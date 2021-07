Cassá, el multi portavoz

En su recorrido político, Juan Cassá el ex candidato a la Alcaldía de Málaga por Ciudadanos y actual concejal no adscrito acaba de aterrizar en el partido Por Mi Pueblo, una formación creada a imagen y semejanza del alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena. Dice el comunicado de la formación que el también diputado provincial será "la voz de los ayuntamientos donde tiene representación en la Diputación de Málaga". Pero en la actualidad, Juan Cassá era el portavoz del gobierno PP-Ciudadanos en el organismo provincial. Además, de responsable de Relaciones Institucionales. La maniobra deja en una situación más que incómoda al presidente de la Diputación, Francisco Salado. No tiene mucho sentido que Cassá pueda continuar siendo el portavoz oficial y el portavoz de los intereses de un tercer partido con aspiraciones a incrementar su representación actual en una decena de municipios de la provincia. Salado no necesita a Cassá para asegurarse la mayoría absoluta. Con el voto del partido naranja es suficiente. Otra cosa es en la capital, donde el sí de Cassá es determinante. ¿Tras la nueva maniobra, dirá ahora el PP que Cassá sí es un trásfuga? El tablero se mueve por donde menos se esperaba. O igual sí.