Encuestas electorales

Confieso que no me apetecía nada, pero las fechas son las que son. Me acaban de pasar una noticia que se hace eco de una encuesta sobre la intención de voto de los malagueños en las próximas elecciones. Encuesta que, según el medio que se hace eco, “hace temblar al PP y pronostica una derrota traumática en Málaga”. Ignoro la fiabilidad de su resultado y no me siento capacitado para valorar su rigor o tendenciosidad, pero sospecho que será harina del mismo costal que tantas otras que se publican estos días. En cualquier caso, los datos invitan a la reflexión.

Según la noticia, Ciudadanos prácticamente desaparece. Pierde 13.320 votos. De hecho, hace tiempo que no se sabe dónde está. Ciudadanos ya no es Cassá. Ahora es Losada. Cassá es Por Mi Pueblo, pero también PP; y Losada es socia de gobierno del PP y oposición puntual de este. PSOE, Con Málaga y Adelante Andalucía, ganan votos. 7.711 en total. Tenemos que presuponer que se los quitan a Cs, pasando en cascada al PSOE y de este a las otras dos formaciones de izquierda. Considerando al electorado naranja en una posición equidistante entre PP y PSOE, podría ser creíble un reparto casi salomónico. El problema es que PP no se lleva su parte de tarta. Según la encuesta, pierde 2.213 votos. Con los 731 que pierde VOX y los 5.589 de Cs que quedarían huérfanos, el centro-derecha se dejaría 8.533 votos en la próxima cita electoral. Puede ser. Es más, no tengo ni idea de lo que será y lo que tenga que ser, será.

Pero lo realmente interesante es la evolución de la suma de los votos de estos partidos. Según los datos publicados, en 2019, 225.411 malagueños confiaron en ellos. Dentro de veinte días serán 216.948. 8.463 ciudadanos menos que hace cuatro años. Representando el 98,6 % de los votos que se emitirán frente al 94,56 % de las elecciones de entonces, la pérdida que experimentarán los partidos mayoritarios no se puede achacar a una dispersión del voto en otras formaciones menores, sino más bien signo de una tendencia a quedarse en la casa o irse a la playa. Tendencia que, en un censo de 437.133 electores, parece compartir casi la mitad del mismo y que debería invitarnos a pensar en qué está fallando para que ni siquiera seamos capaces de acercarnos a votar de camino a comprar el pan. Más allá de la vivienda o la educación, quizás sea en la respuesta a esta pregunta donde radique el concejal que dará la mayoría dentro de tres semanas.