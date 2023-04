Enfado de Remedios Ramos

No tiene que estar muy contenta la actual coordinadora de Izquierda Unida en Málaga, Remedios Ramos, con el acuerdo alcanzado entre su formación y Podemos para presentarse a las próximas elecciones municipales en la capital bajo el paraguas de una misma lista. Ni mucho menos. De hecho, ayer ni siquiera acudió al acto que ambas formaciones organizaron para escenificar esa unión de puertas para afuera. Ramos encabezaba la lista de Por Andalucía, la confluencia pactada por IU para presentarse a los comicios, y ahora, tras el acuerdo que da el liderazgo a Toni Morillas en una partida que se ha decidido casi en el último segundo , cae al tercer lugar. Ramos permanece como la coordinadora de IU en la capital, que rechazó a finales de marzo un acuerdo muy similar por no "respetar el orden en el que iban los candidatos elegidos en las primarias, si no que se alteraba ese orden e incluso se excluían de su propuesta a algunos candidatos". Oficialmente Ramos estaba ayer en un acto que celebraba el Pueblo Gitano en la capital.