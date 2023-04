La compañía ha propuesto la distribución de un dividendo de 0,70 euros por acción lo que implica un 50% de payout del beneficio de 2022 y un total de 134 millones de euros. La compañía continúa así con su consistente política de remuneración a los accionistas en un negocio donde según el propio CEO, Eloi Planes, los fundamentales continúan siendo sólidos.

Con una mayor cartera de productos en Norteamérica, una expansión de la red de distribución en Europa y una mejora de la oferta de piscina comercial. No obstante, las perspectivas para este año 2023 no son especialmente buenas. En efecto, en un entorno de elevada inflación e incertidumbre macroeconómica, se esperan volúmenes desacelerándose, comprensión de márgenes por el alza de los costes y una merma en la capacidad para trasladar los mayores precios a los clientes finales. Todo ello se traduce en unas ventas esperadas de entre 2.000 y 2.200 millones de euros y un Ebitda de 410-480MM de euros. De esta manera, el nivel de ventas y Ebitda alcanzado en 2022 no se volvería a ver hasta 2024-2025.