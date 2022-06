Acinco días del 19-J llegaron seis cartas de amor político. Palabras que se llevará el viento a la papelera. Epístolas a los adefesios votivos como yo. A lo San Pablo prometen un plan divino, aquí en nuestra tierra. Llegan en dos formatos: El de partido tieso y los sobres americanos personalizados con nombre, apellidos y dirección. Envíos postales de propaganda electoral. Saltaron del buzón como el monigote de las cámaras de fotos de chufla. "Juan Espa Das 22" luce logotipo que suena a contraseña de Instagram. Me sonríe desde el sobre a toda hogaza. Un texto con seis puntos destacados y firma a pie de página con su número de guasap.

Por supuesto, papeleta y sobre verde para ir con el voto custodiado desde la madriguera y no meterse en enredos de cortinillas cotillas de colegio electoral. Juanma Presidente me trata como a un amigo. Texto impreso a tamaño présbita. Ensalza tres puntos con sus logros y me comenta que, gracias a mí, Andalucía avanza. Gracias, Juanma. Como novedad el sobre de VOX ahora viaja blanco y discreto. Dentro, una hoja impresa a todo color y a doble cara. La cara de Macarena Olona pinturera Romero de Torres, papeleta y arenga con código QR en el haz. Aquí me dicen compatriota y lo del cambio real para Andalucía. La canina aviva el ingenio del resto de formaciones. Emplean la mitad de papel que está muy caro y lo de optimizar recursos viste más ecologicocó. Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez economiza sin personalizar. La carta, viene dirigida a la atención de los electores residentes en la calle tal y número cual. El envío lleva su papeleta electoral adherida con punto de goma y un texto en el que me cuenta su vida y que "nunca nadie soñará nuestros sueños". Fotos de Inma Presidenta y equipo con laberinto de siglas Por Andalucía. También solicita bichear su programa.

En su mini sobre papeletero luce fotos y un escrito que concluye con pancartero: " Ya hemos sufrido bastante", merecemos un futuro mejor. Por Andalucía". Ciudadanos me hace llegar el mejor ejemplo de marketing directo desde el punto de vista técnico. En portada Código QR descargable con "todas nuestras propuestas", fotos de Juan Marín liberal bien Arrimadas. Cinco logros destacados con Ciudadanos en el gobierno y el "vota a Ciudadanos, el cambio que funciona". En estas elecciones, que usted lo vote bien.