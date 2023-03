El Pabellón Ciudad Jardín cambió su denominación por Pabellón Polideportivo Alfonso Queipo de Llano, un hecho que reconoce la labor de una persona crucial para el baloncesto de Málaga, fallecida hace poco más de un año. Queipo de Llano fue fundador, ex entrenador y ex directivo del Unicaja. De esta manera se pone en valor la trayectoria de una de las personas más importantes del deporte de Málaga en general y del baloncesto en particular.