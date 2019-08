Feroz e inminente guerra de hipotecas

Alos bancos les espera un otoño caliente en su lucha por captar hipotecas. Una batalla feroz que hará que los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo continúen bajando. Actualmente hay hipotecas a tipo fijo por debajo del 2%. Los bancos necesitan aumentar su volumen de negocio ante el deterioro de sus cuentas de resultados. En el próximo trimestre se espera que el BCE dé una vuelta de tuerca a los bancos, aumentando el tipo de interés que les cobra por sus depósitos en el banco central. Los bancos necesitarán compensar el impacto de los tipos de interés negativos con un mayor volumen de negocio de productos financieros rentables y seguros. El crédito hipotecario cumple con esa doble condición: es un producto seguro, tiene un gran potencial de generación de negocio inducido y capacidad de vinculación y fidelización de los clientes. El banco que tiene nuestra hipoteca suele ser nuestro banco principal.

Las hipotecas a tipo fijo serán la estrella de la próxima campaña. A los bancos les interesa ante la previsible prolongación del periodo de bajos tipos de interés del BCE. A los clientes también, para hipotecas con un plazo superior a 10 años. A corto plazo pagarán más que con el tipo variable. Pero para hipotecas de 20 a 30 años, periodo en que los tipos pueden subir significativamente, el tipo fijo será como un seguro.

La guerra de las hipotecas activará el mercado de venta de viviendas, que se estaba desacelerando. Otro factor que ayudará al despegue es el altísimo precio del alquiler. El precio de los alquileres de vivienda es un 10,6% superior al del inicio de la crisis en 2007 y el precio de la vivienda sigue siendo un 22% inferior. Con tipos fijos de las hipotecas del 2% y plazos de amortización superiores a 20 años, la cuota mensual del préstamo hipotecario puede ser inferior al alquiler mensual. Es lógico que el mercado inmobiliario de viviendas en propiedad se dispare. Si hasta ahora no lo ha hecho es porque los bajos salarios y el escaso ahorro de los jóvenes no les permite afrontar el pago del 20% al 30% del precio de la vivienda no cubierto por la hipoteca. Los bancos buscaran soluciones mediante seguros o avales que complementen la garantía hipotecaria, o bien con ampliación de la cobertura hipotecaria. Eso sí, sin incurrir en lo excesos del periodo 2000-2007 en el que la hipoteca llegó a ser superior a 100% del precio de la vivienda. Los bancos necesitan la financiación hipotecaria en un momento en que la inversión y financiación empresarial se está desacelerando por la incertidumbre política y económica. A los ciudadanos también les interesa, por los bajos tipos de interés y el alto precio de los alquileres. El próximo trimestre puede ser el momento. La demanda de vivienda embalsada es importante y el previsible largo periodo de bajos tipos de interés será un firme soporte para el mercado. El mercado inmobiliario está preparado para el último y definitivo despegue. Esto ocurrirá aunque la desaceleración de la economía continúe, según las previsiones del FMI. Sólo una recesión global y nacional podría detenerlo a partir del año 2020.