta, Susana Díaz, se pronuncie mañana sobre el asunto en su visita a Málaga), la Junta de Andalucía presentará un nuevo proyecto para el Convento de la Trinidad, como resultado de las propuestas recabadas por la mesa técnica constituida ad hoc el pasado mes de octubre y de la que han formado parte la Asociación de Vecinos de la Trinidad y la Asociación Cultural Trinidad-Perchel, además de instituciones como la Universidad, la Academia Malagueña de Ciencias, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo, la Sociedad Económica de Amigos del País, el Instituto Andaluz de la Juventud y distintos técnicos y gestores culturales; y el Gobierno andaluz promete, como no podía ser de otra forma, que a la cuarta irá la vencida. El actual consejero, Miguel Ángel Vázquez, apuntó hace unos días en Málaga que el plan "aportará un contenido cultural al Convento de la Trinidad y permitirá acometer la restauración de un bien patrimonial que necesita una actuación urgente así como cuantiosa en cuanto a presupuestos". Igualmente, la iniciativa adquirirá "una dimensión social que dinamice el barrio y sea capaz de vertebrar la cultura desde el centro histórico hasta la periferia". A la hora de adelantar su contenido, mientras llega la presentación definitiva, apuntó Vázquez a un contenedor de carácter formativo que acompañe a jóvenes artistas de diversas disciplinas en todos y cada uno de los procesos implicados en la creación, con una reversión social. Puso el consejero como modelo comparativo Matadero Madrid, centro neurálgico de la creación artística y escénica madrileña, lo que, como declaración de intenciones, no suena nada mal.

Otras fuentes consultadas por Málaga Hoy cercanas a la Consejería y conocedoras del proyecto señalaron que lo que la Junta ha diseñado para el Convento es "suficientemente distinto" tanto de Matadero Madrid como del proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de Málaga para la vieja cárcel de la Cruz de Humilladero (las similitudes percibidas por el alcalde, Francisco de la Torre, dieron rienda suelta a sus críticas en una rueda de prensa compartida con el consejero el pasado lunes). Lo que sí se ha intentado en la mesa técnica es que todas las propuestas registradas allí queden representadas, lo que, según insisten las mismas fuentes, garantiza, por una parte, un uso social y de regeneración del entorno que tendrá como protagonistas a las dos asociaciones de vecinos de la Trinidad; y, por otra, una actividad cultural articulada a través de las iniciativas apuntadas por las instituciones, gestores y demás representantes de la sociedad civil. Es decir, la mesa técnica no ha funcionado como un concurso de ideas en el que la Junta ha escogido la que considera más provechosa, sino como un escaparate que la Consejería de Cultura intentará traducir a la práctica grosso modo. En este sentido, resulta significativo que la noción de factoría, de fábrica de arte y cultura en manos jóvenes convenientemente tutorizadas, ha tenido una presencia importante entre las propuestas presentadas en la mesa técnica. Por ejemplo, el informe de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, realizado por Rosario Camacho y José Manuel Cabra de Luna y recién publicado en el anuario de la institución, incluye un apartado dedicado a los oficios del arte, que contempla la creación de un espacio de instrucción y primer contacto para el "personal auxiliar más altamente especializado que requieren todas las artes" que, más allá de los gestores y comisarios al uso, quienes necesitan "una formación teórica más especializada", precisan una formación de carácter técnico y práctico como "enmarcadores, electricistas, iluminadores, diseñadores, constructores de vitrinas y soportes, diseñadores gráficos, informáticos, publicistas" y hasta "periodistas culturales". El informe de San Telmo también apuesta por una programación musical con salas de ensayo y un auditorio para conciertos, y una sala de exposiciones y de investigación sobre la obra del escultor malagueño Miguel Berrocal (quien protagonizará una muestra después del verano en el Museo de Málaga, lo que podría jugar a favor de la iniciativa o todo lo contrario). La propuesta presentada por la Sociedad Económica de Amigos del País, según explicó a Málaga Hoy su presidente, José María Ruiz Povedano, también incluye un centro de formación artística y teatral para jóvenes creadores, además de un espacio escénico y la sede de la provincial Delegación de Cultura. El proyecto de la Sociedad Económica rescata además la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y solicita "con urgencia" un plan director para "temporalizar y consolidar" la rehabilitación del edificio. En cuanto a la Academia Malagueña de Ciencias, su informe, al que ha tenido acceso este periódico, apuesta por la conexión de ciencia y cultura y también propone actividades de formación en un sentido más próximo a la divulgación, con instrumentos como un planetario, jardines botánicos e instalaciones a disposición de jóvenes investigadores.

En resumen, todo apunta a que el uso social y el uso formativo dentro de la cultura definirán en gran medida el Convento de la Trinidad. Pero lo hará cuando haya aquí algo más que papel, un hito que, por ahora, sigue en el aire.