Bendodo y el bono térmico

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, consideró que "la forma en la que el Gobierno rectifica su error del bono térmico no puede ser castigando a la mayoría de familias numerosas de este país", lo que calificó de "otra chapuza más" y "el último gran disparate". Tras una visita a una carpa del partido instalada en Málaga capital, Bendodo aseguró si el Gobierno quiere ayudar a las familias debe "aumentar notablemente las partidas económicas destinadas a ello, porque España ahí está a la cola de Europa" y ha apostado por "ponderar adecuadamente la renta y los factores familiares". Consideró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "alejado de la realidad". "El norte se pierde de tanto viajar en el Falcon", aseguró el coordinador general del PP, quien apuntó que "no hay sector que se escape al intervencionismo de Sánchez y al sectarismo ideológico del Gobierno". Al respecto, lamentó que al Gobierno "claramente populista" de Sánchez "no se le ocurre otra cosa que seguir fastidiando a los empresarios".