Si ganare absolutamente nuestra derecha incivilizada (me pregunto si los liberales, que los hay, no se atreven a hablar para así poder salir en la foto, pero tienen el mismo problema que el resto de los españoles ante la barbarie), ¿qué va a pasar en Catalunya y Euskadi?

No se adelanten, ya sé que la actitud reciente del PP no justifica ideológicamente planteamientos anticonstitucionales ni violentos, faltaría más, pero seamos realistas... Una de esas cosas que olvidamos en mitad de la estrategia mediática para hundir a Sánchez, al parecer “alter ego” de Pablo Iglesias, es que el independentismo catalán está desactivado a medias por la contumacia de los hechos (eso incluye hacerles votar en el Parlamento con el Gobierno) y que los exterroristas ahora se presentan en listas para las urnas, no usan pistola. A esto se le ha dado la vuelta asegurando que llevamos a España a la rendición frente al terrorismo o que se rompe la unidad territorial...

Digo que seamos realistas, con esta actitud arrogante y sin complejos ¿no se van a reactivar los problemas que empezaban a ser asumidos de nuevo como la anormal normalidad española? Dudo que ETA resucite, no interesa a nadie, aunque haya quien pretenda hacerla presente porque parece que en esas aguas tiene las referencias más aseguradas, sólo decirlo se me abren las carnes, no creo que haga falta redundar en quiénes son los delincuentes y asesinos, pero la realidad es muy compleja y simplificarla en exceso lleva a clasificaciones y depuraciones, eso que describimos como acción-reacción.

El independentismo catalanista tiene su mejor baza en el PP, reconocedlo, amigos, estáis deseando que gane esta derecha tradicionalista y unitarista y simplotona de banderita y mucho españoles, porque eso reanima vuestro discurso de agraviados y os deja en la misma tesitura conservadora tradicionalista y unitarista y simplotona de banderita, eso sí, disfrazada de rollo revolucionario.

Yo creo que la falta de ideas, de conocimiento, deriva en una cultura simbólica muy infantil que es el territorio perfecto para esta gente que llama cultura a la tradición, en todas partes, no sólo en el carpetovetonismo, gente que cree que ser “de verdad” es pasear un Cristo por la calle Sierpes o bailar una sardana, esa gente que te dice que si no te gustan las bromas del pueblo: vete. Las sociedades viven de la lucha dinámica entre éstos y quienes aportan ideas y proyectos nuevos, si aquéllos se hacen mayoría: enterremos nuestras piernas (quizá después más), preparemos la garrota, y recordemos a Goya, ese afrancesado.