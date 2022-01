Adiós a Marilyn Bergman

Ha fallecido Marilyn Bergman. ¿Que no sabe usted quien es? Lo sabe, aunque crea no saberlo. Era la esposa de Alan Bergman y juntos formaban el tándem Alan & Marilyn Bergman. ¿Cree aún que no los conoce? Está equivocado a poco que le gusten la música y el cine. Porque con toda seguridad ha oído y amado The Windmills of Your Mind cantada por Noel Harrison, The Way We Were por Barbra Streisand, In the Heat of the Night por Ray Charles o What Are You Doing the Rest of Your Life por Michael Dees en las películas El caso de Thomas Crown, Tal como éramos, En el calor de la noche y Con los ojos cerrado. Y otras muchas canciones cantadas por Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Tony Bennet o Dusty Springfield. ¿Ven como los conocían?

Alan & Marilyn Bergman escribieron las letras de algunas de las mejores canciones compuestas para el cine por Quincy Jones, Marvin Hamlish, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, John Williams, Maurice Jarre, Henry Mancini y sobre todo Michel Legrand. Fuera del cine, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennet o su gran amiga Barbra Streisand confiaron en ellos como letristas, y a veces también como compositores, para algunos de sus mejores álbumes.

Si se hiciera una película sobre sus vidas parecería uno de esos encantadores biopics del viejo Hollywood que idealizaban las vidas de los músicos, como las de Glenn Miller o Cole Porter en Música y lágrimas y Noche y día. Porque Alan y Marilyn nacieron en el mismo hospital de Brooklyn y vivieron en la comunidad judía de este barrio, pero no se conocieron hasta que coincidieron profesionalmente en Los Ángeles, casándose en 1958 formando la pareja artística más duradera y el matrimonio más longevo de Hollywood. Marilyn murió cogida de la mano de su marido. Ella tenía 93 años y él 96. Juntos ganaron tres Oscar, siendo nominados en 16 ocasiones, cuatro Emmy, dos Grammy y dos Globos de Oro. The Way We Were ocupa el octavo lugar en el listado del American Film Institute de las mejores canciones del cine americano.

Si quieren que se les derrita el corazón en homenaje a Marilyn Bergman oigan The Way We Were cantada por Barbra Streisand o What Are You Doing the Rest of Your Life por Sarah Vaughan. Y si quieren una compilación de lujo, con orquestaciones de Don Costa, descárguense Sinatra sings Alan & Marilyn Bergman. Tenemos mucho que agradecerles.