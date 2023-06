La primera, de arribada

En febrero de 2011, en esta misma columna les conté cómo un término empleado fundamentalmente en contextos náuticos puede generar en un escrito algún tipo de confusión. Según la Real Academia Española, el verbo arribar, en su primera acepción significa “llegar a un puerto”; aunque en realidad, para cualquier marino, los términos arribar o arribada tienen una significación muy diferente. Atendiendo a esta circunstancia, la acción de arribar, ‘la arribada’, implica entrar en puerto de forma forzosa; una búsqueda de refugio por mal tiempo, avería o cualquier otro tipo de problema que, con urgencia requiera cancelar la navegación.

En base a lo que les acabo de reseñar y con el recuerdo de aquella columna, hoy les comentaré la última arribada ocurrida en las aguas del puerto de Málaga. Hace tan solo unos días, el buque de crucero Avria con la necesidad de evacuar a un enfermo tocaba aguas malacitanas para amarrar de forma urgente en el muelle de levante. Navegando en una ruta de 14 días con inicio y final en Southampton, este buque, el más moderno de la compañía P&O Cruises desviaba su singladura entre Barcelona y Cádiz para una emergencia médica. Cumplimentado el atraque, la evacuación y el desatraque en una hora, el Avria salía por la bocana malagueña minutos antes de las diez de la noche del miércoles 7 de junio de 2023.

Pero con independencia de este hecho que les he narrado, la arribada de este barco participa de una circunstancia añadida; una curiosidad de la que también he escrito en más de una ocasión. Construido en los astilleros alemanes Meyer y entregado a su armador en diciembre de 2022, nuestro protagonista de hoy, un barco de 345 metros con una capacidad máxima para 6.264 pasajeros, con su llegada de emergencia realizaba su primera visita al puerto de Málaga; una escala que no se contabilizará como la primera.

Y así, con la curiosa circunstancia de que este buque ya ha estado en el puerto de Málaga, aunque haya sido por una hora y debido a una emergencia, si no hay cambios de última hora, el modernísimo buque de P&O Cruises Arvia realizará su estreno malagueño en octubre; momento en el que oficialmente su atraque será considerado como el primero.