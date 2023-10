La fe es creer en algo sin necesidad de que existan pruebas que demuestren lo que se cree. Pero hay otras acepciones, como la derivada del origen etimológico de la propia palabra: “fides” (del latin) que, según la RAE, “es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad”.

Es bueno y para muchos esperanzador tener fe. Pero es tremendo y absurdo considerar dogma de fe ideas y percepciones de las que existen pruebas palpables y reiteradas de lo contrario. De ahí que me llame la atención que masivamente, como si más que de un partido político de una secta religiosa se tratase, todos los secretarios provinciales del PSOE le tengan una fe ciega a su líder y le pidan al PP que se deje de “insultos y mentiras”. ¡Hombre! No sé de qué insultos hablan ¿pero mentiras? Con la hemeroteca en la mano como prueba, no ha habido en España ningún político que haya mentido más y con más descaro que Pedro Sánchez. ¿Cómo se puede ser tan ciego y tan dogmático? Bueno, viendo el nivel intelectual de algunos de los secretarios provinciales socialistas, hay que ser muy torpe para no entender su fe ciega en un líder que brilla por su mala educación, su desprecio a los oponentes políticos y su continua burla y engaño al pueblo que gobierna. No hace ni dos meses que aseguraba en una entrevista en televisión que la amnistía a los golpistas catalanes no cabía dentro de la Constitución. Y lo decía con un convencimiento y seguridad como para convencer al más incrédulo de los televidentes. Hoy, por la necesidad de los votos independentistas, tiene a todo el PSOE intentando convencer a la ciudadanía de que la amnistía no solo es constitucional sino que aprobarla es bueno para España. ¡Madre de Dios! Eso supondrá legalizar los golpes de Estado. Las declaraciones unilaterales de independencia de las regiones o de los pueblos. Experiencia que ya sufrimos en el pasado con la República. ¡Viva el progreso del regreso al pasado! A la Ley que le vayan dando.

La fe mueve montañas dicen. El entrenador del Barça Xavi, con una fe absoluta en su Club, dice que jamás ha percibido que los árbitros les favorecieran ¡Sólo faltaba! No hay ni ha habido un solo jugador en toda la historia del futbol que haya percibido favor de los árbitros. Pero con todos los años que ha estado ligado al Barça, siendo uno de los más destacados jugadores de todos los tiempos, no solo de su equipo, sino de España y hasta de Europa, ya podía haberse percatado de lo sinvergüenza que han sido algunos de sus presidentes. En lugar de tener tanta fe, debería hacerse algunas preguntas muy simples: ¿Para qué le han pagado 7,5 millones de euros al vicepresidente de los árbitros Negreira? ¿Para obras de caridad? ¿Qué servicios le ha podido prestar Negreira al Barça que no fuesen relacionados con los arbitrajes? Si, además, lo peor de todo esto es que con el equipazo que tenía el Barça, que jugaba al futbol como los propios ángeles, ¿para qué necesitaban pagar árbitros? ¡Vamos que además de sinvergüenzas, gilipollas! En fin, un consejo, si se cree en Él, la fe a Dios y a nadie más.