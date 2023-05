Estamos viendo ya a diario que lo del cambio climático no es ninguna teoría y está ya llegando a nuestro día a día. Estamos teniendo unos días de calor inusuales y la lluvia no llega por lo que es posible que nos enfrentemos incluso a restricciones.

La situación tiene consecuencias cada día más evidentes y ha llegado ya hasta a los caracoles, esa tradición andaluza de sentarse, mejor cuando llega la fresquita, a comerse un tazón de bichitos que no solo alimentan sino que permite pasarse media hora de diversión entre chupetones, uso artístico del palillo y cucharás de caldo.

El gran gurú de los caracoles de la Bahía de Cádiz, el hostelero isleño Alfonso García, más conocido como Alfonsito el del Bodegón Andalucía, mostraba el otro día en su seguidísimo perfil de Facebook su preocupación por lo "débiles" que están llegando este año los bichos y señalaba como causa la falta de lluvias y la subida de las temperaturas. Preveía una campaña corta y que posiblemente no habría caracoles por San Juan, cuando en teoría se corta la temporada.

Parece cada día más evidente que el cambio climático avanza con fuerza y también parece cada día más evidente que tenemos que tomar medidas más drásticas para detenerlo, porque, de lo contrario, me da la impresión de que lo vamos a pasar mal… y no va a ser dentro de tres generaciones. Es un problema que nos afecta ya y me temo que nos va a afectar más en los próximos años.

Dentro de poco son las elecciones municipales y creo que este tema del cambio climático habrá que tenerlo en cuenta para votar. Negar lo que está ocurriendo parece ya un sin sentido y lo que parece más realista es apoyar entre todos medidas para darle la vuelta a la situación.

Muchos pensaremos que podemos hacer poco desde nuestra posición pero creo que una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es no apoyar en las elecciones a grupos políticos que niegan el cambio climático y sus consecuencias.

Que las administraciones y las grandes empresas tomen medidas que de verdad permiten revertir la situación solo depende de la presión que reciban de nosotros. Si ven que es un tema que nos preocupa pero solo de boquilla, ellos tampoco se lo tomarán en serio. Por tanto la posible solución empieza desde abajo, desde los ciudadanos, que nos tomemos en serio lo que está pasando y que llega ya hasta a los caracoles.