Serán cosas de la superluna rosa. A las barras y estrellas de nuestra hostelera madre vuelven los chascarrillos urbanos. Lo del rascacielos del puerto rasca. Ya es urticaria. Una reacción alérgica en el paisaje litoral de Cenacheriland. Seguimos con los informes y la maquinaria administrativa avanza. Como lo del video arbitraje del fútbol, revisando la jugada, si es penalti o piscinazo. Para salpimentar el debate la Farola de Málaga está a horas de cumplir 204 años.

Por ello, la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte ha convocado una concentración con el lema: "Abracemos La Farola". El acto reivindicativo se prevé para el domingo 30 a las 11 de la mañana de playa. La performancia simbólica consiste abrazar a La Farola y presentar los respetos a uno de los iconos más reconocibles de Málaga. Su silueta depende de una alargada sombra de cristal infografiada y coloreada para el Dique de Levante. Concentración de "abrazafarolas", una de las expresiones que nos remontan a los tiempos de José María García, el pelirrojo y explosivo periodista deportivo que daba más estopa. Tiempos de polémica, faltona y divertida. Días de radio que vuelven a la oreja a través de un serial televisivo que ventila aquellas batallas entre estrellas de locutorio.

El poder establecido y el emergente. La vida postcoronabicho cobra su pulso le digo, y la campaña de bakuninción obra milagros optimistas. Como la ocurrencia de homenajear a Chiquito de la Calzada. Parece ser que el gran Gregorio va a contar con una estatua, una ruta turística, un certamen de nuevos cómicos y lo más reído: un semáforo customizado con sus ¡Jarl! y ¡No puedor, no puedo cruzar! Si el rascacielos del puerto tuviera la forma de Gregorio, como en la imagen del montaje que ruló por guasap en su día, a lo mejor lo de la torre del puerto nos lo pensábamos. Y de las alturas de acero cinco estrellas a las profundidades del solar arqueológico del Astoria. El asunto figura en el orden del día de la Carcasona del Parque. Una vez más le animo a que se suscriba al "Pleno TV", el canal de Youtube de la Carcasona del Parque en la que puede disfrutar con las intervenciones y el nivel dialéctico de nuestros munícipes. Esperemos no tener que cantar: "Esta noche no alumbra la farola del mar, esta noche no alumbra porque el rascacielos la va a tapar".