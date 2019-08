Dimitir antes de ser cesado

Fernando Francés, secretario general en la Consejería de Cultura, ha dimitido a principios de agosto antes de ser cesado a finales de mes. En el Palacio de Altamira han descansado al recibir la carta de tres folios donde él mismo presenta la renuncia a un cargo que será aceptada en el consejo de gobierno próximo. Francés no ha dejado de provocar dolores de cabeza en la Consejería. No ha congeniado con casi nadie de la cúpula, una circunstancia clave para ejercer sus funciones durante cuatro años. Ésta y otras causas hacían recomendable su salida. No se daña más su prestigio y se respira en los despachos.