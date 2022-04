Fernando tejero"Mi fiesta, el Rocío, sería feliz con un puesto de turrón"Martín Berasategui lleva la alta cocina a los estadiosEl 'autorregalo'

Ella es marca de Andalucía en moda y con look renovado, con el pelo corto, la modelo y diseñadora Laura Sánchez vive un momento dulce, así que nada como ser imagen de las tabletas de las especialidades Ferrero.

-¿Se va a hacer esperar el primer chapuzón de este año?

-La nueva colección de Bloomers se pone a la venta en este mes así que un poco más adelante podemos ir pensando en la playa o en la piscina, todo en su momento.

-¿Cómo se presentan los trajes de baño de 2022?

-En mi firma tenemos dos líneas, una más innovadora y otra más clásica. Lo renovador son los tejidos, en lycra reciclada para los modelos lisos. Tenemos quince modelos de estampados.

-Siempre piensa en clave de moda.

-Por ejemplo con el proyecto Andalucía Estilo de Moda que se inaugurará en Madrid el 20 de abril, en la Fundación Carlos de Amberes, en la calle Claudio Coello. Son 84 modelos que se convierte en exaltación de la bata cola. Es la evolución de esta prenda desde el siglo XIX y piezas icónicas que vistieron personajes como Lola Flores o Carmen Sevilla. Se observa en la muestra cómo pasó del baile a la copla, con la labor posterior de Victorio & Lucchino.

-¿Y con lo de los jamones de su patria chica, cómo le va?

-Lo de los jamones es un proyecto romántico que va funcionando. Villa Sánchez va hacia adelante y ya está en los restaurantes.

-¿Le pierde el chocolate, como a casi todo el mundo?

-En el caso de las tabletas de Ferrero es ampliar la presencia. Los bombones son estacionales, se retiran en marzo, y son para regalar y compartir. Las tabletas son más de consumo en cualquier momento.

-¿Cómo ha sido la cata a ciegas?

-Hemos probado estos chocolates a ciegas y se perciben matices que no notarías de otra forma. Las tabletas son de Ferrero Rocher, chocolate negro y Raffaello. Un descubrimento.

-¿La diabetes le impide disfrutar mucho de lo dulce?

-Todo con moderación, voy controlando. Lo llevo bien y nunca he sufrido porque tengo la tecnología a favor. Puedo comer de todo con el debido control. Yo tengo mi dosis diaria de chocolate, obligatoria, por la noche. El chocolate negro es antioxidante.

-¿Y cómo es su alimentación?

-Como bien, es decir, variado: me gusta mucho todo lo que es verdura al vapor, pescado al horno, legumbres. Un par de veces a la semana tomo pasta o arroz que es con lo que tengo que tener más cuidado. Me gusta comer bien y tenemos nuestra dieta mediterránea que es un tesoro.

-Y vivimos en un país donde se come muy bien, de verdad.

-En Canarias me pierden las papas con mojo picón y en el Norte, el chuletón, el rodaballo. En cualquier parte de España se come bien, por sabor y por salud.

-Por fin disfrutaremos de las fiestas. ¿Preparada?

-Mi fiesta en el Rocío aunque yo era de ir de gira por las ferias. Yo sería feliz con un puesto de turrón. En Huelva pasaré la Semana Santa y un día de feria en Sevilla siempre cae.

El chef doce estrellas Michelin tendrá un restaurante en el reformado Santiago Bernabéu, al que define como "el museo más importante que va a tener el mundo". Pero Berasategui también estará en el Villamarín, el Camp Nou o el Wanda. "Yo soy un chiflado de cocinero y en todos los conceptos donde me meto doy el millón por ciento".

El chef vasco ha hecho equipo con la compañía de restauración Aramark para llevar su cocina al deporte. Sus 'Bocados con estrella' son su primera incursión en la gastronomía en los estadios. "Quería hacerle un homenaje al deporte", explica el cocinero, que bautiza esta propuesta como "sport-elegante". "Quiero devolverle un poco a lo mucho que me ha dado el deporte. Me ha dado lecciones vitales para hacer las cosas que hago como cocinero, me ha enseñado que no existe el yo, que es nosotros, y que hay que trabajar en equipo", explica.

El proyecto arrancó hace cuatro años con alineación de tres bocadillos (Tintín, Tolete y Jara) y tres tapas.

LA palabra "autorregalo" es una de las que todavía no aparece en el diccionario de la RAE. Y si la Real Academia Española de la Lengua todavía la considera como un término no digno de ser incluido en su lista, la mayoría de la sociedad también reacciona a ella con extrañeza.

Autorregalar significa regalarse algo a una misma. Una práctica que debería implantarse a menudo en el día a día o en las ocasiones especiales. Lo normal al hablar de regalar es pensar en agasajar a otro con un obsequio que se espera que le guste mucho, que le haga feliz, que a veces implica comerse la cabeza durante horas y días para dar en el clavo. ¿Por qué no hacerlo con uno mismo?

Si algo se está reivindicando en los últimos tiempos, son los autocuidados.

La salud mental es una de las cuestiones que jamás hay que perder de vista porque es el gran sinónimo de la calidad de vida. Afortunadamente, los problemas de este tipo cada vez tienen más visibilidad, el hecho de acudir a un psicólogo se va tratando poco a poco con más naturalidad, y son varios los famosos que ya se abren en canal sobre estos problemas tan comunes y tan silenciados con los que muchas personas se pueden identificar. La importancia de cuidarse a una misma es imprescindible para mejorar la calidad de vida, para quererse, para aceptarse.

Porque jamás hay que olvidar que si hay alguien que te va a acompañar el resto de tu vida, esa eres tú. Y una práctica bonita, agradecida y con la que dar un pasito en el camino de los autocuidados, esa es la de autorregalarse.

Ya sea en una ocasión especial como un cumpleaños o algún éxito que haya que celebrar, o ya sea implantándolo como una práctica habitual que se puede hacer por ejemplo, una vez al mes, es de lo más agradecido.

Y no hay que invertir mucho. Puede ser desde algo material como algo de moda y belleza, hasta un tratamiento con el que relajarte, pasando por un capricho gastronómico del que disfrutar, o invertir tiempo en algunos de los placeres que más gustan. Las opciones son infinitas. Y, sí, aunque resulte extraño considerar un regalo algo que tú misma pides, que tú misma envuelves, o que tú misma pagas, si se aprende a ver esto como una satisfacción, un éxito, y una forma de poner en valor a una misma, la sensación es de lo más reconfortarte.

No es una rareza, ni debería serlo. Autorregalar debería ponerse muy de moda.