Crisis y oportunidad

Los recientes datos relativos a la evolución de la economía española en 2020 muestran una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de hasta un 11 por ciento siendo el dato más negativo desde hace muchos años aún cuando, en el último trimestre se ha resistido con un leve ascenso de un 0,4 por ciento.

El impacto en el desempleo es también cierto y evidente.

Es la consecuencia del impacto de la pandemia que, además, está algo mitigado por las medidas de protección desarrolladas en los últimos meses para reducir al máximo el daño del coronavirus.

La pandemia hace daño en la salud y en la economía y, hasta que no se consiga vencer del todo y cuánto antes (cuestión que no se puede pronosticar con precisión), no podremos pronosticar la profundidad y la intensidad del daño al que habrá que enfrentarse.

Mientras la ciencia y la sanidad consiguen ese ansiado objetivo de acabar con la pandemia, debemos trabajar intensamente para hacer realidad ese dicho popular de transformar la crisis en una oportunidad.

Y aquí van algunos de los esfuerzos que hay que desarrollar en esa dirección.

Por una parte, hay que transformar el modelo productivo orientando al máximo posible el esfuerzo para potenciar la investigación y el desarrollo y generar soluciones útiles a la sociedad que, además, generen bienest ar. Esto vale tanto para la educación, la sanidad o la mayor eficiencia de organizaciones y empresas.

Por otra parte, orientar nuestros esfuerzos a la producción de los bienes y servicios necesarios de una forma que permita ser menos dependientes de los mercados internacionales y, especialmente, de los mercados asiáticos.

En definitiva, si se toma en serio el desafío, si hacemos valer nuestra inteligencia colectiva, cabe esperar transformar la crisis mundial en oportunidad. Pero es cierto que será necesario un liderazgo político y social que muestre capacidades algo superiores a las ejercidas en los últimos años.

Ojalá demostremos ser capaces.