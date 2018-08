El rodaje de la tercera temporada de la serie 'The Crown' llegará a Málaga en octubre

El próximo 8 de octubre, una rejuvenecida Isabel II de Inglaterra se paseará por las calles de San Juan de Aznalfarache, el pueblo sevillano elegido por Netflix para iniciar el rodaje de la tercera temporada de The Crown, la serie que cuenta la vida de la monarca. El equipo espera estar en el municipio al menos tres semanas, y de ahí desplazarse a las provincias de Cádiz y Málaga para completar la grabación de la tercera temporada.

The Crown llega a Sevilla después de que la última temporada de otra superproducción, Juego de Tronos, se rodase también en parte en la capital hispalense y en pueblos de la provincia como Osuna o Santiponce, algo que no es casualidad, "sino fruto de un intenso trabajo", tal y como declaró el presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, responsable, en parte, de que se viva "un momento especialmente brillante en el rodaje de películas de televisión u otros formatos en distintas partes de Andalucía". "No es algo que pase por casualidad, sino por un trabajo continuado, de producción, de promoción, de asistencia a los productores, con un trabajo importante de profesionales andaluces que están nutriendo este tipo de producciones", explicó.

En el caso de San Juan de Aznalfarache, Rosado pone el acento en la red Ciudades de Cine, una lista de lugares para rodar "tejida por toda la comunidad, con la participación de numerosos municipios y diputaciones, que permiten diversificar mucho la oferta, y hace que sea muy competitiva, y que The Crown a Andalucía lo demuestra". Más de 500 vecinos de San Juan de Aznalfarache se han presentado al casting para trabajar como figurantes en la serie tras reclamar la productora hombres y mujeres de 25 a 65 años con perfiles latinos y anglosajones.