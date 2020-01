Pescado y patatas fritas

Aún con el recuerdo de los excesos gastronómicos de esta pasada la Navidad, hoy les contaré varias experiencias gastronómicas vividas a bordo de barcos atracados en el puerto malagueño.

En noviembre de 1996, tras realizar una visita al buque de crucero Costa Romantica, varios de los asistentes a este recorrido fuimos invitados a almorzar a bordo. En el restaurante principal, nos recomendaron comer risotto y todos los comensales atacamos esta tradicional receta arrocera italiana. En posteriores visitas a otros muchos barcos de Costa Cruceros, la recomendación gastronómica seguía siendo la misma; un plato que al parecer constituye uno de las principales estrellas culinarias en los buques de esta naviera.

Dejando por un momento el mundo crucerístico, uno de mis más impactantes recuerdos alimenticios a bordo de un barco lo viví en el remolcador de altura Herakles. En este buque de bandera maltesa que permaneció en Málaga entre finales de 2011 y principios de 2012, tuve que enfrentarme junto a un consignatario a una extraña paella con aceitunas elaborada por un cocinero polaco. Todo un reto gastronómico de inolvidable recuerdo que afrontamos en el comedor de la tripulación de este barco; un buque construido en 1980 que entre sus múltiples nombres había navegado como Salvageman e Hispania.

Y aunque éste que les acabo de mencionar quizás sea uno de los más significativos momentos gastronómicos que he vivido en un barco atracado en aguas malacitanas, no me gustaría terminar sin reseñar un almuerzo a bordo del buque de crucero Spirit of Discovery en octubre del año pasado. Tras celebrarse la recepción para conmemorar su primera escala malagueña, parte de los asistentes al acto fuimos invitados a comer. Sin poder degustar la cocina de sus restaurantes principales, finalmente pudimos almorzar en la terraza de la cubierta 12; un lugar donde está situado un bufé llamado The Grill. Con la posibilidad de pedir a la carta, las opciones que ofertaba este buque destinado al mercado crucerístico británico eran una hamburguesa o el típico fish and chips anglosajón. Acompañado de una copa de vino canadiense, aquel 21 de octubre comimos pescado rebozado con patatas fritas.