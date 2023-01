En el proyecto de futuro que Alberto Núñez Feijóo recitó para toda España nada menos que en el oratorio de San Felipe Neri, en la cuna de la libertad, había de todo: un programa de regeneración democrática plenamente suscribible por cualquier demócrata, un plazo imposible de cumplir para ejecutarlo, el escepticismo ante las promesas de un partido que caminó en la dirección opuesta cuando gobernaba y una maniobra oportunista en materia electoral.

Me refiero a la propuesta de que en los ayuntamientos elegidos el próximo 28 de mayo el alcalde sea el candidato de la lista más votada. ¿Por qué la llamo oportunista? Porque ésta es una iniciativa recurrente en la democracia española con una particularidad: siempre la propone el partido que se sabe ganador por mayoría relativa en las siguientes elecciones y la rechaza el que va a perderlas según todos los sondeos. Y unos y otros intercambian sus posturas en función de la coyuntura en la que se plantee el problema en cada ocasión.

Ahora le toca al PP proponerlo. Ahora bien, si por ley le tocara gobernar al candidato con más votos, pero sin mayoría absoluta, Juanma Moreno no habría sido presidente de la Junta de Andalucía en 2018 (las elecciones las ganó Susana Díaz). Lo fue porque pactó con Ciudadanos y Vox, armando una mayoría parlamentaria, que es el instrumento legítimo para llegar al poder. De modo que con la receta dictada por Feijóo en Cádiz, el PP no habría gobernado Andalucía entre 2018 y 2022, y deduzco yo que tampoco habría ganado por mayoría absoluta en 2022. Tampoco Díaz Ayuso hubiera alcanzo el poder en su primera etapa en la Comunidad de Madrid ni Martínez Almeida en el Ayuntamiento.

Lo cierto es que la elección de alcaldes, y de otros gobernantes, mediante la formación de mayorías en los plenos y parlamentos, y no por votación directa de los vecinos y ciudadanos, se corresponde mejor con el carácter parlamentario de nuestro sistema democrático, proporciona mayor estabilidad a la institución de que se trate, evita las tentaciones personalistas y respeta más el pluralismo real de la sociedad.

En realidad, la iniciativa de Feijóo parece preventiva y autoexculpatoria. Como sabe que el PSOE la rechazará, ya tiene coartada para cuando necesite pactar con Vox en ayuntamientos, comunidades y Gobierno de la nación: Sánchez no quiso que gobierne la lista más votada, así que me obliga a gobernar con Vox, yo no quería...