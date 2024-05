Se lo digo y se lo cuento, Recesvinto, lo de Javier, Peluca, Milei es digno de loa. De cantar de los cantares. Poema épico y victorioso, porque épica y victoriosa es su reciente hazaña, continuación de la que libraron sus ancestros frente a las tropas realistas en las praderas de su tierra patria. Criollos a los que el presidente rinde homenaje con esas patillas de granadero a caballo del Regimiento “General San Martín”. Y es que hay que ser un verdadero pelotudo de los de antaño para plantarse en medio de una dictadura socialista, heredera de 150 millones de muertes y decirle en la cara al dictador que su mujer es una corrupta. Y que no esté imputada en ningún procedimiento es asunto que, como vos ya sabe, la reciente historia argentina ha demostrado que carece de importancia. Y todo ello a riesgo de se le invitase a saltar sin paracaídas desde el Falcon presidencial a su paso por el archipiélago de las Canarias. Aunque no hay que confundirse. Porque si se ha contenido, no ha sido por cagazo, que él no ensucia los calzones ni se esconde bajo ninguna pollera, que lo ha hecho porque el Peluca es un caballero de los que ya no quedan. Si hubieran sido otros, el León habría sido inmisericorde ante los ataques de las minas del presidente español, a las que hay que disculpar porque ignoran cuál es su lugar natural. Y es que el Loco no tiene pelos en la lengua ni hay personaje que le intimide. Y si fue capaz de calificar al Papa Francisco como “representante del maligno en la tierra”, vos me dirá que atorrante va a venir a romperle las bolas. A él, que según él mismo ha manifestado es el político más popular del mundo después de pelearse con los presidentes de Colombia, Venezuela, Chile, México, Brasil y China. Así que, pedir perdón, ni por asomo. Le diría que un paso atrás, ni para coger impulso, si no fuera porque la frase ya la ha empleado más de un rojo. Ni para eso ni para dar explicaciones. Porque es evidente que, si le piden explicaciones sobre su viaje privado costeado con fondos públicos es porque Pedrito quiere apoyar un golpe de estado en Argentina para que le guarden un puesto de trabajo en tan próspero país, cuando lo echen de la presidencia que ilegítimamente ocupa después de haber ganado las elecciones. Y es que, desde que Milei llegó al Gobierno, todos los días vemos a cientos de compatriotas pidiendo un visado para ir a trabajar a la madre patria Argentina.