Cataluña y los catalanes

No tengo ninguna aversión a Cataluña, ni a los catalanes. Cataluña es tan hermosa como Galicia, el País Vasco, el Levante, las dos Castillas o Andalucía y no me olvido de las islas, como las Baleares y Canarias. En lo que respecta a los catalanes hasta ahora se les ponía de ejemplo, de laboriosidad y buen sentido. En la Universidad María Cristina de El Escorial, donde cursé los dos primeros cursos de la carrera de Derecho, coincidí con muchos catalanes y cuando nos sentábamos en el almuerzo en la misma mesa no hablaban en catalán, sino en nuestra lengua común.

Ahora los políticos independentistas, parecen haber perdido el buen sentido y sus deseos de independencia, de la que nunca han gozado, les lleva a convertir su lengua en el ariete para conseguirla. Así, un instituto de Manresa se niega a que se impartan el 25 % de las asignaturas en castellano, que es la lengua oficial del Estado, según la Constitución. En la llamada Ley Celaá, se quería eliminar la consideración de "lenguas vehiculares" y la alusión al castellano como lengua oficial del Estado. Se dio instrucciones a los directores de los centros, por el gobierno catalán, para que hicieran caso omiso de las peticiones de las familias, que reclamaban el cumplimiento de la Constitución, y el gobierno de Sánchez, miró hacia otro lado. Esta pasividad tiene su reflejo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que ellos no actúan de oficio y que tiene que ser "el gobierno de Madrid" (sic.) el que haga cumplir la resolución sobre el 25 %, pidiéndolo por la abogacía del Estado, la que no puede actuar de oficio y necesita del requerimiento del gobierno catalán para que se cumpla lo dispuesto en la ley. Podemos pide un referéndum para Cataluña, por boca del ministro de Universidades, Joan Subirats, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambos, han pedido la celebración del algún tipo de referéndum en Cataluña, para decidir su relación con el conjunto de España. Lo resumen diciendo "más diálogo y más referéndum". También así lo resumió el presidente Aragonés en la conferencia que dio en Siglo XXI y no consta que fuere abucheado. La postura del PSOE, que necesita de los votos catalanes, es llevar el conflicto a una mesa de negociación bilateral con Cataluña, en un terreno técnico que intente acuerdos sobre inversiones y competencias, es decir, "echar hilo a la cometa". Podemos dice no apoyar la estrategia del PSOE y por boca del ministro Subirats dice "que se trata de un conflicto político entre dos sujetos soberanos" y la ministra Montero pide un referéndum para 2023.