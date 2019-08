La Real Academia Española de la lengua, define la palabra candray en su segunda acepción como una embarcación vieja y descuidada. En el argot marítimo, este significado, añade una serie de cualidades que dibujan lo que sería un barco mal cuidado; un buque lento y peligroso que, con muchos años de vida podría carecer incluso de ciertos documentos obligatorios para una normal navegación. Existiendo mares donde estos barcos realizan singladuras sin demasiadas complicaciones (las aguas asiáticas y africanas son las más habituales), de vez en cuando algún que otro candray recala en un puerto europeo.

Hace no demasiados días, el muelle seis recibía al buque Inter DJ, un mercante abanderado en la República micronésica de Palaos, que procedente de Suez y con destino al puerto senegalés de Ziguinchor embarcaba suministros durante dos días.

Y si bien su llegada se hizo con todos sus papeles en regla; de no haber sido así no podría haber entrado y mucho menos salido, el historial de este buque dibuja a la perfección lo que sería un candray. Construido en Japón en 1984, este barco de carga general de 76 metros y 1.932 toneladas de registro bruto iniciaba su biografía abanderado en Panamá con el nombre Toyo Nº 2. Tras ser renombrado como Woo AM en 1995 luciendo el pabellón de Korea, en 2007, este barco era rebautizado como Mutha Pioneer con bandera de la isla caribeña de Dominika.

Bajo esta denominación, en diciembre de 2014 el Mutha Pioneer embarrancaba en la isla de Thilafushi en las Maldivas; un incidente que se saldó con daños medioambientales. Varios años más tarde, en concreto en junio de 2018, este mercante en ruta entre Colombo, en Sri Lanka y Addu en Maldivas, perdía el control y se escoraba de babor; una circunstancia que obligó al rescate de sus 11 tripulantes. Reflotado un mes después, las autoridades marítimas de Sri Lanka detectaban que este buque había estado navegando con múltiples deficiencias desde 2015.

Solventadas, teóricamente, todas las irregularidades, en 2019 este mercante era renombrado como Inter DJ; nombre con el que hace unos días llegó a aguas malacitanas con la exótica bandera de la República de Palaos. Un candray en toda regla.