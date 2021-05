Con lo arrogante que es Esperanza Aguirre habrá observado que a una compañera de perfil similar, Celia Villalobos, le fue muy bien en su periplo cocinero por TVE. Ha masajeado su perfil dirigente al convertirse en personaje de reality en MasterChef, mostrándose con sinceridad aun exponiéndose a mostrar demasiadas debilidades. A cambio Villalobos ha podido suavizar la opinión de los indecisos (a los detractores nunca se les puede agradar), pudo descargarse en alusiones contra sus enemigos de partido en prime time, y se ha ganado una popularidad extra que le viene bien para tener otras experiencias y convertirse, por ejemplo, en divulgadora gastronómica. La ex ministra y ex alcaldesa ya llegó a probar con los monólogos en La Sexta.

Aguirre quiere seguir sus pasos y tener momentos de gran público para dejar caer opiniones mientras se exhibe en habilidades y lo que ella entiende por simpatías y campechanías. Por eso se ha apuntado a Celebrity Bake Off en Amazon, un talent de repostería con famosos en el que la ex ministra y ex presidenta madrileña está dispuesta a dejar su sello. A su lado competirán Chenoa, Soraya, el bombón Velencoso (tiene un helado propio de Jordi Roca, el velencoco) y hasta un ex colegiado, Iturralde González, apellidos de domingo de Carrusel. Esperanza quiere probar en un lugar algo más apartado, un programa bajo demanda en una plataforma, para comprobar cómo se desenvuelve fuera de los despachos y de las tertulias políticas. Es un fichaje que atrae, como el que estuvo a punto de cerrar Telecinco con Cristina Cifuentes en Supervivientes. De paso Amazon con este Bake Off le ha comido trozos de tostada a MasterChef con un plantel que hubiera dado la talla en una edición celebrity.

Aguirre se ha metido en la playa de las polémicas mundanas como en un baño de mañana, poquito a poco, adaptándose a la temperatura, para ser así un personaje más social que político, más desenfadado que analista. Lo que, vamos, podría ser el ex Coletas un día de estos.