El trío 'Carmen Mola' presenta su novela en la Fnac Málaga

Que la novela La bestia ganara el Premio Planeta el año pasado destapó la autoría de Carmen Mola. Los lectores se sorprendieron al ver que no había ninguna Carmen y que eran Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez quienes estaban detrás de este thriller tan vendido. Tras unos meses en el punto de mira en los que se crearon argumentos destructivos y otros halagadores por esconderse tras el pseudónimo, los autores tienen este jueves una cita con Málaga. A partir de las 19:00 estarán firmando ejemplares en la tienda Fnac de Málaga situada en el Centro Comercial Larios Centro. Este miércoles lo hicieron en la misma tienda de Marbella.

Una historia de misterio ambientada en Madrid de 1834, con la ciudad sufriendo a la vez una devastadora epidemia de cólera y las aterradoras embestidas de una misteriosa criatura que se complace descuartizando a niñas de los barrios miserables. En este contexto, desaparece Clara, la hermana pequeña de Lucía, quien se embauca en su búsqueda junto con Onoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas. Tras la desaparición se inicia una carrera a contra reloj para encontrar a la niña con vida. Este es el argumento de La Bestia, la cuarta novela de Carmen Mola.

Ya solo quedan algunas pinceladas de las opiniones que no se mostraban a favor de este 'engaño' en la autoría. Aunque en noviembre, con la obtención del galardón, las redes sociales se llenaron de comentarios de decepción o incluso tacharon de machista la decisión del grupo de nombrarlos como favoritos. 'Los molas' explicaron que les sorprendió la virulencia con la que sucedieron los acontecimientos, aunque fue un debate que se quedó en Twitter. “En la vida real solo recibimos muestras de cariño”, declararon los escritores en una entrevista concedida al Grupo Joly el pasado noviembre.

Mercero, Martínez y Díaz sabían que en algún momento iban a desvelar la identidad. “Creo que habríamos terminado saliendo de todos modos, era cuestión de tiempo porque nos sentíamos ya un poco acorralados. No somos expertos en ocultar nuestra identidad. Era algo que iba a salir en cualquier momento, y mejor dar el paso nosotros que verlo cualquier mañana en una web”, indicaron.

“Lo importante es el producto, la novela, y una novela no es un nombre, es una historia. Si gusta la historia que he contado no debería haber más controversia”, declaró Martínez. El argumento del grupo sobre este trabajo colectivo apunta hacia la suma de la creación conjunta. “Somos guionistas de formación, por lo que eso de cuatro ojos ven más que dos, y seis más que cuatro, es muy válido”, explicó Díaz.

Este año saldrá la próxima obra de Carmen Mola. La madre conformará la cuarta entrega de la serie La novia gitana, y verá la luz con la editorial Alfaguara.