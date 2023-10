Una incógnita

Hoy les contaré una curiosidad visual de un barco que durante un tiempo visitó con bastante frecuencia el puerto de Málaga. Integrado en la flota de los buques mercantes denominados cement carriers, lo que en nuestra lengua se denominarían cementeros, nuestro protagonista de hoy fue construido en 1992 en los astilleros en los astilleros Halla Engineering & Heavy Industries de Corea del Sur. Con 113 metros de eslora y, luciendo la habitual imagen de los buques diseñados para el transporte de cemento a granel, tras navegar con el nombre Halla Nº 5, en 2004 era rebautizado como Valbella, llegando por primera vez al puerto de Málaga en febrero de 2011. Procedente del puerto liberiano de Misurata y con destino al argelino de Djidjelli, aquel atraque para cargar cemento en el muelle número seis constituyó el estreno malacitano de este barco que por entonces navegaba bajo pabellón liberiano. Tras aquella escala y, después de repetir algunas más hasta enero de 2012, este buque dejó de frecuentar las aguas malagueñas hasta marzo de 2021, momento en el que regresó luciendo el nombre Grit Cement II y la bandera de panamá.

Con la particularidad de que, en aquel atraque, este barco mostraba su nuevo nombre recién pintado, hubo un detalle que me llamó poderosamente la atención y que no dejé de observar en las siguientes visitas malacitanas de este cementero. Justo delante de su superestructura, el Grit Cement II llevaba una especie de contenedor y sobre él, se mostraba una estructura que en la distancia me recordó a lo que muy bien podía ser la imagen de un perro. Observado de cerca este detalle, aquel elemento no era otra cosa que un depósito cilíndrico sostenido por cuatro patas y rematado en su parte superior por un tubo semicircular.

Sin saber qué podía ser aquello y con la idea de que quizás pudiera tratarse de algún tipo de filtro con un escape de humos, en sus sucesivas visitas volví a fijarme en este extraño elemento. Intrigado por aquella estructura en marzo de 2022, tras haber cumplimentado un año de escalas mensuales, el Grit Cement II dejó de visitar Málaga y, la imagen que a mis ojos se asemejaba a la figura de un perro que convertida en toda una incógnita.