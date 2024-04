Hay quienes se beneficiarán, y mucho, del millonario contrato de 14 millones de euros al año de David Broncano, operación de la que todo el mundo se ha enterado. Si había un mínimo margen para que esta incorporación entrara con buen pie ya no existe. No habrá margen de confianza para que la continuación de La resistencia cale con agrado. La ubicación prevista, mordiendo al Telediario 2, tampoco es propicia. Broncano en TVE es un clamoroso fracaso por adelantado y la politización (por capricho presidencial) y la forzada contratación leonina ha agravado el panorama. Una cadena no puede hipotecarse tanto, 14 millones al año, por contar con alguien en concreto (en principio estaba multiplicado por 3 años). En una privada un rostro en exclusividad puede cobrar 2 millones al año, pero con toda la flexibilidad en caso de no funcionar y sin arrastre de lastre de equipo y productora.

Esa Resistencia en TVE no va a funcionar de ninguna manera por todo lo que le colea y es por adelantado un despropósito y un despilfarro. Ya pasaba con Javier Cárdenas. Nada nuevo. Imposiciones del PP en TVE o en Canal Sur siguieron el mismo camino. Los espectadores, jóvenes o mayores, que tengan alguna duda sobre si van a aguantar una hora de Broncano lo van a comprobar. Lo comprobaremos. RTVE tendrá que levantar ese programa por hundimiento aún mayor del posterior prime time de La 1, lo que desencadenará una crisis mayor. Colocar en la clave del arco de la parrilla nocturna ese formato acentúa un error por acumulación. No podrá permanecer mucho. Acabará a deshoras.

Cuando se asalta la cadena pública por desconocimiento pagamos siempre los mismos y se lo llevarán calentito unos cuantos. Esos mismos que sobrevaloran la programación de entrenamiento de Movistar, invisible, y que la actual directiva de la plataforma, con buen criterio, ha ido desmantelando. El público no te mira cuando miras por encima del hombro. Broncano es sólo un millonario que va de campechano.